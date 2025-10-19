Daten und Richtlinien

Bei IBM haben wir schon immer hohe Standards für unsere Geschäftspraxis gesetzt – in Bereichen, die von unternehmerischer und sozialer Verantwortung bis hin zu einer einwandfreien Geschäftsethik reichen, einschließlich der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften.



Diese Verhaltensgrundsätze gelten für alle Mitarbeitenden bei IBM. Sie sind jedoch nicht dazu gedacht, den gesamten Umfang der IBM Personalrichtlinien oder -praktiken zu beschreiben. Ausführlichere Erklärungen zu Richtlinien, Verfahren und Praktiken sind in Dokumenten wie den IBM Business Conduct Guidelines enthalten. Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, sich jederzeit an alle IBM Richtlinien, Verfahren und Praktiken zu halten und sind dafür verantwortlich, sich bei Fragen an ihre Führungskräfte zu wenden.



Unser Ziel ist es, die vollständige Einhaltung dieser Prinzipien durch Führungskräfte und Mitarbeitende von IBM zu gewährleisten. Ein Begleitdokument zu diesem Dokument, die IBM Verhaltensgrundsätze für Lieferanten, regelt unsere Beziehungen zu und Standards für IBM Lieferanten.



Frei gewählte Beschäftigung

Zwangsarbeit, Leibeigenschaft (einschließlich Schuldknechtschaft) oder Vertragsarbeit; unfreiwillige Gefängnisarbeit; Sklaverei oder Menschenhandel dürfen nicht eingesetzt werden. Dies umfasst die Beförderung, Beherbergung, Anwerbung, Verbringung oder Entgegennahme von Personen durch Bedrohung, Gewalt, Nötigung, Entführung oder Betrug zum Zwecke der Arbeits- oder Dienstleistungserbringung. Es darf keine unangemessenen Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmer in der Einrichtung sowie keine unangemessenen Beschränkungen beim Betreten oder Verlassen der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Einrichtungen geben. Im Rahmen des Einstellungsverfahrens muss den Arbeitnehmern ein schriftlicher Arbeitsvertrag in ihrer Muttersprache (oder in einer Sprache, die der Arbeitnehmer verstehen kann, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist) ausgehändigt werden, der eine Beschreibung der Arbeitsbedingungen enthält, bevor der Arbeitnehmer sein Herkunftsland verlässt. Das Arbeitsverhältnis ist freiwillig und es steht den Mitarbeitenden frei, ihr Arbeitsverhältnis jederzeit zu beenden. Arbeitgeber und Beauftragte dürfen Identitäts- oder Einwanderungsdokumente von Mitarbeitenden, wie z. B. von der Regierung ausgestellte Ausweise, Pässe oder Arbeitserlaubnisse, nicht einbehalten oder anderweitig zerstören, verbergen, beschlagnahmen oder den Zugang dazu verweigern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Arbeitnehmer sind nicht verpflichtet, die Personalvermittlungsgebühren des Arbeitgebers oder der Beauftragten oder andere damit verbundene Gebühren für ihre Beschäftigung zu zahlen. Wenn festgestellt wird, dass derartige Gebühren von Arbeitnehmern gezahlt wurden, werden diese Gebühren an den Arbeitnehmer zurückgezahlt.



Junge Berufstätige

IBM wird alle geltenden Gesetze zur Kinderarbeit einhalten. Wir unterstützen den Einsatz von legitimen Lernprogrammen am Arbeitsplatz, Praktika und anderen ähnlichen Programmen, die alle für solche Programme geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten. Mitarbeitende unter 18 Jahren (junge Arbeitnehmer) dürfen keine Arbeit verrichten, die ihre Gesundheit oder Sicherheit gefährden könnte, einschließlich Nachtschicht und Überstunden. IBM gewährleistet ein ordnungsgemäßes Management der studentischen Mitarbeitenden durch die ordnungsgemäße Führung der Studentenakten, eine strenge Sorgfaltspflicht gegenüber den Bildungspartnern und den Schutz der Rechte der Studenten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften und bietet allen studentischen Mitarbeitenden angemessene Unterstützung und Schulungen. In Ermangelung lokaler Gesetze muss der Lohnsatz für Werkstudenten, Praktikanten und Auszubildende mindestens dem Lohnsatz für andere Berufsanfänger entsprechen, die gleiche oder ähnliche Aufgaben erfüllen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Fall von Kinderarbeit entdeckt wird, wird die Angelegenheit an den VP, Global Recruitment und den VP, Employee and Labor Relations weitergeleitet, um sofortige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.



