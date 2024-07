Jede Nachricht zählt Verbinden Sie Anwendungen und Microservices in privaten Rechenzentren, in Hybrid- oder Multicloud-Umgebungen und in der Peripherie Ihres Unternehmens. Erschließen Sie den Wert Ihrer vorhandenen geschäftskritischen Daten, damit Sie Erkenntnisse nahezu in Echtzeit gewinnen können. Nur IBM® MQ schützt Ihr Unternehmen durch genau einmalige Nachrichtenübermittlung vor fehlerhaften Daten und Anwendungsfehlern. Sehen Sie sich an, was es bei MQ Neues gibt, und laden Sie das neueste Release herunter. Mehr erfahren Essentials für Entwickler Mehr erfahren

Tausende von Unternehmen weltweit verlassen sich auf IBM MQ 90 % 90 % der 100 führenden Unternehmen aus den Forbes Global 2000 von 2022 Liste anzeigen 70 % 70 % der 10 führenden Unternehmen im Gesundheitswesen aus den Forbes Global 2000 von 2022 Liste anzeigen 80%ige 80 % der 10 führenden Öl- und Gasunternehmen aus den Forbes Global 2000 von 2022 Liste anzeigen 60 % 60 % der 10 führenden Medienunternehmen aus den Forbes Global 2000 von 2022 Liste anzeigen

Vorteile Abschirmung des Unternehmens vor Risiken Anders als bei der Konkurrenz geht bei IBM MQ niemals eine Nachricht verloren und wird niemals eine Nachricht mehr als einmal übermittelt. Einfaches Multi-Style-Messaging Verbinden Sie unterschiedliche Systeme mit Unterstützung von Nachrichtenwarteschlangen, Ereignissen oder PubSub und Durchführung von Transaktionen. Tägliche technische Unterstützung rund um die Uhr Ein engagiertes IBM MQ-Team sowie eine große Benutzercommunity stehen Ihnen hilfreich zur Seite. Marktführendes Messaging, überall Holen Sie sich diese bewährte, sichere und leistungsstarke Messaging-Lösung unabhängig von der Art und vom Ort der Bereitstellung. Hoch verfügbares cloudnatives Messaging Dank minimaler Infrastruktur und geringem Speicherbedarf eignet sich MQ perfekt für cloudnative, hoch verfügbare Bereitstellungen. Sichere unternehmensweite Konnektivität Schützen Sie Ihre Daten mit TLS-gesicherter Kommunikation, Identity Access Management, Sicherheit auf Nachrichtenebene und vielem mehr.

Konnektivitätsfunktionen Flexible Bereitstellungsoptionen Bereitstellung in der öffentlichen oder privaten Cloud in virtuellen Maschinen oder Containern auf Docker, Kubernetes/Cri-O oder Red Hat® OpenShift®. Einheitliche Cluster Dank automatisiertem und intelligentem Lastausgleich können Sie Anwendungen nach Maß entwickeln. Auf Einfachheit ausgelegte hohe Verfügbarkeit Mit einer einfach einzurichtenden hohen Verfügbarkeit, die schnelle Wiederherstellungszeiten ermöglicht, können Sie Ihren Geschäftsbetrieb immer am Laufen halten. Eine Möglichkeit zum Erschließen des Werts vorhandener Daten Lassen Sie die im Unternehmen in Umlauf befindlichen geschäftskritischen Daten in Analysen und KI einfließen. Designintegrierte Sicherheit Schützen Sie Daten vor Bedrohungen mittels User Access Management, TLS-gesicherter Kommunikation und vielem mehr. Freiheit bei der Entwicklung Nutzen Sie die umfassende Unterstützung von Sprache, API und Nachrichtenprotokollen (einschließlich AMQP) sowie einfache Management-Tools.

Verbinden. Schützen. Vereinfachen. Einfache und universelle Konnektivität Sie können Warteschlangenmanager schnell und auf einfachere Weise bereitstellen. Sie können Ihre Anwendungen miteinander verbinden und so für eine zuverlässige unternehmensweite Datenübertragung sorgen. 360°-Ansichten Ihres Bestands Alle Ihre Warteschlangenmanager können über eine einzige IBM MQ-Webkonsole angezeigt und verwaltet werden, unabhängig davon, wo die Manager bereitgestellt werden. Unkompliziertes Management Verwalten und überwachen Sie MQ so, wie es Ihren Fähigkeiten am besten entspricht. Sie können REST-APIs, die Webkonsole, die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und anderes verwenden. Geschäftsdaten sichern Schützen Sie Ihre Daten mit strengen Sicherheitsmechanismen wie Access Management, TLS-Zertifikaten und Protokolloptionen. Preisgestaltung passend zu jedem Budget Sie können Ihren kostenlosen Lite-Plan nutzen, solange Sie möchten, und jederzeit ein Upgrade auf das am besten zu Ihren Anforderungen passende Bereitstellungsmodell vornehmen.

Bewertungen

Finanzinstitute setzen MQ in großem Umfang ein, denn die Software erledigt ihre Aufgaben vorbildlich. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Kundenreferenz lesen

Kundenreferenzen Lebensmitteleinzelhändler Ein Lebensmitteleinzelhändler übermittelt täglich mühelos etwa 50 Millionen Nachrichten im ganzen Land. Die Professional Provident Society Der Kunde konnte infolge von Protokollierungen einen Rückgang um 80 % bei den Korrekturmaßnahmen verzeichnen, und durch IBM MQ Advanced konnten 90 % des Systemcodes entfallen.