Daten sind der Treibstoff für das moderne Unternehmen, und angesichts der explosionsartigen Zunahme der Datenerfassung investieren Unternehmen verstärkt in die Datenintegration, um umfassende digitale Erfahrungen und Erkenntnisse über ihr gesamtes Unternehmen zu ermöglichen.

IBM Consulting arbeitet mit Ihnen zusammen, um eine Strategie zu entwickeln und Ihren idealen Datenbestand aufzubauen, unabhängig von IT-Investitionen. Unsere End-to-End-Beratungsleistungen für Daten helfen Ihnen dabei, Ihre Datenstrategie auf eine zielführende Architektur auszurichten, wobei Überlegungen zu Governance und autonomem Management einfließen. Wir betten Daten in kritische Workflows ein und fügen an bestimmten Einflusspunkten KI und Automatisierung hinzu.

Wir bringen die Verarbeitung und Datenspeicherung näher an den Ort, an dem sie benötigt werden, und verbessern so die Erfahrung, die allgemeine Agilität und die betriebliche Leistung. Unsere Datenanalyse-, KI- und Branchenexperten arbeiten über ein vielfältiges Partner-Ökosystem hinweg zusammen, um das Komplexe zu vereinfachen und Ihre spezifischen datenbezogenen Herausforderungen sicher und im großen Maßstab zu lösen.