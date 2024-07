Lösungen für die visuelle Inspektion

IBM Maximo Visual Inspection Edge Skalieren der Qualitätskontrolle Die IBM Maximo Visual Inspection Edge Suite interagiert mit IBM Maximo Visual Inspection (MVI), sodass KI-Vision-Modelle auf Edge-Geräten im richtigen Maß eingesetzt werden können. MVI Edge kann mit mehreren Kameras verbunden werden, einschließlich hochauflösenden Spezialkameras, Drohnen und Kameras an Fahrzeugen. Mit dem MVI Edge-Dashboard können Benutzer die Bildanalyse verwalten und Inspektionen in mehreren Einrichtungen oder Werken auf der ganzen Welt anzeigen. Darüber hinaus können Benutzer Inspektionsregeln für die Fehlererkennung erstellen. Sehen Sie, wie das Unternehmen Sund & Bælt seine Abläufe optimiert hat