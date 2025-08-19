IBM Innovation Studio

Ideen schneller zu Ergebnissen bringen Wir sind ein Netzwerk von Studios auf der ganzen Welt, das sich darauf konzentriert, unsere Kunden und Geschäftspartner schneller zu ihren nächsten Schritten zu bringen. Wir tun dies, indem wir das Beste aus dem Know-how und der Erfahrung von IBM zusammenbringen, um den Fortschritt voranzutreiben.
Was wir tun
Data Space in the IBM Innovation Studio Munich
Beginn mit der Erkundung der Möglichkeiten

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Herausforderung mit unseren Branchen und Technologie-Erkundungen und unserer immersiven Erfahrung.
Businessmen standing alone and using a white board in the office to strategise
Gemeinschaftliche Erarbeitung neuer Wege zur Beschleunigung Ihrer Transformation

Definieren Sie den besten Ansatz, um Ihre Energie durch unsere Bewertungen, Benchmarkings und Design-Thinking-Workshops zu konzentrieren.
Group of clients and IBMers in a room around a table discussing technology.
Abschluss mit einem Plan und Knüpfen neuer Kontakte

Unsere internen Experten helfen Ihnen, von der Idee zum Prototypen, zu gelangen, eine Roadmap zu entwickeln und schnell Ergebnisse zu erzielen.
Die Zusammenarbeit mit IBM Innovation Studio ist für uns sehr wertvoll, weil das Team unsere Technologie-Vision nicht nur versteht, sondern uns auch bei der Entwicklung geholfen hat. Wir schätzen besonders, wie IBM in Netzwerken und Ökosystemen denkt, Querschnittsprobleme löst und immer einen Mehrwert für Partner und Kunden schafft. Roy Kaiser Co-Founder & CFO/CMO, Peeriot AG

Unsere Vorgehensweise

Anwendungsfall Technologie-Briefings Co-Creation-Workshops Tiefer eintauchen mit Experten Konzentrierte Zusammenkünfte
Workshops

Diese Auswahl unserer von Experten geleiteten, themenorientierten Sessions zeigt, wie wir Ihre Studio-Erfahrung an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Erkunden Sie Ihre Möglichkeiten

Unsere kostenlosen Workshops beginnen mit der Erkundung der Kunst des Möglichen und der Kraft der Technologie, um Ihre Herausforderungen zu lösen. Unsere immersiven Erfahrungen, Bewertungsübungen, Deep-Dive-Sessions mit Experten und Demos werden Sie für den Rest des Tages inspirieren.

Wir gestalten gemeinsam neue Wege, um Ihre Transformation zu beschleunigen

Definieren Sie den besten Ansatz, um Ihre Energie durch unsere Bewertungen, Benchmarkings und Design-Thinking-Workshops zu konzentrieren.

Abschluss mit einem Plan und Knüpfen neuer Kontakte

Unsere Projekte enden mit konkreten Möglichkeiten für Ihren Einstieg und die schnellere Erzielung von Ergebnissen. Gemeinsam entwickeln wir eine Roadmap mit klaren, umsetzbaren Schritten und vernetzen Sie mit IBM-Experten, die Ihnen helfen können.

Unsere Workshop-Themen
This is a card image for Innovation Studio AIOps workshop.â€¨â€¨
Beschleunigen Sie die geschäftlichen Auswirkungen von KI

Für CIO, CTO, LOB Executives oder SW-Entwickler, um durch den Aufbau personalisierter KI-Assistenten und Agenten neue Produktivität freizuschalten.
Blauer Würfel in einem transparenten größeren Würfel auf einer weißen Plattform mit drei weißen Pfeilen, die von unten nach oben zeigen
Automatisierung

Für CIOs, CTOs, IT-Betrieb und Entwickler, um Integration, Bereitstellung und Betrieb durch KI-gestützte Automatisierung zu rationalisieren und so Effizienz, Resilienz und Time-to-Value zu steigern.
Grauer Würfel und halbtransparenter blauer Würfel mit Gittermuster auf einer flachen weißen Oberfläche
Daten für generative KI

Für CDOs, CTOs, CIOs und Führungskräfte in KI und Daten, um den Datenzugriff im gesamten Unternehmen für Echtzeitanalyse und KI zu vereinfachen und zu sichern und die Kosten für ihr Data Warehouse zu senken.
Illustration einer schwebenden Wolke, die in vier Teile zerbrochen ist
Hybrid Cloud/Z

Für CIOs, CTOs und Führungskräfte aus den Bereichen AIOps, Betrieb und Architektur, um den Wert einer bewusst gestalteten hybriden Umgebung mit und für KI aufzuzeigen.

Nord- und Südamerika

Dallas 1177 S Belt Line Road Coppell, TX 75019 Mexico City Alfonso Nápoles Gandara 3111 Col. Parque corporativo de Peña Blanca, C.P. 01210 New York City 1 Madison Ave, 2nd Floor New York, NY 10010 Poughkeepsie 2455 South Road Poughkeepsie, NY 12601 São Paulo R. Tutóia, 1157 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04007-900 Washington, DC 600 14th St NW, Suite 200 Washington, DC 20005

Asien-Pazifik und Japan

Beijing Building No. 8, Zhongguancun Software Park, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, China Seoul Three IFC 6F, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu Seoul 07326 Shanghai Intelligence Island Building A1, No. 55 Chuanhe Road, Pudong Zhangjiang, Shanghai, China Tokio 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-5531

Europa

Amsterdam Johan Huizingalaan 765 1066 VH Amsterdam London 20 York Road London SE1 7ND Madrid Plaza Pablo Ruiz Picasso, 11. 28020, Madrid Milano Piazza Gae Aulenti, 10 20124 Milano MI München Mies-van-der-Rohe-Straße 6 80807 München Paris 17 Av. de l'Europe 92275 Bois-Colombes Stockholm Kistagången 6 164 92 Kista, Stockholm Zürich Saeumerstrasse 4 8803 Rueschlikon
