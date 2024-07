IBM Consulting arbeitet mit globalen Kunden und Partnern zusammen, um gemeinsam die Zukunft der KI zu gestalten. Unser vielseitiges, globales Team von mehr als 20.000 KI-Experten unterstützt Sie bei der schnellen und sicheren Entwicklung und Skalierung von KI und Automatisierung in verschiedenen Geschäftsbereichen und Branchen.​

Unser Fachwissen im Bereich KI ist anerkannt für Ethik und Verantwortungsbewusstsein, gepaart mit einem Fokus auf die Aus- und Weiterbildung von Abteilungen, um die Akzeptanz und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren. In einem Bereich, in dem es viel Hype gibt, können wir auf eine solide KI-Erfolgsbilanz verweisen, die wertvolle Ergebnisse für Unternehmen in jeder Branche liefert.​