IBM unterstützt das neue digitale Fan-Erlebnis von Scuderia Ferrari HP
Die App hat sich zu einem smarten Hub für die digitale Community von Scuderia Ferrari HP entwickelt, wo Fans mehr über das Team erfahren und dessen Tradition und Zukunft feiern können. Seit der Einführung der neuen App beim Grand Prix von Miami im Mai 2025 hat Scuderia Ferrari HP Folgendes festgestellt:
„Das ist die App, die Ferrari-Fans verdienen. Der Renntag buchstäblich in deiner Tasche.”
– Lewis Hamilton, Fahrer der Scuderia Ferrari HP
Die Scuderia Ferrari HP, das renommierte Formel-1-Team, verfügt über eine der weltweit größten und leidenschaftlichsten Fangemeinden mit 396 Millionen Anhängern. Ferrari-Fans unterscheiden sich von vielen anderen F1-Anhängern dadurch, dass sie dem Team treuer sind als einem einzelnen Fahrer. Im Zentrum dieser Loyalität steht die generationsübergreifende Super-Fangemeinde von Ferrari, die Tifosi. Sie sind eine loyale globale Gemeinschaft, deren Unterstützung seit Jahrzehnten zur Identität des Teams beiträgt.
Mit den Worten von Charles Leclerc, Fahrer der Scuderia Ferrari HP: „Die Leidenschaft, die Ferrari-Fans für die Marke, für Ferrari und für die Geschichte empfinden, ist etwas ganz Besonderes, das man jedes Mal spüren kann, wenn man in Italien oder auf einer Rennstrecke ist.“
Die Fangemeinde der Scuderia Ferrari wächst stetig. Neben den langjährigen Fans entsteht eine neue Generation von Anhängern. Diese neuen Fans sind digital versierte Superfans und neue Follower, die die Faszination der Formel 1 über neue Kanäle und Perspektiven entdecken.
Stefano Pallard, Leiter der Fanentwicklung bei Scuderia Ferrari HP, erklärte: „Ferrari-Fans unterscheiden sich aus vielen Gründen. Es geht um Geschichte und Tradition. Ferrari ist das einzige Team, das seit Beginn in der Formel 1 vertreten ist. Wir sind uns dessen bewusst und sehr stolz darauf.”
Angesichts eines derart dynamischen und vielfältigen Publikums musste die Scuderia Ferrari einen Weg finden, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig die Exklusivität und Authentizität des Ferrari-Erlebnisses zu bewahren. Das Ziel war es, die Fans vor, während und nach den Rennen sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke näher an das Geschehen heranzuführen.
Die bestehende F1-Fan-App der Scuderia Ferrari war reich an redaktionellen Inhalten. Das Team wünschte sich jedoch mehr Interaktivität und Personalisierung. Deshalb wurde IBM mit der Entwicklung eines Fan-Erlebnis beauftragt, das global skalierbar sein, sich lokal anpassen lassen und das Prestige des springenden Pferdes widerspiegeln sollte.
Frédéric Vasseur, Teamchef der Scuderia Ferrari, betont die Notwendigkeit eines intensiveren und ansprechenderen Fanerlebnisses und erklärt: „In den letzten Jahren sind viele neue Fans zu uns gestoßen, und nicht jeder verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der Formel 1. Es ist wichtig, dass wir ihnen die Möglichkeit für ein besseres Verständnis von dem geben, was wir tun.“
„IBM® Consulting unterstützt Scuderia Ferrari HP bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Fanerlebnisses und plant zukünftige Verbesserungen, um jedes Rennen interaktiver und persönlicher zu gestalten.”
– Billy Seabrook, Global Chief Design Officer, IBM
Die Partnerschaft zwischen IBM und Scuderia Ferrari HP basiert auf der gemeinsamen Leidenschaft, Grenzen zu überschreiten und das Machbare neu zu definieren. Die Marke Ferrari wird von einem unermüdlichen Innovationsdrang angetrieben. Sie entwickelt sich ständig weiter, testet neue Ideen und strebt nach Spitzenleistungen. Es ist dieser gemeinsame Wert der kontinuierlichen Innovation, der die Zusammenarbeit zwischen Ferrari und IBM so leistungsstark macht.
