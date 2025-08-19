IBM Innovation Studio

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Herausforderung mit unseren Branchen und Technologie-Erkundungen und unserer immersiven Erfahrung.
Definieren Sie den besten Ansatz, um Ihre Energie durch unsere Bewertungen, Benchmarkings und Design-Thinking-Workshops zu konzentrieren.
Unsere internen Experten helfen Ihnen, von der Idee zum Prototypen, zu gelangen, eine Roadmap zu entwickeln und schnell Ergebnisse zu erzielen.
Sind Sie neugierig, welche Bereitstellungsmuster wir bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden in allen Branchen sehen? Lassen wir uns von anderen inspirieren, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren. Unsere branchenspezifischen Explorationssitzungen werden von unseren Experten geleitet, die aus erster Hand Erfahrung darin haben, Herausforderungen zu erkennen, Chancen zu entdecken, das Problem auf den Punkt zu bringen sowie Lösungen zu entwerfen und umzusetzen.
Sind Sie daran interessiert, das Neueste zu sehen, was die IBM Technologie zu bieten hat? Unsere Technologie-Briefings werden von technischen Experten geleitet, die Sie durch die Neuerungen führen, wie Sie unsere Angebote in Ihrem Technologie-Stack nutzen können und den Wert aufzeigen, den Sie mit IBM erzielen.
Möchten Sie die größtmögliche Wirkung für Ihr Unternehmen erzielen? Diese kollaborativen Sitzungen nutzen Enterprise Design Thinking von IBM, um Ihnen zu helfen, neue Möglichkeiten zu entdecken und entscheidende geschäftliche Herausforderungen zu lösen.
Benötigen Sie ein persönliches Gespräch mit unseren Technik- oder Branchenexperten? Diese maßgeschneiderten Engagements vor und nach der Implementierung bieten Ihnen direkten Zugang zu Experten, die Ihnen bei der Skalierung Ihrer Lösungen helfen, Perspektiven aufzeigen und vieles mehr.
Möchten Sie sich mit Gleichgesinnten vernetzen? Unsere Multi-Client-Sessions sind eine großartige Möglichkeit, mit Führungskräften zusammenzukommen, die in ihren Branchen vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Wir bieten das ganze Jahr über eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich mit unseren Kunden und Partnern in fokussierten Foren zu Themen zu vernetzen, die für Sie entscheidend sind.
Diese Auswahl unserer von Experten geleiteten, themenorientierten Sessions zeigt, wie wir Ihre Studio-Erfahrung an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Unsere kostenlosen Workshops beginnen mit der Erkundung der Kunst des Möglichen und der Kraft der Technologie, um Ihre Herausforderungen zu lösen. Unsere immersiven Erfahrungen, Bewertungsübungen, Deep-Dive-Sessions mit Experten und Demos werden Sie für den Rest des Tages inspirieren.
Unsere Projekte enden mit konkreten Möglichkeiten für Ihren Einstieg und die schnellere Erzielung von Ergebnissen. Gemeinsam entwickeln wir eine Roadmap mit klaren, umsetzbaren Schritten und vernetzen Sie mit IBM-Experten, die Ihnen helfen können.
Für CIO, CTO, LOB Executives oder SW-Entwickler, um durch den Aufbau personalisierter KI-Assistenten und Agenten neue Produktivität freizuschalten.
Für CIOs, CTOs, IT-Betrieb und Entwickler, um Integration, Bereitstellung und Betrieb durch KI-gestützte Automatisierung zu rationalisieren und so Effizienz, Resilienz und Time-to-Value zu steigern.
Für CDOs, CTOs, CIOs und Führungskräfte in KI und Daten, um den Datenzugriff im gesamten Unternehmen für Echtzeitanalyse und KI zu vereinfachen und zu sichern und die Kosten für ihr Data Warehouse zu senken.
Für CIOs, CTOs und Führungskräfte aus den Bereichen AIOps, Betrieb und Architektur, um den Wert einer bewusst gestalteten hybriden Umgebung mit und für KI aufzuzeigen.
Wenden Sie sich noch heute an Ihren IBM Vertriebsmitarbeiter oder IBM® Business Partner.