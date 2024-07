Vor dem HiRo-Projekt war die erste Frage, die Jon zu IBM watsonx Orchestrate stellte, was es von einem Chatbot oder einem RPA-Roboter unterscheidet. Einer der jüngsten Erfolge seines Teams mit neuen Technologien war die Entwicklung der dialogorientierten KI AskHR von IBM, mit der mehr als 80 gängige HR-Prozesse automatisiert werden konnten. AskHR verzeichnet hohe Akzeptanzraten und spart der Personalabteilung sowie den Mitarbeitern und Managern von IBM viel Zeit bei der Erledigung oder Unterstützung von HR-Prozessen.

„Dialogorientierte KI und RPA sind auch nützlich und wertvoll, um manuelle, objektive Aufgaben zu automatisieren“, sagt Jon. Aber es gibt Dinge, die diese Tools nicht leisten können, die IBM watsonx Orchestrate aber kann. „AskHR erledigt seine Aufgaben wirklich gut, aber es kann sie nur nacheinander erledigen. Es kann keine Transaktionen über mehrere Prozesse oder Systeme hinweg verknüpfen. Und einem Chatbot fehlt das Langzeitgedächtnis. In dem Moment, in dem Sie ihn ausschalten, vergisst er, dass Sie existieren. Er hat keine Erinnerung daran, was zuvor geschehen ist.

Als das Team begann, mit IBM watsonx Orchestrate zu arbeiten, bemerkten sie schnell die Funktionen, die es auszeichnen. Jon erklärt: „Es kann mit mehreren Personen mit unterschiedlichen Rollen gleichzeitig interagieren. Es merkt sich, was Sie ihm gestern gesagt haben, und kann diese Informationen gegebenenfalls auf heutige Aktionen anwenden. Sobald die Regeln von Menschen festgelegt wurden, wird HiRo sie einheitlich anwenden. Außerdem können Sie seine Fähigkeiten ausbauen: Sie können HiRo für bestimmte Aufgaben innerhalb eines Prozesses trainieren, aber Sie können ihn dieselben Fähigkeiten auch auf andere Prozesse anwenden lassen. So können Sie einen Anwendungsfall nach dem anderen erstellen. So werden Chatbots in den Schatten gestellt. Das verändert wirklich unser Verständnis von der Zukunft der Arbeit.“