Die MTTR geht oft Hand in Hand mit der mittleren ausfallfreien Zeit (Mean Time between Failure, MTBF): der durchschnittlichen Zeitspanne, die ein System oder eine Komponente bis zu einem Ausfall in Betrieb ist. Es handelt sich dabei um eine verwandte Metrik, mit deren Hilfe sich potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten bei der Systemzuverlässigkeit erkennen lassen. Die MTBF wird manchmal auch als MTTF (mittlere Ausfallzeit) bezeichnet.