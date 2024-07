Was ist Cybersicherheit?

Sicherheitsmaßnahmen für kritische Infrastruktur schützt die Computersysteme, Anwendungen, Netzwerke, Daten und digitalen Assets, die für die nationale Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung und öffentliche Sicherheit einer Gesellschaft unerlässlich sind. In den Vereinigten Staaten hat das National Institute of Standards and Technology (NIST) ein Framework für Cybersicherheit entwickelt, um IT-Anbieter in diesem Bereich zu unterstützen. Die Agentur für Cybersecurity und Infrastruktursicherheit (CISA) des US-Ministeriums für Heimatschutz bietet zusätzliche Anleitungen.