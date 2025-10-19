Daten und Richtlinien

Erfahren Sie mehr über die verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit von IBM.
Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu unseren Programmen, Richtlinien und Metriken. Die vorgestellten Daten für das aktuelle Jahr decken unsere weltweiten Aktivitäten vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ab. Bestimmte Daten und Programme sind möglicherweise nicht für bestimmte erworbene oder nicht hundertprozentige Tochtergesellschaften anwendbar.
Beschreibung
|2022
|2023
|2024
|Mitarbeiter
|Mitarbeiter insgesamt (in Tausend)
|- IBM/ hundertprozentige Tochtergesellschaften
|288,3
|282,2
|270,3
|– Tochtergesellschaften, die nicht vollständig im Besitz von IBM sind
|8,2
|8,7
|8,9
|- Ergänzend
|14,8
|14,4
|14,2
|Mitarbeiter beantworteten die jährliche Umfrage zum Engagement (1)
|185.000
|187.000
|201.000
|Mitarbeiter, die angaben, bei der Arbeit engagiert zu sein
|8 von 10
|8 von 10
|8 von 10
|Karriere und Entwicklung
|Gesamtzahl der Lernstunden für Mitarbeiter weltweit (M)
|24,3
|23,1
|20,6
|Durchschnittliche Lernstunden pro Festangestelltem/Vollzeitbeschäftigten
|86
|85
|80
|Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden
|Verletzungen durch Arbeiter
|- Anzahl der Todesfälle
|0
|0
|0
|- Rate der Todesfälle
|0
|0
|0
|- Anzahl der arbeitsbedingten Verletzungen mit schwerwiegenden Folgen
|1
|1
|0
|- Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schwerwiegenden Folgen (2)
|0,0018
|0,0018
|0
|- Anzahl der meldepflichtigen arbeitsbedingten Verletzungen (3)
|9
|32
|37
|- Rate meldepflichtiger arbeitsbedingter Verletzungen
|0,0159
|0,0588
|0,0702
|- Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (1)
|564.650.000
|544.558.000
|526.874.000
|- Hauptarten von arbeitsbedingten Verletzungen
|Schlag durch/gegen einen Gegenstand, Ausrutschen und Sturz, Überanstrengung
|Schlag durch/gegen einen Gegenstand, Ausrutschen und Sturz, Überanstrengung
|Ausrutschen und Stürze, Anschlagen an/gegen einen Gegenstand, Überanstrengung
|Arbeitnehmerbedingter Zustand
|- Anzahl der Todesfälle infolge des arbeitsbedingten Gesundheitszustands
|0
|0
|0
|- Anzahl der meldepflichtigen arbeitsbedingten Erkrankungen (3)
|24
|35
|16
|- Die wichtigsten Arten arbeitsbezogener Krankheiten
|Schwerhörigkeit und Muskel-Skelett-Erkrankungen
|Schwerhörigkeit, geistige Gesundheit, Muskel-Skelett-Erkrankungen
|Schwerhörigkeit, geistige Gesundheit, Muskel-Skelett-Erkrankungen
|Kompensation
|Verhältnis von Grundgehalt und Vergütung von Frauen im Vergleich zu Männern
|Weltweit verdienen Frauen für gleiche Arbeit nur 1,00 US-Dollar pro 1,00 US-Dollar, den Männer verdienen.
|Weltweit verdienen Frauen für gleiche Arbeit nur 1,00 US-Dollar pro 1,00 US-Dollar, den Männer verdienen.
|Weltweit verdienen Frauen für gleiche Arbeit nur 1,00 US-Dollar pro 1,00 US-Dollar, den Männer verdienen.
|Demografie der Belegschaft
|Globale Vertretung von Frauen
|– Insgesamt
|37,2 %
|37,4
%
|37,2 %
|- Management
|31,1 %
|31,4 %
|31,0 %
|- Technisch
|30,6 %
|31,1 %
|31,1 %
|- Führungskraft
|29,1 %
|30,2 %
|30,8 %
|(1) Auf die nächsten Tausend gerundet.
(2) Für die Satzberechnung werden 1.000.000 Arbeitsstunden herangezogen.
(3) Der ASTM E2920-19 Standard Leitfaden zur Aufzeichnung von Arbeitsunfällen und Krankheiten wird verwendet, um die Meldung von arbeitsbezogenen, meldefähigen (d. h. Stufe 1) Verletzungen und Krankheiten zu standardisieren.
Beschreibung
|2022
|2023
|2024
|Bildung und Beiträge
|Gesamtbeiträge weltweit (in Millionen)
|448 $
|387 $
|557 $
|Beiträge nach Typ
|- Sachleistungen (Technologie und Dienstleistungen)
|403 $
|360 $
|525 $
|- Geld
|45 $
|27 $
|32 $
|Beiträge nach Regionen
|- Europa, Naher Osten, Afrika
|151 $
|145 $
|137 $
|- Asien-Pazifik
|103 $
|105 $
|217 $
|Nordamerika
|172 $
|117 $
|171 $
|- Lateinamerika
|22 $
|20 $
|32 $
|Freiwilligenarbeit
|Weltweite Freiwilligenstunden von Rentnern und Mitarbeitern (1)
|431.000
|543.000
|697.000
|(1) Auf die nächsten Tausend gerundet.
