Um transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen, müssen Unternehmen in der Lage sein, Anwendungen und Daten in zweckmäßigen Hybrid Cloud-Zielbereichen einzusetzen. Mit IBM Cloud erhalten Unternehmen das Know-how, um eine Strategie für die Hybrid-Cloud-Transformation mitzugestalten, Risiken durch inkrementelle Ergebnisse in jeder Transformationsphase zu verringern und mit integrierten Cloud-Accelerators in großem Maßstab zu arbeiten.

Zentrale Ziele Wachstum und Innovation mit Hybrid Cloud Transformationsstrategie mitgestalten Gestalten Sie die Strategie für die Modernisierung von Workloads und die Platzierung in der Hybrid Cloud mit, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern. Risikominimierung und nachhaltige Transformation Minimieren Sie das Risiko und gewährleisten Sie eine nachhaltige Transformation, indem Sie in jeder Transformationsphase schrittweise Ergebnisse planen. Innovation in großem Maßstab Skalieren und beschleunigen Sie Innovationen mit integrierten Cloud-Plattform-Beschleunigern und Know-how.

IBM Consulting, IBM Garage und IBM Cloud ermöglichten den Zugang zu erstklassigem Fachwissen und Best Practices. Dazu kam IBMs Erfahrung im Luftfahrtsektor und die Integration all dessen in unsere digitale Transformation. Takhliq Hanif Leiter der Abteilung Unternehmensarchitektur, Technologie und Innovation Etihad Airways Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie eine erstklassige Erfahrung bieten können

Der Weg zur Transformation Cloud-Concierge-Services bieten Ihnen einen dedizierten Ansprechpartner, der Sie während Ihrer Cloud-Migration persönlich unterstützt und für einen reibungslosen Übergang sorgt. Suche Verstehen Sie Ihre Ziele und Herausforderungen und entdecken Sie hochwertige Möglichkeiten. Mehr erfahren Prüfen Entwickeln Sie schnell Innovationen und arbeiten Sie mit den IBM Experten zusammen, um hochwertige Lösungen zu finden. Mehr erfahren Modernisierung Migrieren, modernisieren und erstellen Sie Anwendungen im großen Maßstab, um den Kern zu optimieren und neue digitale Funktionen aufzubauen. Mehr erfahren Verwalten Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten und die Wartung von Anwendungen und Daten mit Automatisierung, FinOps und SRE. Mehr erfahren

Vorteile 62 % Schnellere Einführung von neuen Apps. Etihad Airways verkürzte die Modernisierung ihrer personalisierten Check-in-Erfahrung von 9 Monaten auf 15 Wochen Über 800 Eingesparte Stunden für die Bewertung, Neugestaltung und Entwicklung einer Microservices-Architektur. IBM CIO sparte über 800 Stunden mit Mono2Micro und IBM Cloud Transformation Advisor bei der Modernisierung einer großen Anwendung im Finanzbereich 30 % Prognostizierte Gesamtkosteneinsparungen bei der Einhaltung von Vorschriften für regulierte Branchen mit integrierten Kontrollen in der IBM Cloud. Schätzung der Kosteneinsparungen bei der Compliance verstehen

Hybrid Cloud Workload Platzierung

IBM Cloud-Beschleuniger Anwendungsfall IBM Cloud Transformation Advisor Bewerten Sie aktuelle Anwendungen, schätzen Sie den Aufwand und bieten Sie Bewertungen für verschiedene Modernisierungsoptionen an. Mehr erfahren Anwendungsfall Lösungen zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen Lösungen zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen Mehr erfahren Anwendungsfall watsonx Code Assistant for Z Beschleunigen Sie die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen mit generativer KI. Mehr erfahren Anwendungsfall Mono2Micro Automatisierte Code-Generierung zum Refactoring monolithischer Java-Anwendungen in Microservices. Mehr erfahren Anwendungsfall Einsatzfähige Architektur Automatisierung bei der Bereitstellung gängiger Architekturmuster auf Grundlage des IBM Well-Architected Framework. Mehr erfahren Anwendungsfall Security and Compliance Center Einheitliche Sicherheit, Compliance und Risikotransparenz in hybriden Multicloud-Umgebungen. Mehr erfahren Anwendungsfall IBM Well-Architected-Framework Erstellen Sie Hybrid Cloud-Anwendungen, die resilient, leistungsfähig und sicher sind. Mehr erfahren Anwendungsfall FinOps und Nachhaltigkeit Praktiken und Anleitungen zur Entwicklung von Lösungen, die ressourcen- und kosteneffizient sind. Mehr erfahren

Transformation von Unternehmens-Workloads Modernisieren Sie VMware-Workloads in die IBM Cloud Verlagern Sie VMware-Workloads der Enterprise-Klasse in die IBM Cloud mit minimalen Ausfallzeiten und Risiken. Mehr erfahren Migrieren und Modernisieren von Power Workloads in der IBM Cloud Migrieren und Modernisieren von AIX-, IBM i- und Linux-Workloads auf Power-Servern bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Sicherheit und hoher Leistung. Mehr erfahren Transformieren Sie SAP ERP Beschleunigen Sie die Modernisierung von SAP ERP und verringern Sie das Risiko mit dem einzigen SAP-zertifizierten IaaS, das RISE- und Nicht-RISE-Optionen auf Power- und x86-Instanzen bietet. Mehr erfahren Migrieren Sie Workloads in die IBM Cloud für Finanzdienstleistungen Verlagern Sie Ihre Workloads in eine einzigartige Cloud, die selbst Ihre sensibelsten Daten und KI-Workloads schützt. Mehr erfahren Hybrid Cloud für generative KI Beschleunigen Sie die Wirkung von KI im Unternehmen mit zweckmäßigen Hybrid Cloud Landing Zones für KI-Workloads. Mehr erfahren Modernisieren Sie Anwendungen für die Cloud Containerisieren Sie Ihre Anwendungen in der IBM Cloud und nutzen Sie die vollständig verwaltete OpenShift Container Platform. Mehr erfahren Entwickeln Sie überall mit verteilter Cloud Stellen Sie Apps konsistent in On-Premises-, Edge-Computing- und Public-Cloud-Umgebungen bereit und führen Sie sie aus – mit der verwalteten verteilten Cloud-Lösung IBM Cloud Satellite. Mehr erfahren Mainframe-App modernisieren Modernisieren Sie Mainframe-Anwendungen mit modernsten DevOps-Verfahren und generativen KI-basierten Entwicklungstools. Mehr erfahren

Migrationsbeschleunigungsprogramm Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration bietet finanzielle Anreize, um die Migrationskosten auszugleichen, sowie präskriptive Beratung durch Technologiespezialisten mit Zugang zu bewährten Migrationsmustern, Code, Tools und einsatzfähigen Architekturen, die speziell für die IBM Cloud entwickelt wurden. Mehr erfahren