Sund & Bælt (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde 1991 als Aktiengesellschaft für den Bau der „Großer-Belt-Verbindung“ gegründet, einer 11 Meilen langen Kombination aus Brücke und Tunnel, dem größten Bauprojekt in der dänischen Geschichte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, entwickelt und betreibt heute eine Reihe von Brücken, Tunneln und Straßen. Die Sund & Bælt Holding A/S ist auch für die Verwaltung der Tochtergesellschaften A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg und Femern A/S zuständig.