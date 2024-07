Zur Optimierung der verschiedenen Bereitstellungsumgebungen für WebSphere sind zeitlich unbegrenzte Prozessor-Value-Units (PVUs) und monatliche virtuelle Prozessor-Cores (VPCs) hervorragende Lizenzierungsoptionen in einer Serverumgebung. In containerisierten Umgebungen mit gemischten Workloads kann die neue WebSphere-Option stündlich am besten passen.