Beschreibung
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Energieverbrauch
|Gesamter betrieblicher Energieverbrauch (MWh) (1)
|2.529.000
|2.486.000
|2.448.000
|2.287.000
|2.236.000 (2)
|Energieeffizienz in Rechenzentren
|Verbesserung der Kühleffizienz von Rechenzentrum in % des Basisjahres 2019 (Ziel: 20 % bis 2025)
|-
|3,6 %
|5,5 %
|16,4 %
|25,5 %
|Strom aus erneuerbaren Energien
|Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien als Anteil am Gesamtstromverbrauch (Ziel: 75 % bis 2025 und 90 % bis 2030) (3)
|55,6 %
|62,7 %
|65,9 %
|70,6 %
|79,6 %
|Treibhausgasemissionen
|Gesamte betriebliche Treibhausgasemissionen (in metrischen Tonnen CO2-Äquivalent) (1), (4)
|569.000
|475.000
|430.000
|364.000
|265.000
|Reduzierung der betrieblichen Treibhausgasemissionen in % gegenüber dem Basisjahr 2010 (Ziel: 65 % bis 2025) (5)
|50,8 %
|58,9 %
|62,8 %
|68,5 %
|77,1 %
|Bestand der Treibhausgasemissionen (in metrischen Tonnen CO2-Äquivalent) (1), (5)
|Scope 1 (direkte Emissionen)
|73.000
|78.000
|78.000
|71.000
|66.000
|Nutzung fossiler Brennstoffe für Unternehmen
|59.000
|58.000
|54.000
|49.000
|46.000
|- Verwendung fossiler Brennstoffe für den Transport
|8.000
|8.000
|17.000
|14.000
|11.000
|– Verwendung von Chemikalien mit Treibhauspotenzial
|6.000
|12.000
|7.000
|8.000
|9.000
|Scope 2 (marktbasiert) (6)
|496.000
|397.000
|352.000
|293.000
|199.000
|- Stromverbrauch an von IBM verwalteten Standorten (6)
|474.000
|374.000
|339.000
|282.000
|191.000
|- Einsatz eingekaufter Energierohstoffe
|22.000
|23.000
|13.000
|11.000
|8.000
|Scope 2 (standortbezogen) (7)
|671.000
|650.000
|613.000
|577.000
|560.000
|Scope 3 (indirekte Emissionen) (8)
|- Nutzung der verkauften Produkte (9)
|291.000
|272.000
|264.000
|297.000
|2.213.000
|- Vorgelagerte Leasing-Assets (10)
|13.000
|13.000
|18.000
|13.000
|13.000
|- Geschäftsreisen (11)
|85.000
|37.000
|125.000
|117.000
|277.000
|- Pendlerfahrten der Beschäftigten (12)
|42.000
|15.000
|10.000
|15.000
|234.000
|Biogene Emissionen (13)
|-
|-
|-
|700
|1.400
|Emissionen in die Luft (in metrischen Tonnen) (14)
|Stickoxide (NOx)
|96,7
|76,7
|33,6
|33,0
|37,2
|Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
|9,5
|11,1
|11,7
|9,9
|7,5
|Feinstaub (PM)
|8,4
|7,4
|4,6
|4,9
|4,3
|Schwefeloxide (SOx)
|3,1
|1,4
|1,2
|0,8
|0,6
|Kohlenmonoxid (CO)
|31,2
|29,9
|17,6
|17,5
|18,5
|Wassermanagement
|Prozentuale jährliche Reduzierung der Wasserentnahme an größeren IBM Standorten in wasserarmen Regionen (Ziel: Reduzierung im Jahresvergleich)
|6,7 %
|4,3 %
|0,2 %
|(3,4) %
|0,1 %
|Ungefährlicher Abfall
|Erzeugt insgesamt (metrische Tonnen x 1.000)
|22,1
|20,7
|14,8
|16,5
|19,2
|- Prozent nach Gewicht, die nicht in Deponien oder in Verbrennungsanlagen entsorgt werden (Ziel: 90 % bis 2025)
|83,3 %
|94,2 %
|93,8 %
|94,2 %
|94,4 %
|- Gewichtsprozentsatz der umgeleiteten Abfälle, die in Waste-to-Energy-Prozesse entsorgt werden (Ziel: nicht mehr als 10 %, festgelegt im Jahr 2021)
|-
|9,7 %
|11,9 %
|10,0 %
|8,6 %
|Gefährlicher Abfall
|Erzeugt insgesamt (metrische Tonnen x 1.000)
|1,6
|1,0
|0,7
|0,6
|0,7
|% nach Gewicht, die dem Recycling unterzogen werden
|71,0 %
|68,0 %
|63,8 %
|44, 0%
|40,7 %
|Wiederverwendung und Recycling von Produkten
|Gesamtzahl der verarbeiteten End-of-Life-Produkte und Produktabfälle (mt x 1.000)
|16,9
|18,0
|12,4
|12,4
|10,3
|Gewichtsanteil der gesamten Altprodukte und Produktabfälle, die von IBMs Produkt-End-of-Life-Betrieben zur Behandlung auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen gebracht werden (Ziel: insgesamt nicht mehr als 3 Gewichtsprozent)
|0,5 %
|0,3 %
|0,4 %
|0,7 %
|0,7 %
|(1) Auf die nächsten Tausend gerundet.
