In einem schwierigen Umfeld setzen Unternehmen weiterhin auf Cloud-Modernisierung und generative KI als Mittel, um agiler zu werden und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Als bewährter AWS-Partner bringt IBM Consulting Fachwissen, Methoden und Tools zur Geschäfts- und IT-Transformation aus allen Branchen ein, um Ihre Hybrid-Cloud- und KI-Journey in der AWS Cloud zu beschleunigen. Dank der Kompetenz von IBM in den Bereichen Sicherheit, Skalierbarkeit für Unternehmen und offene Innovation mit Red Hat OpenShift können Unternehmen in der AWS Cloud schnell wachsen.

IBM Consulting verfügt über mehr als 23.000 AWS-Zertifizierungen, 17 geprüfte Programme zur Servicebereitstellung und 18 Kompetenzen im Bereich AWS, um cloudnative Apps in der AWS Cloud-Umgebung zu entwickeln. IBM forciert die Stärkung seiner AWS-Kompetenzen durch Übernahmen und die gemeinsame Entwicklung von Lösungen mit AWS. Die umfassende Erfahrung von IBM im Bereich KI, die marktführenden KI-Fähigkeiten und das gemeinsame Engagement mit AWS, die Einführung generativer KI zu beschleunigen, machen IBM Consulting zum idealen AWS-Partner.