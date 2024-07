Wie ein virtuelles privates Netz (VPN) bietet Zero Trust Network Access (ZTNA) sicheren Fernzugriff auf Anwendungen und Services. Im Gegensatz zu einem VPN basiert ein ZTNA auf definierten Zugriffskontrollrichtlinien, wobei der Zugang standardmäßig verweigert wird und der Benutzer nur dann Zugang zu Diensten erhält, wenn er ihn ausdrücklich gewährt. ZTNA stellt einen sicheren Zugriff her, nachdem es einen Benutzer über einen sicheren, verschlüsselten Tunnel authentifiziert hat, so dass Benutzer nur Anwendungen und Dienste sehen können, für die sie eine Zugriffsberechtigung haben. Diese Schutzmethode verhindert die seitliche Bewegung von Angreifern, eine Schwachstelle, die Cyberkriminelle ausnutzen, um andere Dienste zu scannen und zu pivotieren. Mit ZTNA können Unternehmen standort- und einheitenspezifische Zugriffskontrollrichtlinien implementieren und so verhindern, dass sich möglicherweise kompromittierte Geräte mit ihren Services verbinden.