(2) Für IBM-Standorte, die weniger als 500 MWh Energie pro Jahr verbrauchen, und in Fällen, in denen die Stromrechnungen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht verfügbar waren, wurden 4,7 % des Energieverbrauchs geschätzt.
(3) Die Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien umfasst vertraglich vereinbarte Käufe sowie Strom aus erneuerbaren Energien, der IBM automatisch über das reguläre Stromnetz zugeführt wird. Selbst wenn IBM erneuerbare Energie bezieht, die in der Region erzeugt wird, in der wir physisch ansässig sind, kann ein Teil des an uns gelieferten Stroms aus fossilen Brennstoffen oder anderen Quellen stammen, obwohl die von IBM bezogene Netto-Gesamtmenge an erneuerbarer Energie dennoch der von uns angegebenen Menge entspricht. Dies ist der Fall, wenn der Zeitpunkt der Erzeugung der erneuerbaren Energie (z. B. wenn die Sonne scheint oder der Wind weht) nicht mit dem Zeitpunkt übereinstimmt, zu dem wir Strom verbrauchen.
(4) Umfasst alle Scope-1- und Scope-2-Emissionen (marktbasiert) von IBM.
(5) Bureau Veritas hat eine externe Prüfung mit begrenzter Sicherheit unserer Treibhausgasbilanz für 2024 sowie der zugrunde liegenden Daten und Berechnungsprozesse durchgeführt.
(6) Die marktbasierten Emissionen des Bereichs 2 wurden neu formuliert, um Emissionen im Zusammenhang mit dem Stromverbrauch in Co-Location-Rechenzentren einzubeziehen, die zuvor als Emissionen des Bereichs 3, Kategorie 1 „Gekaufte Waren und Dienstleistungen“, ausgewiesen wurden.
(7) Die standortbezogenen Emissionen des Scope 2 wurden neu formuliert, um Emissionen aus der Stromnutzung in gemeinsam genutzten Rechenzentren einzubeziehen, die zuvor als Scope-3-Emissionen der Kategorie 1 „Eingekaufte Güter und Dienstleistungen“ ausgewiesen wurden.
(8) IBM schätzt derzeit die Scope-3-Emissionen in vier der fünfzehn Kategorien, die im GHG Protocol-Standard „Corporate Value Chain Emissions Accounting and Reporting“ definiert sind, darunter Geschäftsreisen, Pendeln der Mitarbeiter, Nutzung verkaufter Produkte und vorgelagerte Leasinggegenstände.
(9) Verwendung verkaufter Produkte: Ab dem Berichtsjahr 2024 wurde die Berechnungsmethode geändert, um die zukünftigen Emissionen über die gesamte erwartete Lebensdauer der im Kalenderjahr verkauften Hardwareprodukte zu berücksichtigen (zuvor nur für einen Zeitraum von 12 Monaten geschätzt), wobei von einer kontinuierlichen (24/7) Nutzung dieser Produkte durch unsere Kunden bei Spitzenleistung ausgegangen wird (zuvor wurden unterschiedliche Nutzungsgrade geschätzt) und um den Energieverbrauch und die damit verbundenen Emissionen von Rechenzentren, in denen unsere Produkte möglicherweise verwendet werden, nicht mehr zu berücksichtigen.
(10) Upstream-Leasingobjekte: In einigen Ländern stellt IBM seinen Mitarbeitern Leasingfahrzeuge zur Verfügung, die sie für private Zwecke nutzen können. Für diese Fahrzeuge haben wir Standardrichtlinien festgelegt, die das Leasing von Fahrzeugen mit niedrigeren Emissionsprofilen vorschreiben. Diese Richtlinien ermöglichen eine Verringerung der durchschnittlichen Fahrzeugemissionswerte, wenn die Fahrzeugflotten erneuert werden.
(11) Geschäftsreisen: Ab dem Berichtsjahr 2024 umfassen die gemeldeten Werte neben den bisher gemeldeten Werten für Flugreisen mit kommerziellen Fluggesellschaften und Mietwagen auch Bahnreisen und Hotelübernachtungen.(12) Pendeln der Mitarbeiter: Ab dem Berichtsjahr 2024 wurde die Methodik geändert, um Red Hat und die weltweite Belegschaft von IBM einzubeziehen.
