Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Welt der Softwareentwicklung. Laut Gartner® Magic Quadrant™ for AI Code Assistants (Link führt außerhalb von ibm.com) werden bis 2028 90 % der Softwareentwickler in Unternehmen KI-Codeassistenten verwenden, gegenüber weniger als 14 % Anfang 2024.* Durch den Einsatz dieser Lösungen können Entwickler die Effizienz steigern und häufige Herausforderungen bewältigen, z. B. die Verwaltung komplexer veralteter Codebasen, die Einbindung neuer Programmiersprachen und das Onboarding von Entwicklern.

Im Jahr 2024 lud IBM im Rahmen der jährlichen IBM watsonx Challenge die eigenen Mitarbeiter ein, zu demonstrieren, wie sie diese Herausforderungen mit IBM watsonx Code Assistant meistern können.

Tausende von IBM-Mitarbeitern in Hunderten von Projektteams experimentierten mit den vielen Funktionen des watsonx Code Assistant, einschließlich Code-Erklärung, Code-Dokumentation, Code-Generierung und Testfallgenerierung. Die Zeiteinsparungen, die Teams erzielten, haben nicht nur neue Möglichkeiten für ihre Arbeit eröffnet, sondern waren auch potenzielle Vorteile für die Entwicklungsteams auf der ganzen Welt.

* Gartner, Magic Quadrant für KI-Codeassistenten, 19. August 2024. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke der Gartner, Inc. und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern und wird hier mit Genehmigung verwendet. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.