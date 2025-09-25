Die Scuderia Ferrari HP, das renommierte Formel-1-Team, verfügt über eine der weltweit größten und leidenschaftlichsten Fangemeinden mit 396 Millionen Anhängern. Ferrari-Fans unterscheiden sich von vielen anderen F1-Anhängern dadurch, dass sie dem Team treuer sind als einem einzelnen Fahrer. Im Zentrum dieser Loyalität steht die generationsübergreifende Super-Fangemeinde von Ferrari, die Tifosi. Sie sind eine loyale globale Gemeinschaft, deren Unterstützung seit Jahrzehnten zur Identität des Teams beiträgt.

Mit den Worten von Charles Leclerc, Fahrer der Scuderia Ferrari HP: „Die Leidenschaft, die Ferrari-Fans für die Marke, für Ferrari und für die Geschichte empfinden, ist etwas ganz Besonderes, das man jedes Mal spüren kann, wenn man in Italien oder auf einer Rennstrecke ist.“

Die Fangemeinde der Scuderia Ferrari wächst stetig. Neben den langjährigen Fans entsteht eine neue Generation von Anhängern. Diese neuen Fans sind digital versierte Superfans und neue Follower, die die Faszination der Formel 1 über neue Kanäle und Perspektiven entdecken.

Stefano Pallard, Leiter der Fanentwicklung bei Scuderia Ferrari HP, erklärte: „Ferrari-Fans unterscheiden sich aus vielen Gründen. Es geht um Geschichte und Tradition. Ferrari ist das einzige Team, das seit Beginn in der Formel 1 vertreten ist. Wir sind uns dessen bewusst und sehr stolz darauf.”

Angesichts eines derart dynamischen und vielfältigen Publikums musste die Scuderia Ferrari einen Weg finden, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig die Exklusivität und Authentizität des Ferrari-Erlebnisses zu bewahren. Das Ziel war es, die Fans vor, während und nach den Rennen sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke näher an das Geschehen heranzuführen.

Die bestehende F1-Fan-App der Scuderia Ferrari war reich an redaktionellen Inhalten. Das Team wünschte sich jedoch mehr Interaktivität und Personalisierung. Deshalb wurde IBM mit der Entwicklung eines Fan-Erlebnis beauftragt, das global skalierbar sein, sich lokal anpassen lassen und das Prestige des springenden Pferdes widerspiegeln sollte.

Frédéric Vasseur, Teamchef der Scuderia Ferrari, betont die Notwendigkeit eines intensiveren und ansprechenderen Fanerlebnisses und erklärt: „In den letzten Jahren sind viele neue Fans zu uns gestoßen, und nicht jeder verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der Formel 1. Es ist wichtig, dass wir ihnen die Möglichkeit für ein besseres Verständnis von dem geben, was wir tun.“