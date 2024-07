Nachdem die Water Corporation mehr als ein Jahrzehnt lang mit IBM an verschiedenen SAP-Projekten gearbeitet hatte, entschied sich das Unternehmen schnell für IBM® Consulting, um seine Migration zu planen. Zusätzliche Unterstützung und Expertise erhielt das Unternehmen von AWS und SXiQ (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), einem IBM Unternehmen.

„Bei einem so großen und geschäftskritischen Projekt war Vertrauen für unseren Entscheidungsprozess sehr wichtig“, erklärt Brad Filmer, Manager Enterprise Applications bei der Water Corporation. „Wir haben bei der Water Corporation mehr als 140 Mitarbeiter in 16 verschiedenen Abteilungen, die SAP in gewisser Weise nutzen, also ist ein Risiko wirklich keine Option. Die Zusammenarbeit, Sorgfalt und Zuverlässigkeit, die wir bei IBM, SXiQ und AWS erlebt haben, war enorm hilfreich. Sie verstanden unsere Systeme, unsere Daten und unsere Integrationen.“

Die Beratungsservices für AWS Cloud von IBM Consulting waren die treibende Kraft hinter dem Projekt. Das IBM Team trug die Verantwortung für das Design der kompletten Cloud-Umgebung sowie für die gesamte SAP-Zielarchitektur. Es entwarf auch den Migrationsplan und entschied sich für einen Ansatz in drei Phasen. Die erste – und umfangreichste – Phase konzentrierte sich auf die Übertragung der mit der SAP-Umgebung verbundenen Transaktionssysteme. In der zweiten und dritten Phase ging es dann um die Migration der Datenanalysekomponenten bzw. der Verwaltungssysteme.



„Es musste viel übertragen werden“, fügt Steve hinzu. „Wir mussten die über 50 TB an Daten verschieben. Wir mussten rund 100 SAP-Systeme – insgesamt über 125 Server – und unzählige Integrationen migrieren. Für diese erste Migration wurden zwei Tage, zwei Stunden und 20 Minuten an geplanter Ausfallzeit benötigt, um die Übertragung und anschließende Integration abzuschließen. Gleichzeitig haben wir uns mit IBM Consulting zusammengetan, um die zugrundeliegenden Betriebssysteme, Datenbanken und SQL-Server zu aktualisieren, die unsere SAP-Architektur unterstützt haben.“



Während des gesamten Planungs- und Migrationsprozesses leisteten sowohl Water Corporation Architects, AWS als auch SXiQ einen wichtigen Beitrag. Insbesondere trug SXiQ die Verantwortung für das Platform Engineering und das Gesamtdesign der neuen virtuellen Umgebung. Und während dieser Entwurfsphase überprüften Mitarbeiter von AWS die Architektur, um sicherzustellen, dass das vorgeschlagene Layout den Best Practices von AWS und SAP entsprach.

Während der Migration selbst und der entsprechenden Implementierung unterstützten die technischen Support-Teams von AWS IBM und SXiQ und stellten zusätzliche Ressourcen für die Fehlerbehebung und das Testen bereit, um alle auftretenden Probleme zu beheben. Und jetzt, wo die neue SAP-Umgebung live ist und sich in der Cloud befindet, bietet das AWS-Team kontinuierlichen Cloud-Plattform-Support und Updates, damit alles reibungslos läuft. Neben diesen kontinuierlichen Bemühungen bringen sie auch Erfahrung und Erkenntnisse mit ein und übernehmen eine Vordenkerrolle, wenn es darum geht, wie man SAP-Workloads und damit verbundene Aspekte effizient verwaltet.