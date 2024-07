Zweckorientierte Abfrageengines Sorgen Sie mit mehreren Engines, wie etwa Presto, Presto C++ und Spark, für eine schnelle, zuverlässige und effiziente Big Data-Verarbeitung in großem Maßstab. Whitepaper von Presto lesen Holen Sie sich das E-Book: Lernen und Bedienen von Presto

Integrierte Governance, Sicherheit und Automatisierung Gewährleisten Sie die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und die Sicherheit mit integrierter Unified Governance oder verbinden Sie sich mit bestehenden Lösungen wie IBM Knowledge Catalog.

Anbieterunabhängige Datenformate Verwenden Sie anbieterunabhängige, offene Formate für analytische Datensätze, zum Beispiel das Apache Iceberg-Tabellenformat und den Apache Hive Metastore. So können verschiedene Engines gleichzeitig auf dieselben Daten zugreifen und sie gemeinsam nutzen.

Kostengünstige, einfache Objektspeicherung Speichern Sie große Datenmengen in einem kostengünstigen Objektspeicher und geben Sie sie über ein für leistungsstarke Analysen entwickeltes offenes Tabellenformat weiter.

Integrierte Vektordatenbank Nutzen Sie Ihre vertrauenswürdigen, verwalteten Daten für RAG und andere Anwendungsfälle für maschinelles Lernen und KI. Vereinheitlichen, kuratieren und bereiten Sie vektorisierte Einbettungen vor, um die Relevanz und Präzision Ihrer KI mit Ihren Daten zu verbessern.