(13) Biogene Emissionen sind CO2-Emissionen, die mit der Verwendung von Biokraftstoffen durch IBM verbunden sind. Gemäß dem Greenhouse Gas Protocol werden diese Emissionen separat ausgewiesen und nicht als Scope-1-Emissionen berücksichtigt, da sie als Teil des natürlichen CO2-Kreislaufs angesehen werden.
(14) Punktquellenemissionen umfassen keine Emissionen von Kältemitteln und Treibhausgasen aus weltweiten Betriebsaktivitäten, die separat gemeldet werden.
| Weiblich
Männlich
|US-amerikanischer Ureinwohner oder Ureinwohner Alaskas
|Schwarz oder Afroamerikaner
|Ureinwohner Hawaiis oder anderer pazifischer Inselstaat
|Weiß
|Asiatisch
|Hispanoamerikaner oder Latino
|Zwei oder mehr Rassen
|US-amerikanischer Ureinwohner oder Ureinwohner Alaskas
|Schwarz oder Afroamerikaner
|Ureinwohner Hawaiis oder anderer pazifischer Inselstaat
|Weiß
|Asiatisch
|Hispanoamerikaner oder Latino
|Zwei oder mehr Rassen
|Gesamt
|IBM EEO-1
|Führungskräfte/leitende Angestellte und Manager
|5
|59
|-
|466
|122
|53
|4
|4
|80
|3
|839
|306
|82
|7
|2.030
|Beamte und Manager der ersten/mittleren Ebene
|7
|167
|4
|1.133
|330
|108
|18
|11
|161
|8
|2.534
|908
|206
|23
|5.618
|Fachleute
|22
|982
|15
|5.012
|2.556
|735
|74
|46
|1.307
|39
|12.422
|4.865
|1.449
|114
|29.638
|Techniker
|-
|38
|-
|174
|29
|31
|1
|4
|170
|5
|870
|121
|172
|6
|1.621
|Vertriebsmitarbeiter
|10
|184
|5
|1.021
|314
|162
|11
|25
|350
|8
|2.949
|692
|351
|22
|6.104
|Administrative Hilfskräfte
|1
|72
|-
|219
|19
|33
|2
|1
|19
|1
|89
|6
|13
|-
|475
|Gesamt
|45
|1.502
|24
|8.025
|3.370
|1.122
|110
|91
|2.087
|64
|19.703
|6.898
|2.273
|172
|45.486
| Weiblich
Männlich
|US-amerikanischer Ureinwohner oder Ureinwohner Alaskas
|Schwarz oder Afroamerikaner
|Ureinwohner Hawaiis oder anderer pazifischer Inselstaat
|Weiß
|Asiatisch
|Hispanoamerikaner oder Latino
|Zwei oder mehr Rassen
|US-amerikanischer Ureinwohner oder Ureinwohner Alaskas
|Schwarz oder Afroamerikaner
|Ureinwohner Hawaiis oder anderer pazifischer Inselstaat
|Weiß
|Asiatisch
|Hispanoamerikaner oder Latino
|Zwei oder mehr Rassen
|Gesamt
|Red Hat EEO-1
|Führungskräfte/leitende Angestellte und Manager
|-
|-
|-
|21
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|49
|8
|2
|83
|Beamte und Manager der ersten/mittleren Ebene
|1
|35
|-
|327
|53
|19
|4
|3
|22
|-
|654
|98
|37
|13
|1.266
|Fachleute
|1
|132
|2
|959
|275
|89
|35
|12
|169
|4
|2.521
|504
|222
|98
|5.023
|Techniker
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Vertriebsmitarbeiter
|-
|9
|-
|181
|13
|9
|6
|-
|23
|3
|495
|55
|35
|18
|847
|Administrative Hilfskräfte
|-
|9
|-
|33
|6
|3
|2
|-
|-
|-
|4
|2
|1
|1
|61
|Gesamt
|2
|185
|2
|1.521
|348
|122
|47
|15
|214
|7
|3.723
|677
|297
|130
|7.280
|Die Daten umfassen alle US-Mitarbeiter, die bei IBM und Red Hat auf der Gehaltsliste stehen, darunter aktive Vollzeit-, Teilzeit-, Gelegenheits- und Zeitarbeitskräfte (sofern sie auf der Gehaltsliste des Unternehmens stehen), Praktikanten und Personen mit kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit. Nicht enthalten sind inaktive Mitarbeiter, gekündigte oder in Abfindung befindliche Mitarbeiter, pensionierte Mitarbeiter (die jedoch weiterhin auf der Gehaltsliste stehen, um Leistungen oder Auszahlungen zu erhalten), Expatriates, Auftragnehmer, Inpatriates auf ausländischen Gehaltslisten oder Personen mit langfristiger Arbeitsunfähigkeit.Keine Beschäftigten in den Kategorien Handwerker, Arbeiter und Hilfskräfte, Dienstleistungsangestellte und Bediener.
