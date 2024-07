IAM und KI

Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine zunehmend transformative Rolle in der Identitäts- und Zugriffsverwaltung und ermöglicht es Unternehmen, einen viel detaillierteren und adaptiveren Ansatz für die Authentifizierung und die Zugriffsverwaltung zu verfolgen. KI ist auch für die Benutzer- und Entitätsverhaltensanalyse (UEBA) unerlässlich, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Indikatoren wie böswillige Anmeldungen, große Mengen an Anmeldeversuchen in kurzer Zeit, unbekannte Standorte, nicht erkannte Geräte und ob sich ein Benutzer im virtuellen privaten Netzwerk (VPN) des Unternehmens befindet oder nicht, können auf böswillige Aktivitäten hinweisen. KI kann diese Indikatoren zur Untersuchung in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit markieren, um Hackversuche zu vereiteln.





IAM, Cloud und IDaaS

IAM von der Cloud: Identity as a Service (IDaaS) und Managed Identity Services.

Eine wachsende Zahl von Anbietern bietet Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienste an, die aus der Cloud bereitgestellt werden. Ein Ansatz ist als Identity as a Service (IDaaS) bekannt und kann eine eigenständige Lösung sein oder bestehende lokale IAM-Systeme ergänzen. Bei verwalteten Identitätsdiensten überwacht und verwaltet ein Sicherheitsanbieter wie bei anderen verwalteten Sicherheitsdienstlösungen Unternehmens-IAM-Lösungen, die entweder in der Cloud oder lokal ausgeführt werden.



IAM für die Cloud.

Unternehmen verfügen heute über Anwendungen und Daten vor Ort, in traditionellen Systemen und privaten Clouds sowie in einer oder mehreren öffentlichen Cloud-Umgebungen. Die Herausforderung besteht darin, den Benutzerzugriff auf Ressourcen unabhängig von ihrem Standort so nahtlos wie möglich zu verwalten. Das Ideal ist ein Identitäts- und Zugriffsverwaltungssystem, das SSO und MFA in hybriden Multicloud-Umgebungen unterstützen kann.



IAM und BYOD

In der heutigen mobilen Welt, in der Mitarbeiter die Freiheit haben möchten, von überall aus mit ihren eigenen Mobiltelefonen, Tablets, Laptops oder Wearables zu arbeiten, setzen Unternehmen auf Bringen Sie Ihr eigenes Gerät (BYOD) Programme, um dies zu ermöglichen. IAM kombiniert miteinheitlicher Endpunktverwaltung Plattformen können Organisationen dabei helfen, Mobilität zu nutzen und BYOD sicher einzuführen.



IAM und IoT

Es ist eine bekannte Geschichte. Ein Hacker hat ein intelligentes Aquarium-Thermometer kompromittiert, sich Zugang zum Unternehmensnetzwerk verschafft und Kundendaten gestohlen. Dasselbe ist mit netzwerkverbundenen CCTV-Kameras passiert. Das Lehrbeispiel ist, dass praktisch jedes Gerät im Internet der Dinge (IoT) gehackt werden kann, und ohne Zugriffsverwaltung ist das Netzwerk für Hacker weit offen. Die heutigen IAM-Lösungen behandeln IoT-Geräte als Einheiten, die vor dem Netzwerkzugriff identifiziert und autorisiert werden müssen.