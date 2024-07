Was ist eine Ursachenanalyse?

Wenn Sie sich entschlossen haben, eine Ursachenanalyse durchzuführen, hat Ihre Abteilung oder Ihr Unternehmen wahrscheinlich ein akutes Problem oder möchte zumindest einen bestimmten Prozess grundlegend verbessern. Daher sollte der erste Schritt der Ursachenanalyse darin bestehen, das Problem, das Sie adressieren möchten, zu identifizieren und zu definieren. Ohne ein klar definiertes Problem ist es unmöglich, die Ursachen korrekt zu identifizieren.

Wenn die Abteilung eine klare Vorstellung von dem Problem hat, ist es an der Zeit, eine Problembeschreibung zu verfassen, in der das Problem für alle, die an der Ursachenanalyse beteiligt sind, beschrieben wird.