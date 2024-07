Unternehmen sehen sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert: sich verändernde Erwartungen der Arbeitnehmer, ein globaler Arbeitskräftemangel und eine wachsende Qualifikationslücke. HR-Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ihr Unternehmen in ein Unternehmen zu verwandeln, das Störungen antizipiert und agil handelt, um in unsicheren Zeiten wettbewerbsfähig zu sein und zu gewinnen. HR-Unternehmen müssen sich weiterentwickeln und neue Arbeitsweisen zwischen dem laufenden Geschäft und den Transformationsinitiativen annehmen. Auf diese Weise können sie Strategie und Ausführung in Einklang bringen.

Die IBM HR- und Talenttransformationsberatung arbeitet Hand in Hand mit der Personalabteilung, die eine zentrale Rolle bei der nahtlosen Integration der Personaldynamik in diese breiteren Transformationsinitiativen spielt. Gemeinsam gestalten wir HR mit KI als Kernstück neu, indem wir den Geschäftswert steigern, die Talentagenda vorantreiben, die digitale Roadmap beschleunigen und eine moderne und flexible HR-Funktion schaffen – untermauert durch ein kundenorientierte Mitarbeitererfahrung. Mit unserer umfassenden Branchenkenntnis arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, um ihre individuellen Talentziele und -herausforderungen anzugehen und Strategien zu entwickeln, die neue Leistungs- und Produktivitätsniveaus in ihrem Unternehmen freisetzen.