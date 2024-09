Seit seiner Einführung hat Redi eine beachtliche Anzahl von Kundenkontakten generiert, in der Summe mehr als zwei Millionen Interaktionen. Die Integrationsfähigkeiten von Redi verschaffen Virgin Money einen strategischen Wettbewerbsvorteil, den andere Finanzdienstleister oft nicht erreichen können. Virgin Money hat über 50 API-Aufrufe in die verschiedenen Customer Journeys integriert, um die Customer Experience zu maximieren und eine Verbindung zu seinen Backend-Systemen herzustellen sowie den Kunden maßgeschneiderten Support zu bieten.

Bemerkenswert ist, dass der virtuelle Assistent in der Spitze 57 % der Kundeninteraktionen übernehmen konnte. Darüber hinaus trug der KI-gestützte virtuelle Assistent dazu bei, die Zufriedenheit der Kunden mit ihren Kreditkartenanträgen zu steigern: 94 % der befragten Kunden, die ihn genutzt haben, waren mit ihren Interaktionen zufrieden, 84 % fanden ihn einfach zu bedienen und 91 % erhielten von ihm, was sie wollten. Durch seine bahnbrechende dialogorientierte Banking-Erfahrung wurde Virgin Money bei den Cards and Payments Awards 2024 in der Branche als „Best Application of AI or ML in Financial Services“ (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ausgezeichnet.

„Es ist absolut fantastisch, diesen Preis zu gewinnen“, sagt Paice. „Unsere Kunden sagen uns, wie sehr sie die Interaktion mit Redi in der Kreditkarten-App schätzen. Und die Anerkennung der Branche für unsere harte Arbeit, für unsere Kunden herrlich überraschende Erfahrungen zu schaffen, ist das Sahnehäubchen. Unsere Partnerschaft mit IBM hat uns geholfen, das Beste aus der Suite von Microsoft Co-pilot Produkten herauszuholen und die Balance zwischen Innovation und Kontrolle zu finden.“

Im nächsten Schritt arbeitet Virgin Money mit IBM Consulting zusammen, um die PCA- und Kreditkartenfunktionen in einem produktübergreifenden virtuellen Assistenten zu vereinen, der OpenAI und die generative KI-Technologie von Microsoft nutzen wird.