Um diese weit verbreiteten Herausforderungen effektiv zu bewältigen, beauftragte RKube IBM, und sie arbeiteten mit IBM Client Engineering zusammen, um einen Proof of Concept (PoC) mit IBM® WatsonxCode Assistant™ durchzuführen. Watsonx Code Assistant ist ein generativer KI-Coding-Assistent, der allgemeine Unterstützung bei der Codierung in vielen Programmiersprachen bietet und speziell für die Modernisierung von Java-Anwendungen in Unternehmen trainiert und optimiert wurde. Das Pilotprojekt lief 6 Wochen lang und umfasste 10 Teilnehmer aus beiden Unternehmen, wobei hauptsächlich Daten von rKube verwendet wurden.

Während des PoC wurde watsonx Code Assistant in den Workflow von rKube integriert und half, mehrere mühsame Schritte zu automatisieren. Zu diesen Schritten gehörten die Generierung präziser Code-Transformationen, die direkt auf bestehende Systeme anwendbar waren, die Erstellung umfassender Unit-Tests, um die Genauigkeit nach Updates sicherzustellen, und die Bereitstellung einer detaillierten erklärenden Analyse der geänderten Komponenten, die die Gesamttransparenz während des gesamten Entwicklungszyklus erhöhte. Diese Funktionen ermöglichten es den Entwicklern, den Prozess der Anwendungsmodernisierung zu beschleunigen und die betriebliche Effizienz erheblich zu optimieren.