Camping World, der weltweit führende Einzelhändler für Wohnmobile, weiß, dass ein hervorragender Kundenservice ein entscheidender Faktor ist, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Das Unternehmen verlässt sich in hohem Maße auf seine Contact-Center, um einen unübertroffenen Kundenservice zu bieten. Doch nach der COVID-19-Pandemie offenbarte ein sprunghafter Anstieg der Kundenzahlen einige Probleme in der bestehenden Infrastruktur. Als das Volumen und der Traffic zunahmen, wurden Lücken im Agentenmanagement und bei den Reaktionszeiten immer deutlicher.

„Wir sind ein einzigartiges Unternehmen, in dem wir drei sehr unterschiedliche Kundengruppen bedienen, die sich für den Wohnmobil-Lifestyle interessieren. Es gibt die Einzelhandelsseite, Finanzdienstleistungen wie Versicherungen oder Waren und die Händlerseite“, erklärt Saurabh Shah, Chief Digital Officer (CDO) und Chief Information Officer (CIO) bei Camping World. „Wir haben ein recht großes Call-Center, können aber nicht gewährleisten, dass einzelne Mitarbeiter die Anforderungen aller drei Geschäftsbereiche abdecken. Das führt zu erheblichen Komplexitäten bei der Besetzung unserer Call-Center.“

Shah erklärt auch, dass das Abziehen von Agenten aus einem Bereich des Unternehmens und deren Einsatz in einem anderen eine entsprechende Schulung erfordert. Vor der saisonalen Hochphase hatte Camping World jedoch nicht die Zeit für eine solche Schulung, vor allem nicht im Angesicht des pandemiebedingten Arbeitskräftemangels. Das Fehlen eines rund um die Uhr erreichbaren Call-Centers war auch in der Nebensaison ein Dauerthema. Wenn Kunden keinen Mitarbeiter erreichen konnten, blieben ihre Fragen und Anliegen entweder unbemerkt, wurden auf den nächsten Tag verschoben, an dem ein Mitarbeiter antworten konnte, oder wurden unbeabsichtigt komplett aus den Augen verloren. Dadurch hatte das Vertriebsteam von Camping World keinen Überblick über die Anzahl der Leads, die außerhalb der Geschäftszeiten aufliefen.

„Unsere Reaktionszeiten waren besorgniserregend. Die Kunden warteten sehr lange, was mit mehreren Faktoren zusammenhing“, sagt Brenda Wintrow, Senior Vice President (SVP) of Sales and Customer Experience bei Camping World. „Offensichtlich war es das Volumen. Ein Problem war aber auch, dass wir keinen klaren Überblick über die Leistung und die Reaktionszeit sowie die Anzahl der zu optimierenden Unterhaltungen hatten.“

Da die Kunden außerhalb der Geschäftszeiten des Callcenters keinen Live-Mitarbeiter erreichen konnten, musste der Einzelhändler seine Infrastruktur, die mangelnde Transparenz und die Lücken in der Funktionalität überdenken. Da die Interaktion mit den Kunden im Mittelpunkt stand, wandte sich Camping World an IBM® Consulting, um seine Contact-Center zu modernisieren und in eine neue Infrastruktur zur Verbesserung der Prozesse und der Workflow-Automatisierung zu investieren.