IBM verpflichtet sich den Prinzipien der Geschäftsethik und des rechtmäßigen Verhaltens. Es gehört zu den Grundsätzen von IBM, sich in allen Angelegenheiten ethisch und rechtlich einwandfrei zu verhalten und die hohen Standards der geschäftlichen Integrität von IBM zu wahren.
Die Mitarbeitenden müssen jederzeit die Geschäftsverhaltensrichtlinien und die damit verbundenen Richtlinien von IBM einhalten. Ein Verstoß gegen eine IBM Richtlinie ist ein Grund für eine Disziplinarmaßnahme, einschließlich der Entlassung aus dem Unternehmen. Mitarbeitende sollten sich unverzüglich an ihre Führungskräfte wenden, wenn sie Zweifel haben, ob ihre Handlungen gegen eine IBM Richtlinie verstoßen könnten.
Darüber hinaus ist es die Praxis von IBM, bekannte Verstöße gegen die Gesetze zum öffentlichen Beschaffungswesen freiwillig und unverzüglich an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. Für den Fall, dass IBM wirtschaftlich von solchen bekannten Verstößen profitiert hat, ist es unsere Praxis, den öffentlichen Auftraggeber entsprechend zu entschädigen. IBM-Mitarbeitende sollten sich sofort über die entsprechenden Führungsebenen, entweder direkt oder über das „Open Door“- oder das „Speak-Up“-Programm, über alle Verstöße im Zusammenhang mit einem Regierungsvertrag informieren.
Der Senior Vice President und Chefsyndikus ist für die Erteilung spezifischer Anweisungen in Bezug auf Geschäftsgebaren und Ethik verantwortlich und leitet gegebenenfalls regelmäßige Überprüfungen, einschließlich Zertifizierungsprogrammen für Geschäftsgebaren, um die Compliance sicherzustellen. Jede betriebliche Einheit oder Tochtergesellschaft ist für die Umsetzung dieser Anweisungen verantwortlich, einschließlich der Verwaltung von Zertifizierungsprogrammen.
August 1995
IBM hat sich dem Ziel verschrieben, die höchsten Qualitätsstandards zu erreichen. Qualität bildet die Grundlage unseres Wertversprechens und unseres Markenimages und ist der Eckpfeiler, auf dem IBM dauerhafte Beziehungen aufbaut, bei denen wir für den Erfolg unserer Kunden unerlässlich sind.
Die Wahrnehmung von IBM und seinen Angeboten, Produkten und Dienstleistungen durch den Kunden ist die Grundlage für die Bewertung der Qualität auf dem Markt. Unser Ziel ist es, unseren Kunden jedes Mal einen Mehrwert zu bieten, wenn sie direkt oder über unsere Geschäftspartner in allen von uns bedienten geografischen Märkten mit IBM in Kontakt treten. IBM hört auf das Feedback seiner Kunden und nutzt die gewonnenen Erkenntnisse, um Client Experience und Qualität zu verbessern. Die Entscheidung des Kunden, sich für IBM zu entscheiden und IBM seinen Geschäftspartnern, Kollegen und Freunden zu empfehlen, ist Teil der Erfolgsbewertung von IBM.
Die Führungskräfte von IBM sind dafür verantwortlich, zu verstehen, wie Kunden mit IBM interagieren, Messgrößen und Verbesserungsziele zu definieren und Maßnahmen zur Erreichung der Qualitätsziele voranzutreiben. Von allen IBM-Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie das Wachstumsverhalten von IBM modellieren.
März 2022
Als global integriertes Unternehmen gehen die Geschäftsprozesse von IBM häufig über die Landesgrenzen hinaus. Eine solche Globalisierung erfordert nicht nur die Verfügbarkeit von Kommunikations- und Informationssystemen innerhalb der IBM Unternehmensgruppe (IBM), sondern auch die weltweite Verarbeitung und Nutzung verschiedener Arten von Informationen, einschließlich personenbezogener Daten.
IBM verpflichtet sich, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner (einschließlich der Kontakte innerhalb der Kunden und Geschäftspartner) und anderer identifizierbarer Personen zu schützen. Einheitliche Praktiken für die Erfassung, Verwendung, Offenlegung, Speicherung, den Zugriff auf, die Übertragung oder sonstige Verarbeitung solcher Daten unterstützen IBM dabei, personenbezogene Daten auf faire und angemessene Weise zu verarbeiten und sie nur unter angemessenen Umständen offenzulegen und/oder zu übertragen.
