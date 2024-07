Produkte von watsonx Code Assistant

watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed ermöglicht es Entwicklern aller Kenntnisstufen, Ansible-Playbooks mit KI-generierten Empfehlungen zu schreiben. Diese Lösung wurde speziell für die Beschleunigung der IT-Automatisierung entwickelt und liefert Inhaltsempfehlungen, die sich an Best Practices orientieren. Das Produkt kann anhand von Anfragen in natürlicher Sprache, die in einfachem Englisch verfasst sind, syntaktisch korrekte und kontextuell relevante Inhalte generieren. Schauen Sie sich watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed an