IBM MQ-Preisgestaltung

IBM MQ Ab 371,00 USD*

Das Standardangebot bietet die wesentlichen Funktionen für eine sichere und zuverlässige Verbindung von nachrichten- und ereignisgesteuerten Anwendungen im großen Maßstab und ermöglicht es Teams, Innovationen zu entwickeln und herausragende Kundenerlebnisse zu bieten.

 Kostenlos testen IBM MQ Advanced Ab 689,00 USD*

Alle im Standardangebot verfügbaren Funktionen sowie zusätzliche Funktionen bieten modernste Datenausfallsicherheit, breitere Konnektivitätsoptionen und erweiterte Sicherheit für die End-to-End-Verschlüsselung und die Einhaltung von Auditvorschriften.

 Kostenlos testen IBM MQ als Service (SaaS) Ab 686 USD*

Ein vollständig verwaltetes Multi-Tenant-Angebot von IBM MQ Advanced. IBM kümmert sich um Upgrades, Patches und viele der operativen Management-Tasks von IBM MQ. 

 Kostenlos testen IBM MQ als Service Reservierte Instanz

Ein vollständig verwalteter Single-Tenant von IBM MQ Advanced, der erhöhte Isolation, Automatisierung der Bereitstellung und die Möglichkeit bietet, hochverfügbare Warteschlangenmanager bereitzustellen.

Tarife

IBM MQ Virtual Processor Core-Abonnementlizenz: 277,00 USD (monatliche Abrechnung, Mindestlaufzeit 1 Jahr) 

IBM MQ Advanced Virtual Processor Core-Abonnementlizenz: 519,00 USD (monatliche Abrechnung, Mindestlaufzeit 1 Jahr) 
  • Monatliches IBM MQ SaaS-Abonnement:
  • 647,00 USD VPC pro Monat.
  • Flexibler, stundenweiser Tarif mit nutzungsbasierter Abrechnung: 0,96 USD pro VPC und Stunde.

Monatliches IBM MQ SaaS-Abonnement: 6240,00 USD pro Monat. 

Kapazität der Startinstanz

1 VPC oder 70 PVUs

1 VPC oder 70 PVUs

Kostenloses Kontingent (Lite-Plan) verfügbar (Begrenzung von 10.000 Nachrichten pro Monat)

ODER

1 VPC (kostenpflichtig)

1 Kapazitätseinheit (entspricht 5 VPC) 

Metrik-Einheit

Verfügbar als:

Processor Value Unit (PVU) (unbefristet) – eine Maßeinheit zur Differenzierung der Lizenzierung von Software auf verteilten Prozessortechnologien

Virtueller Prozessorkern (VPC), (monatlich) – ein physischer Prozessorkern, sofern der Server nicht für virtuelle Maschinen partitioniert ist, oder ein virtueller Kern, der einer virtuellen Maschine zugewiesen ist.

Verfügbar als:

Processor Value Unit (PVU) (unbefristet) – eine Maßeinheit zur Differenzierung der Lizenzierung von Software auf verteilten Prozessortechnologien

Virtueller Prozessorkern (VPC), (monatlich) – ein physischer Prozessorkern, sofern der Server nicht für virtuelle Maschinen partitioniert ist, oder ein virtueller Kern, der einer virtuellen Maschine zugewiesen ist.

Verfügbar als:

Virtueller Prozessorkern (VPC), (monatlich) – ein physischer Prozessorkern, sofern der Server nicht für virtuelle Maschinen partitioniert ist, oder ein virtueller Kern, der einer virtuellen Maschine zugewiesen ist.

Die gleiche VPC-Metrik ist auf Stundenbasis verfügbar (über die IBM Cloud-Plattform).

Verfügbar als:

Kapazitätseinheit (monatlich) – ist ein ausgewählter Cloud Services-Kapazitätstyp, der mit der angegebenen Anzahl der erforderlichen Kapazitätseinheiten für diesen Kapazitätstyp multipliziert wird

Private Cloud

Ja

Ja

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Öffentliche Cloud

Ja

Ja

IBM Cloud und AWS

IBM Cloud 

IBM MQ Internet Pass-Thru (unbegrenzte Installationen)

Ja

Ja

Ja

Ja

IBM MQ auf z/OS

Stabilität und Zuverlässigkeit des Mainframe mit IBM MQ vereinen

IBM MQ Appliance

Messaging-Firmware, die von Experten genau abgestimmt wurde und auf dedizierter Hardware läuft, um eine beeindruckende Leistung zu ermöglichen.

*Preise sind indikativ, können je nach Land variieren, enthalten keine anfallenden Steuern und Abgaben und unterliegen der Verfügbarkeit des Produktangebots vor Ort.

 IBM MQ Advanced

Mehr Datenschutz, hohe Verfügbarkeit und Austausch von Daten in beliebigen Umgebungen

 IBM MQ SaaS

Erleben Sie überragende Messaging-Zuverlässigkeit, -Sicherheit und -Leistung, die für eine Hybrid-Cloud-Welt entwickelt und vollständig für Sie verwaltet werden