In diesem Policy Letter werden die allgemeinen Grundsätze dargelegt, die den spezifischen Praktiken von IBM bei der Erfassung, der Nutzung, der Offenlegung, der Speicherung, dem Zugriff, der Übermittlung oder der sonstigen Verarbeitung personenbezogener Daten zugrunde liegen, einschließlich des allgemeinen Grundsatzes des „Privacy by Design“ (konzipiert für den Datenschutz). Diese allgemeinen Prinzipien gelten für die weltweite Verarbeitung personenbezogener Daten durch IBM.
Die allgemeinen Grundsätze sind:
IBM erfasst und verarbeitet personenbezogene Daten auf faire, rechtmäßige und transparente Weise.
IBM erfasst nur personenbezogene Daten, die für einen bestimmten Zweck oder für bestimmte Zwecke relevant und notwendig sind, und verarbeitet personenbezogene Daten nur in einer Weise, die mit den Zwecken, für die sie erfasst wurden, nicht unvereinbar ist.
IBM verarbeitet nur personenbezogene Daten, die für den Zweck, für den sie verarbeitet werden, angemessen und relevant sind und nicht darüber hinausgehen.
IBM hält die personenbezogenen Daten so genau, vollständig und aktuell, wie es für den Zweck, für den sie verarbeitet werden, erforderlich ist.
IBM bewahrt personenbezogene Daten in einer Form auf, die eine Identifizierung ermöglicht, und zwar nur so lange, wie es für den Zweck, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, erforderlich ist.
IBM stellt personenbezogene Daten nur unter angemessenen Umständen innerhalb oder außerhalb von IBM zur Verfügung.
IBM ergreift angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten und veranlasst Dritte, die personenbezogene Daten im Auftrag von IBM verarbeiten, diese nur in einer Weise zu verarbeiten, die mit der Verarbeitung im Auftrag von IBM vereinbar ist, und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten zu ergreifen.
IBM gewährt Einzelpersonen die entsprechenden Rechte, beispielsweise das Recht auf Zugriff und Korrektur ihrer personenbezogenen Daten, wie in den verbindlichen Unternehmensregeln und im geltenden Recht festgelegt.
IBM verfügt über angemessene Richtlinien und Verfahren für den sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten, die das Unternehmen im Auftrag seiner Kunden verarbeitet.
IBM verfügt über angemessene Kontrollmechanismen, einschließlich Unternehmensanweisungen, Richtlinien, entsprechend geschultem Personal und anderen Maßnahmen, um nachweisen zu können, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit diesem Richtlinienkatalog erfolgt.
Die Mitarbeitenden von IBM, die mit personenbezogenen Daten in Berührung kommen, müssen im Einklang mit den in diesem Richtlinienkatalog enthaltenen Grundsätzen handeln.
Die Anwendung dieser Grundsätze wird in den jeweiligen IBM Unternehmensanweisungen (und den dazugehörigen Umsetzungsrichtlinien) für die Verarbeitung personenbezogener Daten näher beschrieben.
Mai 2018
IBM hat sich verpflichtet, bei all seinen Geschäftsaktivitäten eine führende Rolle in Umweltfragen einzunehmen. IBM verfolgt seit langem eine Unternehmensstrategie für sichere und gesunde Arbeitsplätze, den Schutz der Umwelt und die Schonung von Energie und natürlichen Ressourcen, die jeweils in den Jahren 1967, 1971 und 1974 formell festgelegt wurde. Diese Grundsätze haben sich im Laufe der Jahre für die Umwelt und unser Unternehmen bewährt und bilden die Grundlage für die folgenden unternehmerischen Zielsetzungen:
IBM blickt auf eine lange Geschichte herausragender Leistungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden zurück. Die Bedeutung, die wir dieser Priorität beimessen, unterstützt unser kontinuierliches Engagement für unsere Belegschaft, Kunden, Geschäftspartner, Besucher und die Communitys, in denen wir leben und arbeiten. Zu den Zielen unseres Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystems gehören ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz, die Verhinderung von Verletzungen und Krankheiten sowie die Bereitstellung von Ressourcen zur Erfüllung dieser Verpflichtungen.
IBM verpflichtet sich zu Folgendem:
Das Engagement von IBM für Gesundheit und Sicherheit ist für unsere Marke, unsere Innovation und unsere Marktführerschaft unerlässlich. Wir sind bestrebt, die Spitzenleistungen, die wir in diesen Bereichen erreicht haben, auch weiterhin zu erbringen.
September 2018
Weitere Informationen finden Sie unter Zustand und Sicherheit bei IBM
Bei IBM haben wir schon immer hohe Standards für unsere Geschäftspraxis gesetzt – in Bereichen, die von unternehmerischer und sozialer Verantwortung bis hin zu einer einwandfreien Geschäftsethik reichen, einschließlich der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften.