Löhne und Vorteile

IBM wird mindestens alle geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetze und -vorschriften einhalten, einschließlich derjenigen, die sich auf Mindestlöhne, Überstunden, Akkordlöhne, die Einstufung als nicht befreit oder befreit und andere Vergütungsbestandteile beziehen, und gesetzlich vorgeschriebene Leistungen erbringen. Das Gehalt, das die Mitarbeitenden erhalten, wird zeitnah und verständlich in Form einer Gehaltsabrechnung oder einer ähnlichen Dokumentation ausgewiesen, die ausreichende Informationen enthält, um die korrekte Vergütung für die geleistete Arbeit zu überprüfen, einschließlich der Vergütung von Überstunden und gegebenenfalls deren Berechnung. Der Einsatz von Zeitarbeitern, Leiharbeitern und ausgelagerten Arbeitskräften erfolgt im Rahmen der örtlichen Gesetze.



Arbeitszeiten

IBM wird die gesetzlich vorgeschriebene Höchstarbeitszeit nicht überschreiten und Überstunden angemessen vergüten. Von den Mitarbeitenden wird nicht verlangt, mehr als 60 Stunden pro Woche zu arbeiten, einschließlich Überstunden, es sei denn, es liegen außergewöhnliche geschäftliche Umstände vor, denen sie zugestimmt haben, oder die Art der Position erfordert eine solche Arbeit, wie z. B. bei steuerbefreiten Mitarbeitenden und Mitarbeitenden in leitenden, geschäftsführenden oder professionellen Positionen. In Ländern, in denen die maximale Arbeitswoche kürzer ist, gilt dieser Standard. Arbeitnehmern wird in jeder siebentägigen Arbeitswoche mindestens ein freier Tag gewährt.



Nichtdiskriminierung und Belästigung

IBM diskriminiert bei der Einstellung, Beförderung, Ausbildung, Vergütung von Mitarbeitern und Beschäftigungspraktiken nicht aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, Religion, Alter, nationaler Herkunft, sozialer oder ethnischer Herkunft, Kaste, sexueller Orientierung, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Familienstand, Schwangerschaft, politischer Zugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, geschützten genetischen Informationen, Behinderung, Veteranenstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen. IBM wird ein Arbeitsumfeld schaffen, das basierend auf den genannten Kategorien frei von Diskriminierung oder Belästigung ist. Den Arbeitnehmern sind angemessene Möglichkeiten zur Ausübung ihrer Religion zu gewähren. Darüber hinaus sollten Arbeitnehmer oder potenzielle Arbeitnehmer keinen medizinischen Tests oder körperlichen Untersuchungen unterzogen werden, die zu diskriminierenden Zwecken verwendet werden könnten.



Respekt und Würde

IBM behandelt alle Mitarbeitenden mit Respekt und Würde und wendet keine körperliche Züchtigung, Gewaltandrohung oder andere Formen von Missbrauch, physischem Zwang oder Belästigung an. Die Disziplinarmaßnahmen und -praktiken, die diese Anforderungen unterstützen, müssen klar definiert und den Arbeitnehmern mitgeteilt werden.



Vereinigungsfreiheit

In Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen respektiert IBM die gesetzlichen Rechte aller Mitarbeitenden, Arbeitnehmerorganisationen ihrer Wahl zu gründen und ihnen beizutreten, einschließlich Arbeitsorganisationen oder Gewerkschaften, oder von der Gründung und dem Beitritt zu solchen Organisationen abzusehen, um Tarifverhandlungen zu führen und sich friedlich zu versammeln. IBM hält sich weltweit an die geltenden lokalen Gesetze in Bezug auf die Beteiligung von Arbeitnehmern und Dritten und diskriminiert niemanden aufgrund der Entscheidung eines Mitarbeitenden, einer Gewerkschaft beizutreten oder nicht. IBM respektiert das Recht der Mitarbeitenden, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und sensibilisiert Führungskräfte auf allen Ebenen für diese Rechte. Die Mitarbeitenden und/oder ihre Vertreter müssen in der Lage sein, offen mit der Geschäftsleitung zu kommunizieren und ihre Ideen und Bedenken bezüglich der Arbeitsbedingungen und Managementpraktiken mitzuteilen, ohne Angst vor Diskriminierung, Repressalien, Einschüchterung oder Belästigung haben zu müssen. Das Unternehmen ist seit langem davon überzeugt, dass den Interessen von IBM und seinen Mitarbeitenden am besten durch ein günstiges, kooperatives Arbeitsumfeld mit direkter Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Management gedient ist. IBM ist bestrebt, solche günstigen Beschäftigungsbedingungen zu schaffen, positive Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften zu fördern, die Mitarbeiterkommunikation zu erleichtern und die Mitarbeiterentwicklung zu unterstützen.



Gesundheit und Sicherheit

IBM bietet seinen Mitarbeitenden einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften. In Übereinstimmung mit diesen Verpflichtungen verfügt IBM über wirksame Programme, die Dinge wie Lebenssicherheit, Untersuchung von Zwischenfällen, chemische Sicherheit und Ergonomie umfassen, und sorgt für sichere Gesundheits- und Sicherheitsstandards in allen Unterkünften und Transportmitteln, die das Unternehmen seinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. Die Arbeitnehmer erhalten Gesundheits- und Sicherheitsschulungen in ihrer Muttersprache. Gesundheits- und sicherheitsrelevante Informationen müssen in der Einrichtung deutlich sichtbar ausgehängt werden.