Um diese Vision zu verwirklichen, hat sich das F1-Team mit IBM Consulting zusammengetan, um seine mobile App komplett neu zu konzipieren. Gemeinsam entwickelten sie eine Fan-Engagement-Plattform der nächsten Generation, die von IBM® Design Thinking geprägt und mit IBM® watsonx-Technologie erstellt wurde.
Das Projekt begann mit einer eingehenden Untersuchung der unterschiedlichen Fan-Persönlichkeiten der Scuderia Ferrari HP, von langjährigen Tifosi bis hin zu neuen Fans. IBM nutzte diese Erkenntnisse dann, um eine Roadmap für die neue App zu erstellen, wobei jedes Detail berücksichtigt wurde. IBM Consulting leitete die Neugestaltung der Architektur und Benutzeroberfläche der App und schuf eine elegante, intuitive Plattform, die Einblicke in das Renngeschehen, interaktive Funktionen und personalisierte Inhalte bietet.
„Wir haben alle Aspekte berücksichtigt: welche Inhalte die Nutzer wünschen, wann sie am ehesten interagieren, in welcher Stimmung sie sich befinden, welches Gerät sie verwenden und wo sie sich befinden, wenn sie die App öffnen. Diese Erkenntnisse haben nicht nur unsere Designentscheidungen beeinflusst, sondern auch unsere funktionale Architektur und unser technisches Backend.“
– Fred Baker, IBM Sports Lead, EMEA
Die Transformation der digitalen Präsenz von Scuderia Ferrari HP veranschaulicht, wie Technologie bei korrekter Umsetzung zu intelligenteren Geschäftsergebnissen führt. Der Einsatz einer Hybrid-Cloud-Infrastruktur schuf eine flexible Umgebung für zukünftige Skalierbarkeit. Die Integration von IBM KI-Tools führte zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität. Die Automatisierung mit der IBM® Instana-Plattform verbesserte die Betriebszeit und Zuverlässigkeit. Der Datenspeicher von IBM® watsonx.data ermöglichte die Verwaltung großer Datenmengen und vielfältiger Daten. Zusammen bildeten diese Lösungen eine moderne digitale Grundlage, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und intelligentere Geschäftsabläufe ausgelegt ist.
Im Mittelpunkt der Transformation stehen eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur und KI-Modelle, die mit dem watsonx-Produktportfolio trainiert und verwaltet werden. Die Scuderia Ferrari-App basiert auf einer Kombination aus Clouds verschiedener Anbieter, darunter AWS, mit einer serverlosen Architektur, die die Leistung in großem Maßstab steigert, sowie einer Reihe von Anwendungen, die mit der Red Hat OpenShift-Plattform geschrieben wurden. Auf dieser Basis kann watsonx.data Daten aus allen Bereichen von Ferrari, einschließlich der Rennsportabteilung, des Merchandising und der renommierten Luxusautomarke, vereinheitlichen, kuratieren und aufbereiten. „Für diese App mussten wir eine Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen aus verschiedenen Standorten zusammenführen“, erläutert Fred Baker, IBM Sports Lead, EMEA. „Zu diesem Zweck haben wir eine hybride Architektur entwickelt, die Elemente mehrerer Clouds von verschiedenen Anbietern, darunter AWS, umfasst. Watsonx hat uns dann dabei geholfen, Daten und Erkenntnisse zu erfassen, zu klassifizieren und schließlich für bedeutungsvollere Momente für die Fans bereitzustellen.
Generative KI-Modelle, die mit IBM watsonx.ai erstellt wurden Das KI-Studio erstellt dynamische Rennzusammenfassungen und Storylines durch die Analyse von Live-Telemetriedaten und historischen Daten. IBM watsonx Code Assistant unterstützt Entwickler dabei, schneller voranzukommen, indem es KI einsetzt, um die Codierung zu optimieren und die Bereitstellung von Funktionen zu beschleunigen.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Suite ist das Toolkit von IBM® watsonx.governance das zum Schutz von zwei der wertvollsten Assets der Scuderia Ferrari beiträgt: ihrer Marke und ihren Daten. Ein charakteristisches Merkmal der Markenidentität von Ferrari ist die einzigartige Tonalität. watsonx.governance unterstützt Entwickler bei der Steuerung der Ergebnisse von KI-Modellen, einschließlich des Konversationsstils. Diese Funktion war entscheidend für die authentische Tonalität der App, mit der die Fans interagieren können.
