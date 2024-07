Einheitliche Bereitstellung von End-to-End-Services

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, Premium Supplier Option Als Premium-Anbieter von RISE mit SAP S/4HANA Cloud, Private Edition, bietet IBM einen umfassenden Ansatz für Unternehmen, die auf SAP S/4HANA umsteigen. Durch die Kombination von IBM Cloud mit unseren Beratungs-, Implementierungs-, Anwendungs- und technischen Managed Services vereinfachen wir Ihre Reise und bieten eine einheitliche Rechenschaftspflicht. Als Ergebnis können Sie mit schlankeren, intelligenteren und skalierbareren Prozessen schneller geschäftliche Innovationen vorantreiben. Mehr erfahren Lösungsübersicht lesen