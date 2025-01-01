IBM MQ-Preisgestaltung

Das Standardangebot bietet die wesentlichen Funktionen für eine sichere und zuverlässige Verbindung von nachrichten- und ereignisgesteuerten Anwendungen im großen Maßstab und ermöglicht es Teams, Innovationen zu entwickeln und herausragende Kundenerlebnisse zu bieten.
Alle im Standardangebot verfügbaren Funktionen sowie zusätzliche Funktionen bieten modernste Datenausfallsicherheit, breitere Konnektivitätsoptionen und erweiterte Sicherheit für die End-to-End-Verschlüsselung und die Einhaltung von Auditvorschriften.
Ein vollständig verwaltetes Multi-Tenant-Angebot von IBM MQ Advanced. IBM kümmert sich um Upgrades, Patches und viele der operativen Management-Tasks von IBM MQ.
Ein vollständig verwalteter Single-Tenant von IBM MQ Advanced, der erhöhte Isolation, Automatisierung der Bereitstellung und die Möglichkeit bietet, hochverfügbare Warteschlangenmanager bereitzustellen.
Tarife
IBM MQ Virtual Processor Core-Abonnementlizenz: 277,00 USD (monatliche Abrechnung, Mindestlaufzeit 1 Jahr)
IBM MQ Advanced Virtual Processor Core-Abonnementlizenz: 519,00 USD (monatliche Abrechnung, Mindestlaufzeit 1 Jahr)
Monatliches IBM MQ SaaS-Abonnement: 6240,00 USD pro Monat.
Kapazität der Startinstanz
1 VPC oder 70 PVUs
1 VPC oder 70 PVUs
Kostenloses Kontingent (Lite-Plan) verfügbar (Begrenzung von 10.000 Nachrichten pro Monat)
ODER
1 VPC (kostenpflichtig)
1 Kapazitätseinheit (entspricht 5 VPC)
Metrik-Einheit
Verfügbar als:
Processor Value Unit (PVU) (unbefristet) – eine Maßeinheit zur Differenzierung der Lizenzierung von Software auf verteilten Prozessortechnologien
Virtueller Prozessorkern (VPC), (monatlich) – ein physischer Prozessorkern, sofern der Server nicht für virtuelle Maschinen partitioniert ist, oder ein virtueller Kern, der einer virtuellen Maschine zugewiesen ist.
Verfügbar als:
Processor Value Unit (PVU) (unbefristet) – eine Maßeinheit zur Differenzierung der Lizenzierung von Software auf verteilten Prozessortechnologien
Virtueller Prozessorkern (VPC), (monatlich) – ein physischer Prozessorkern, sofern der Server nicht für virtuelle Maschinen partitioniert ist, oder ein virtueller Kern, der einer virtuellen Maschine zugewiesen ist.
Verfügbar als:
Virtueller Prozessorkern (VPC), (monatlich) – ein physischer Prozessorkern, sofern der Server nicht für virtuelle Maschinen partitioniert ist, oder ein virtueller Kern, der einer virtuellen Maschine zugewiesen ist.
Die gleiche VPC-Metrik ist auf Stundenbasis verfügbar (über die IBM Cloud-Plattform).
Verfügbar als:
Kapazitätseinheit (monatlich) – ist ein ausgewählter Cloud Services-Kapazitätstyp, der mit der angegebenen Anzahl der erforderlichen Kapazitätseinheiten für diesen Kapazitätstyp multipliziert wird
Öffentliche Cloud
Ja
Ja
IBM Cloud und AWS
IBM Cloud
IBM MQ Internet Pass-Thru (unbegrenzte Installationen)
Ja
Ja
Ja
Ja
IBM MQ VPCs: 12 Monate: 3.324 USD
IBM MQ Advanced VPCs: 12 Monate: 6.228 USD
Mehr Datenschutz, hohe Verfügbarkeit und Austausch von Daten in beliebigen Umgebungen
Erleben Sie überragende Messaging-Zuverlässigkeit, -Sicherheit und -Leistung, die für eine Hybrid-Cloud-Welt entwickelt und vollständig für Sie verwaltet werden
*Preise sind indikativ, können je nach Land variieren, enthalten keine anfallenden Steuern und Abgaben und unterliegen der Verfügbarkeit des Produktangebots vor Ort.