Die App verbessert das Storytelling-Erlebnis und liefert umfassende historische Einblicke, indem sie Verbindungen zwischen den wichtigsten Rennmomenten des Jahres 2025 und den legendären Meilensteinen der Scuderia Ferrari HP in Bezug auf Fahrzeuge, Fahrer und Rennstrecken herstellt. Diese Erkenntnisse, die von großen Sprachmodellen (LLMs) wie den IBM® Granite KI-Foundation Models generiert werden, sind nahtlos in die KI-generierten Rennzusammenfassungen und andere Ferrari-Inhalte eingebettet und verleihen jeder Fan-Interaktion mehr Tiefe, Kontext und ein Gefühl der Tradition.
Die Content-Engine der App bietet den Redaktionsteams KI-gestützte Workflows mit der Möglichkeit, während des Rennens Echtzeit-Updates und personalisierte Inhalte zu veröffentlichen. Diese Funktionen bedeuten auch, dass die Fans jedes Mal, wenn sie die App öffnen, etwas Neues erhalten. Gleichzeitig bietet Instana Echtzeitüberwachung, wodurch die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit verbessert werden, unabhängig davon, wie viele Nutzer sich einloggen.
Zusätzlich zu all dem bietet eine von Salesforce betriebene Commerce-Engine den Fans direkt in der App Zugriff auf offizielle Ferrari-Produkte und exklusive Releases am Renntag. Sie bildet auch die Grundlage für ein besseres Verständnis der Interaktionen und Bedürfnisse jedes einzelnen Fans, um personalisiertere Interaktionen zu ermöglichen.
Mit diesen Lösungen ist die Scuderia Ferrari HP bestens gerüstet, um ein digitales Erlebnis zu bieten, das so intensiv und präzisionsorientiert wie das Rennen selbst ist. Das Ergebnis ist eine skalierbare, KI-gestützte Umgebung, die die Fans näher als je zuvor an das Team und die Rennstrecke heranbringt.
Zu den Hauptmerkmalen gehören:
Zusammen haben diese Lösungen die Effizienz der Inhaltsbereitstellung verbessert und interne Workflows optimiert. Der einheitliche Zugriff auf Daten ermöglichte eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung – sowohl aktuell als auch in Zukunft. Das Ergebnis war eine schnellere Entwicklung der App, eine höhere Zuverlässigkeit der Plattform und eine konsistente Leistung in großem Maßstab.
Zu den wichtigsten Geschäftsergebnissen gehören:
Die Scuderia Ferrari HP wurde 1929 in Maranello, Italien, gegründet und ist mit 16 Konstrukteurs- und 15 Fahrer-Weltmeisterschaften das erfolgreichste und traditionsreichste Team in der Geschichte der Formel 1.
In direkter Zusammenarbeit mit den Kunden konzipieren, entwerfen, entwickeln und realisieren wir bedeutsame geschäftliche Innovationen, die nachhaltige Ergebnisse erzielen.
IBM watsonx ist unser Portfolio an KI-Produkten, die die Wirkung generativer KI in zentralen Workflows beschleunigen, um die Produktivität zu steigern.
Ein zentrales, integriertes End-to-End-Studio für KI-Entwicklung
Das einzige hybride, offene Data Lakehouse für KI und Analysen auf Unternehmensebene
Steuern, verwalten und überwachen Sie Ihre KI mit einem einzigen Toolkit.
Unsere offenen, leistungsfähigen und vertrauenswürdigen KI-Modelle sind für geschäftliche Anwendungsfälle optimiert.
Nutzen Sie generative KI und fortschrittliche Automatisierung, um Code schneller zu erstellen
Lösen Sie proaktiv Probleme in Ihrem Anwendungs-Stack mit Full Stack Observability, die durch agentische KI unterstützt wird
