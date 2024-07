Audi arbeitet seit mehr als zehn Jahren eng mit IBM zusammen und hat die Vorteile zuverlässiger Computing-Plattformen in Kombination mit hervorragendem Kundenservice erlebt. Laut dem ITIC Global Server Hardware, Server OS Reliability Report 2020 belegen die IBM® Power® Systems-Server in jeder wichtigen Zuverlässigkeitskategorie den ersten Platz.

„Mit IBM Power Systems bauen wir auf bewährte Technologie auf“, sagt der Audi-Vertreter. „Um die kontinuierliche Produktionsleistung zu maximieren, ist eine stabile Plattform für unser Unternehmen von entscheidender Bedeutung, und wir konzentrieren uns weiterhin auf eine hohe Verfügbarkeit. IBM Services hat immer wieder die Flexibilität und die Bereitschaft gezeigt, über das Gewöhnliche hinauszugehen, um sicherzustellen, dass wir unsere IT modernisieren und die digitale Transformation erfolgreich für Geschäftsanwender und Kunden umsetzen können."

Motiviert durch die Möglichkeiten von Echtzeit-Erkenntnissen, einer verbesserten Benutzererfahrung und neuen Kundenservices, sind die Geschäftsabteilungen von Audi bestrebt, die Grenzen des Möglichen durch die Implementierung der Software SAP® S/4HANA®, der Business Suite der nächsten Generation, zu erweitern. Audi setzt bereits bei der Finanzbuchhaltung auf Power Systems-Servern auf SAP S/4HANA und arbeitet daran, das Controlling, die Konsolidierung und die Datenverwaltung mit SAP S/4HANA zu vereinfachen, um den Geschäftsbetrieb durch die Ablösung von Altlast-Prozessen zu optimieren.

IBM Services® unterstützt Audi bei seinem Großprojekt zur Transformation der geschäftskritischen Fertigungslogistik mit SAP S/4HANA. Zusammen mit anderen Beratungspartnern bietet IBM Services Projektmanagement und Qualitätssicherung, um die Implementierung zu optimieren.

„Schon bevor wir mit der Umstellung auf SAP S/4HANA begonnen haben, waren wir einer der ersten Anwender von SAP HANA auf IBM Power Systems“, sagt der Audi-Vertreter. „Als wir unseren Transformationsprozess mit SAP HANA begannen, haben wir uns mit IBM und SAP zusammengetan, um Best Practices für die IBM Power Systems-Plattform zu entwickeln und die Zertifizierung dieser Lösungsarchitektur zu erleichtern. Von unserem ersten Proof of Concept bis heute haben wir enorm von der optimierten und fein abgestimmten Konfiguration von SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications profitiert. Mit IBM Power Systems und SUSE-Software als solider Grundlage verlief der Übergang zum In-Memory-Computing mit SAP HANA äußerst reibungslos. Der dedizierte Update-Kanal für SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, in dem Patches von SAP gründlich getestet werden, bevor sie an Kunden ausgerollt werden, hat das Risiko von Ausfällen minimiert und die Anwendungsverfügbarkeit erhöht.“