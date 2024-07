Im Jahr 2021 haben wir unsere führende Rolle in Sachen Nachhaltigkeit weiter ausgebaut und das Ziel verkündet, bis 2030 in allen Ländern, in denen wir tätig sind, keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Unsere datengesteuerten Lösungen für Nachhaltigkeit helfen unseren Kunden, ihre Ziele in die Tat umzusetzen.