Einmal im Jahr versammeln sich die größten Namen der Musikszene in Los Angeles zu den GRAMMY Awards, einer Veranstaltung, um weltweit die Musik zu feiern. Für die Recording Academy – die gemeinnützige Organisation, die die GRAMMYs veranstaltet – ist dies der Höhepunkt eines ganzen Jahres Arbeit und eine Gelegenheit, ihren beiden wichtigsten Zielgruppen unvergessliche Erfahrungen zu bieten: auf der einen Seite den Künstlern, die Musik machen, und auf der anderen Seite den Fans, die sie lieben.

Während Tausende die GRAMMY Awards Show in der Crypto.com Arena persönlich besuchen, erleben zusätzlich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt die GRAMMYs über digitale Kanäle. Aus diesem Grund hat die Recording Academy der Schaffung von erstklassigen Digital Experiences sowohl für ihre Fans als auch für ihre Mitglieder Priorität eingeräumt.

So schalten Unmengen von Fans beispielsweise in der Nacht der GRAMMYs die GRAMMY-Übertragung ein und stürmen die Website GRAMMY.com, um einen Blick auf ihre Lieblingskünstler zu erhaschen, wenn sie die Bühne oder den roten Teppich betreten. Die Fans können gar nicht genug Informationen über ihre Lieblingskünstler bekommen, was eine große Herausforderung für die Redaktion der Recording Academy darstellt. Fast 1.000 Künstler sind in fast 100 Kategorien für die GRAMMYs nominiert. Das Redaktionsteam der Recording Academy möchte, dass diese Künstler die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Aus diesem Grund muss man den Fans über verschiedene Kanäle zeitnah relevante Inhalte zur Verfügung stellen, während die Spannung im Laufe des Abends immer weiter steigt.

Aber die GRAMMYs finden nur an einem Abend statt. Den Rest des Jahres kümmert sich die Recording Academy um das Wohlergehen der Musikbranche und betreut mehr als 23.000 Mitglieder, von Künstlern über Produzenten bis hin zu Tontechnikern. Und jedes Mitglied hat eine eigene Beziehung zur Academy. So gibt es zum Beispiel stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Mitglieder, Studenten, Mitglieder auf Lebenszeit und Online-Lernende. Die Recording Academy möchte jedem Mitglied eine einfache und personalisierte Digital Experience bieten, sei es beim Kauf von Tickets für eine Award-Show oder bei der Verlängerung der Mitgliedschaft.

„Wir befinden uns im digitalen Zeitalter und Digital Experiences definieren Ihre Marke, ganz gleich, ob Sie ein Einzelhändler, eine Bank oder eben die Recording Academy sind“, sagt Panos A. Panay, Präsident der Recording Academy. „Und IBM hat uns entscheidend dabei geholfen, unsere Digital Experience auf die nächste Stufe zu bringen.“