Diese Verhaltensgrundsätze gelten für alle Mitarbeitenden bei IBM. Sie sind jedoch nicht dazu gedacht, den gesamten Umfang der IBM Personalrichtlinien oder -praktiken zu beschreiben. Ausführlichere Erklärungen zu Richtlinien, Verfahren und Praktiken sind in Dokumenten wie den IBM Business Conduct Guidelines enthalten. Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, sich jederzeit an alle IBM Richtlinien, Verfahren und Praktiken zu halten und sind dafür verantwortlich, sich bei Fragen an ihre Führungskräfte zu wenden.
Unser Ziel ist es, die vollständige Einhaltung dieser Prinzipien durch Führungskräfte und Mitarbeitende von IBM zu gewährleisten. Ein Begleitdokument zu diesem Dokument, die IBM Verhaltensgrundsätze für Lieferanten, regelt unsere Beziehungen zu und Standards für IBM Lieferanten.
Zwangsarbeit, Leibeigenschaft (einschließlich Schuldknechtschaft) oder Vertragsarbeit; unfreiwillige Gefängnisarbeit; Sklaverei oder Menschenhandel dürfen nicht eingesetzt werden. Dies umfasst die Beförderung, Beherbergung, Anwerbung, Verbringung oder Entgegennahme von Personen durch Bedrohung, Gewalt, Nötigung, Entführung oder Betrug zum Zwecke der Arbeits- oder Dienstleistungserbringung. Es darf keine unangemessenen Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmer in der Einrichtung sowie keine unangemessenen Beschränkungen beim Betreten oder Verlassen der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Einrichtungen geben. Im Rahmen des Einstellungsverfahrens muss den Arbeitnehmern ein schriftlicher Arbeitsvertrag in ihrer Muttersprache (oder in einer Sprache, die der Arbeitnehmer verstehen kann, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist) ausgehändigt werden, der eine Beschreibung der Arbeitsbedingungen enthält, bevor der Arbeitnehmer sein Herkunftsland verlässt. Das Arbeitsverhältnis ist freiwillig und es steht den Mitarbeitenden frei, ihr Arbeitsverhältnis jederzeit zu beenden. Arbeitgeber und Beauftragte dürfen Identitäts- oder Einwanderungsdokumente von Mitarbeitenden, wie z. B. von der Regierung ausgestellte Ausweise, Pässe oder Arbeitserlaubnisse, nicht einbehalten oder anderweitig zerstören, verbergen, beschlagnahmen oder den Zugang dazu verweigern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Arbeitnehmer sind nicht verpflichtet, die Personalvermittlungsgebühren des Arbeitgebers oder der Beauftragten oder andere damit verbundene Gebühren für ihre Beschäftigung zu zahlen. Wenn festgestellt wird, dass derartige Gebühren von Arbeitnehmern gezahlt wurden, werden diese Gebühren an den Arbeitnehmer zurückgezahlt.
IBM wird alle geltenden Gesetze zur Kinderarbeit einhalten. Wir unterstützen den Einsatz von legitimen Lernprogrammen am Arbeitsplatz, Praktika und anderen ähnlichen Programmen, die alle für solche Programme geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten. Mitarbeitende unter 18 Jahren (junge Arbeitnehmer) dürfen keine Arbeit verrichten, die ihre Gesundheit oder Sicherheit gefährden könnte, einschließlich Nachtschicht und Überstunden. IBM gewährleistet ein ordnungsgemäßes Management der studentischen Mitarbeitenden durch die ordnungsgemäße Führung der Studentenakten, eine strenge Sorgfaltspflicht gegenüber den Bildungspartnern und den Schutz der Rechte der Studenten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften und bietet allen studentischen Mitarbeitenden angemessene Unterstützung und Schulungen. In Ermangelung lokaler Gesetze muss der Lohnsatz für Werkstudenten, Praktikanten und Auszubildende mindestens dem Lohnsatz für andere Berufsanfänger entsprechen, die gleiche oder ähnliche Aufgaben erfüllen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Fall von Kinderarbeit entdeckt wird, wird die Angelegenheit an den VP, Global Recruitment und den VP, Employee and Labor Relations weitergeleitet, um sofortige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.
IBM wird mindestens alle geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetze und -vorschriften einhalten, einschließlich derjenigen, die sich auf Mindestlöhne, Überstunden, Akkordlöhne, die Einstufung als nicht befreit oder befreit und andere Vergütungsbestandteile beziehen, und gesetzlich vorgeschriebene Leistungen erbringen. Das Gehalt, das die Mitarbeitenden erhalten, wird zeitnah und verständlich in Form einer Gehaltsabrechnung oder einer ähnlichen Dokumentation ausgewiesen, die ausreichende Informationen enthält, um die korrekte Vergütung für die geleistete Arbeit zu überprüfen, einschließlich der Vergütung von Überstunden und gegebenenfalls deren Berechnung. Der Einsatz von Zeitarbeitern, Leiharbeitern und ausgelagerten Arbeitskräften erfolgt im Rahmen der örtlichen Gesetze.
