Was ist SASE?

SASE bietet Vorteile für jedes Unternehmen, das sich vom zentralen Rechenzentrumsmodell der Anwendungsbereitstellung wegentwickelt. Aber eine Handvoll spezifischer Anwendungsfälle treibt die Akzeptanz heute voran.

Absicherung hybrider Arbeitsgruppen ohne VPN-Engpässe. VPNs sind seit fast zwei Jahrzehnten das vorherrschende Mittel zur Absicherung von Remote- oder mobilen Benutzern. Doch VPNs lassen sich weder einfach noch kostengünstig skalieren – eine Erfahrung, die viele Unternehmen auf die harte Tour gemacht haben, als ihre Belegschaft aufgrund der COVID-19-Pandemie vollständig remote arbeiten musste. Im Gegensatz dazu kann SASE dynamisch skaliert werden, um die Sicherheitsanforderungen von Remote-Arbeitern im Besonderen und einer sich wandelnden Belegschaft im Allgemeinen zu erfüllen.

Hybrid-Cloud-Einführung und Cloud-Migration. Hybrid Cloud kombiniert öffentliche Clouds, private Clouds und lokale Infrastrukturen zu einer einzigen flexiblen Rechenumgebung, in der Workloads je nach den sich ändernden Umständen frei zwischen den Infrastrukturen verschoben werden können. WAN-Sicherheitslösungen sind nicht für diese Art von Workload-Mobilität ausgelegt, aber SASE, das die Sicherheitsfunktionen von der zugrunde liegenden Infrastruktur abstrahiert, sichert den Datenverkehr, wo immer er sich bewegt. Es gibt Unternehmen auch die Flexibilität, Workloads in die Cloud zu migrieren, und zwar in dem Tempo, in dem es funktioniert.

Edge-Computing und die Verbreitung von IoT/OT-Geräten. Edge-Computing ist ein verteiltes Datenverarbeitungsmodell, das Anwendungen und Rechenressourcen außerhalb des zentralen Rechenzentrums und näher an Datenquellen wie Mobiltelefonen, IoT- oder OT-Geräten und Datenservern ansiedelt. Diese Nähe führt zu verbesserten Anwendungsreaktionszeiten und schnelleren Erkenntnissen, insbesondere bei Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, die große Mengen an Streaming-Daten in Echtzeit verarbeiten.

Um diese Anwendungen zu ermöglichen, haben Unternehmen oder Lösungsanbieter Tausende von IoT-Sensoren oder OT-Geräten eingesetzt, von denen viele keine oder nur eine geringe Sicherheitskonfiguration aufweisen. Dies macht diese Geräte zu bevorzugten Zielen für Hacker, die sie kapern können, um auf sensible Datenquellen zuzugreifen, den Betrieb zu stören oder DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) durchzuführen. SASE kann Sicherheitsrichtlinien auf diese Geräte anwenden, sobald sie sich mit dem Netz verbinden, und bietet dem Management über ein zentrales Dashboard Einblick in alle verbundenen Geräte.