Umweltschutz

IBM arbeitet in einer Weise, die die Umwelt schont. IBM wird mindestens alle geltenden Umweltgesetze, -vorschriften und -standards einhalten, wie z. B. die Anforderungen in Bezug auf Chemikalien- und Abfallmanagement und -entsorgung, Recycling, Behandlung und Ableitung von Industrieabwässern, Kontrolle von Luftemissionen, Umweltgenehmigungen und Umweltberichterstattung. Darüber hinaus wird IBM alle zusätzlichen Umweltanforderungen einhalten, die für die Produkte oder Dienstleistungen, die für IBM erbracht werden, gelten und in den Design- und Produktspezifikationen sowie in den Vertragsunterlagen gefordert werden.



Gesetze, einschließlich Vorschriften und andere rechtliche Anforderungen

IBM wird an allen Standorten, an denen das Unternehmen tätig ist, alle geltenden Gesetze, Vorschriften und sonstigen rechtlichen Anforderungen einhalten.



Ethischer Umgang

IBM erwartet von seinen Mitarbeitenden, dass sie ihre Geschäftstätigkeit im Einklang mit den höchsten ethischen Standards ausüben, und unterhält Richtlinien zum Geschäftsgebaren, die von den Mitarbeitenden zu befolgen sind. IBM hält sich strikt an den Foreign Corrupt Practices Act und alle Gesetze und Vorschriften zu Bestechung, Korruption und verbotenen Geschäftspraktiken. IBM bietet keine Beschäftigung oder andere Form von Arbeitserfahrung (bezahlt oder unbezahlt) als Gegenleistung für die Erlangung von geschäftlichen oder anderen Vorteilen für IBM an. IBM Global Procurement hält sich an die IBM Richtlinie zu Konfliktmineralien.



Kommunikation

IBM stellt allen seinen Mitarbeitenden offene Kommunikationskanäle für Vorschläge und Beschwerden an das Management zur Verfügung. IBM unterhält Kanäle zur direkten Kontaktaufnahme mit dem Corporate Office für Beschwerden von Mitarbeitenden, einschließlich jeglicher Form von Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung.



Überwachung/Aufzeichnungen

IBM führt Unternehmensaudits durch, um die Einhaltung unserer Richtlinien, Praktiken und Verfahren sicherzustellen. Wir bewahren Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften auf.



Datenschutz

IBM verpflichtet sich, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit von Informationen über seine Mitarbeitenden zu schützen. IBM ist sich bewusst, dass nach den Gesetzen einiger Länder bestimmte Informationen über Mitarbeitende, wie z. B. Informationen über die ethnische Herkunft, politische Meinungen oder philosophische Überzeugungen, die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, die Gesundheit oder das Sexualleben, als „sensibel“ gelten. Wann immer möglich, sollten solche sensiblen Informationen in aggregierter oder anonymer Form verarbeitet werden, sodass eine bestimmte Person nicht identifizierbar ist. Ist dies nicht möglich, verarbeitet IBM die Daten nur in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Gesetzen (und den darin vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen) und, falls erforderlich, mit der Zustimmung des Mitarbeitenden oder wenn dies für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie Informationen über IBM Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner in Übereinstimmung mit ihren beruflichen Verantwortlichkeiten und den IBM Business Conduct Guidelines verwenden.



Unterstützung für Mitarbeitende und gesellschaftliches Engagement

IBM bietet zahlreiche Programme für Mitarbeitende an, um die positiven Auswirkungen ihres gesellschaftlichen Engagements zu fördern und zu verstärken. Zu diesen globalen Programmen gehören: On Demand Community, eine Reihe von Online-Tools und -Ressourcen zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements von Mitarbeitenden; Community Grants, ein Programm, das langfristige ehrenamtliche Engagements mit Geld- oder Ausrüstungszuschüssen von IBM belohnt; und Matching Grants, ein Programm, durch das IBM Zuschüsse von Mitarbeitenden an Schulen und gemeinnützige Organisationen ergänzt.



Managementsystem

Formale Unternehmensrichtlinien, die vom IBM Chief Executive Officer oder dem von ihm geleiteten leitenden Angestellten herausgegeben werden, regeln unternehmensweite Maßnahmen innerhalb von IBM und Maßnahmen mit allen Dritten. Unsere Unternehmensrichtlinien spiegeln die Werte von IBM und das resultierende Managementsystem wider, in dem unsere Entscheidungen getroffen werden.



Anwendbarkeit:

Diese Anweisung gilt für alle IBM Unternehmensfunktionen, Geschäftsbereiche und hundertprozentigen Tochtergesellschaften sowie Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz, die den IBM Business Conduct Guidelines unterliegen.



Juli 2018