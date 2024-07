Anwendungsfälle

Abteilung Personalwesen Die HR-Abteilung ist eine der wichtigsten und komplexesten Bereiche eines Unternehmens. Sie ist für die Suche, Einstellung und Schulung von Talenten sowie für die Verwaltung von Mitarbeitervorteilsprogrammen zuständig. Geben Sie Ihrem Team die Werkzeuge an die Hand, die es braucht, um gute Mitarbeiter zu gewinnen und zu fördern und so den Faktor „Mensch“ ins Personalwesen zurückzubringen. So unterstützt Orchestrate das Personalwesen

Abteilung Einkauf IBM watsonx Orchestrate unterstützt Beschaffungsexperten bei der Optimierung der Wertschöpfungskette im Bereich Lieferanten-, Vertrags- und Auftragsmanagement durch Automatisierung der Beschaffung und dialogorientierte KI. Orchestrate unterstützt Teams bei der Steigerung der Effizienz und der strategischen Beschaffung durch nahtlose Systemintegration. So wird die Beschaffung zu Ihrem Wettbewerbsvorteil. Entdecken Sie, wie Orchestrate den Einkauf unterstützt