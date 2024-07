Praktisch jede digitale Technologie kann eine Rolle in der Strategie eines Unternehmens für digitale Transformation spielen. Folgende Technologien werden jedoch heute und in der nahen Zukunft eine zentrale Rolle spielen:

Künstliche Intelligenz und Automation

Auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Technologien, wie maschinelles Lernen, ermöglichen einem Computer oder einer Maschine, die Fähigkeiten des menschlichen Verstands zu imitieren. KI lernt aus Beispielen, erkennt Objekte, trifft Entscheidungen und mehr. In Kombination mit Automation kann KI Informationen und Entscheidungsfindung in Echtzeit in jeden Workflow integrieren. KI kann alles unterstützen, angefangen von innovativen intelligenten Produkten, über zunehmend personalisierte Kunden- und Benutzererlebnisse bis hin zu optimierten Workflows für Supply-Chain-Management, Change-Management und mehr.

Hybrid Cloud

Eine Hybrid Cloud ist eine Cloud-Computing-Infrastruktur, die lokale IT-, Public- und Private-Cloud-Ressourcen mit Funktionen für Orchestrierung, Management und Anwendungsportierbarkeit verbindet. Durch Erstellung einer einzelnen, flexiblen, optimalen Cloud für die Ausführung jeder Workload – und da ein Unternehmen nicht von einer Plattform oder einem Anbieter abhängig ist – bietet Hybrid Cloud die Beweglichkeit, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit, die für dauerhaften Erfolg der digitalen Transformation erforderlich sind.

Mikroservices

Mikroservices bezeichnet eine cloudnative Anwendungsarchitektur, in der eine Anwendung aus lose verbundenen, unabhängig bereitstellbaren Komponenten zusammengesetzt ist. Zusammen mit Agile- oder DevOps-Methoden sind Mikroservices eine Engine zur Erzeugung oder Bekämpfung digitaler Disruption. Damit können Unternehmen neue Software- oder Produktfunktionen täglich oder mitunter hundert- oder tausendmal am Tag bereitstellen.

Internet der Dinge

Das Internet der Dinge (IoT) bezeichnet mit Sensoren ausgestattete Objekte und Geräte, die Daten über das Internet sammeln und übermitteln. IoT-Geräte sind dort, wo digitale Technologie auf physische Realität trifft. Anwendungen wie Lieferkettenlogistik und selbstfahrende Autos generieren Echtzeitdaten, die KI und Big-Data-Analyseanwendungen in Automation und Entscheidungen verwandeln.

Blockchain

Blockchain ist ein verteiltes, permanentes und unveränderliches Konto oder Protokoll elektronischer Transaktionen. Blockchain bietet umfassende Transaktionstransparenz für jene, die sie benötigen, und keinen Zugriff für die anderen. Unternehmen verwenden Blockchain als Grundlage für Transformationen für besonders ausfallsichere Lieferkettenservices und grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen .

Digitalisierung

Digitalisierung bezeichnet die Konvertierung von papierbasierten Informationen in digitale Daten. Die Digitalisierung gedruckter Informationen kann wie ein althergebrachtes Verfahren erscheinen, ist jedoch ein Bestandteil der digitalen Transformation in fast jeder Branche oder jedem Sektor. Sie ist auch eine wichtige Voraussetzung für transformative Initiativen im Gesundheitswesen (elektronische Patientenakten oder ePA), öffentlichen Sektor und Bildungswesen.