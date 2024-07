Für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem LkSG betrachten wir unser Unternehmen sowie unsere verbundenen Unternehmen im In- wie auch im Ausland, auf die wir einen bestimmenden Einfluss ausüben.

Wir verstehen unter der Lieferkette im Sinne des LkSGs alle Produkte und Dienstleistungen unseres Unternehmens sowie die Schritte im In- und Ausland, die zu deren Herstellung und Erbringung (vom Rohstoff bis zur Lieferung an den Endkunden nebst notwendiger Dienstleistungen, wie z.B. der Transport oder die Zwischenlagerung von Waren) erforderlich sind. Dies umfasst das Handeln in unserem eigenen Geschäftsbereich, das Handeln unserer unmittelbaren Zulieferer sowie das Handeln unserer mittelbaren Zulieferer.