IBM wird die gesetzlich vorgeschriebene Höchstarbeitszeit nicht überschreiten und Überstunden angemessen vergüten. Von den Mitarbeitenden wird nicht verlangt, mehr als 60 Stunden pro Woche zu arbeiten, einschließlich Überstunden, es sei denn, es liegen außergewöhnliche geschäftliche Umstände vor, denen sie zugestimmt haben, oder die Art der Position erfordert eine solche Arbeit, wie z. B. bei steuerbefreiten Mitarbeitenden und Mitarbeitenden in leitenden, geschäftsführenden oder professionellen Positionen. In Ländern, in denen die maximale Arbeitswoche kürzer ist, gilt dieser Standard. Arbeitnehmern wird in jeder siebentägigen Arbeitswoche mindestens ein freier Tag gewährt.
IBM diskriminiert bei der Einstellung, Beförderung, Ausbildung, Vergütung von Mitarbeitern und Beschäftigungspraktiken nicht aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, Religion, Alter, nationaler Herkunft, sozialer oder ethnischer Herkunft, Kaste, sexueller Orientierung, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Familienstand, Schwangerschaft, politischer Zugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, geschützten genetischen Informationen, Behinderung, Veteranenstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen. IBM wird ein Arbeitsumfeld schaffen, das basierend auf den genannten Kategorien frei von Diskriminierung oder Belästigung ist. Den Arbeitnehmern sind angemessene Möglichkeiten zur Ausübung ihrer Religion zu gewähren. Darüber hinaus sollten Arbeitnehmer oder potenzielle Arbeitnehmer keinen medizinischen Tests oder körperlichen Untersuchungen unterzogen werden, die zu diskriminierenden Zwecken verwendet werden könnten.
IBM behandelt alle Mitarbeitenden mit Respekt und Würde und wendet keine körperliche Züchtigung, Gewaltandrohung oder andere Formen von Missbrauch, physischem Zwang oder Belästigung an. Die Disziplinarmaßnahmen und -praktiken, die diese Anforderungen unterstützen, müssen klar definiert und den Arbeitnehmern mitgeteilt werden.
In Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen respektiert IBM die gesetzlichen Rechte aller Mitarbeitenden, Arbeitnehmerorganisationen ihrer Wahl zu gründen und ihnen beizutreten, einschließlich Arbeitsorganisationen oder Gewerkschaften, oder von der Gründung und dem Beitritt zu solchen Organisationen abzusehen, um Tarifverhandlungen zu führen und sich friedlich zu versammeln. IBM hält sich weltweit an die geltenden lokalen Gesetze in Bezug auf die Beteiligung von Arbeitnehmern und Dritten und diskriminiert niemanden aufgrund der Entscheidung eines Mitarbeitenden, einer Gewerkschaft beizutreten oder nicht. IBM respektiert das Recht der Mitarbeitenden, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und sensibilisiert Führungskräfte auf allen Ebenen für diese Rechte. Die Mitarbeitenden und/oder ihre Vertreter müssen in der Lage sein, offen mit der Geschäftsleitung zu kommunizieren und ihre Ideen und Bedenken bezüglich der Arbeitsbedingungen und Managementpraktiken mitzuteilen, ohne Angst vor Diskriminierung, Repressalien, Einschüchterung oder Belästigung haben zu müssen. Das Unternehmen ist seit langem davon überzeugt, dass den Interessen von IBM und seinen Mitarbeitenden am besten durch ein günstiges, kooperatives Arbeitsumfeld mit direkter Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Management gedient ist. IBM ist bestrebt, solche günstigen Beschäftigungsbedingungen zu schaffen, positive Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften zu fördern, die Mitarbeiterkommunikation zu erleichtern und die Mitarbeiterentwicklung zu unterstützen.
IBM bietet seinen Mitarbeitenden einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften. In Übereinstimmung mit diesen Verpflichtungen verfügt IBM über wirksame Programme, die Dinge wie Lebenssicherheit, Untersuchung von Zwischenfällen, chemische Sicherheit und Ergonomie umfassen, und sorgt für sichere Gesundheits- und Sicherheitsstandards in allen Unterkünften und Transportmitteln, die das Unternehmen seinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. Die Arbeitnehmer erhalten Gesundheits- und Sicherheitsschulungen in ihrer Muttersprache. Gesundheits- und sicherheitsrelevante Informationen müssen in der Einrichtung deutlich sichtbar ausgehängt werden.
IBM arbeitet in einer Weise, die die Umwelt schont. IBM wird mindestens alle geltenden Umweltgesetze, -vorschriften und -standards einhalten, wie z. B. die Anforderungen in Bezug auf Chemikalien- und Abfallmanagement und -entsorgung, Recycling, Behandlung und Ableitung von Industrieabwässern, Kontrolle von Luftemissionen, Umweltgenehmigungen und Umweltberichterstattung. Darüber hinaus wird IBM alle zusätzlichen Umweltanforderungen einhalten, die für die Produkte oder Dienstleistungen, die für IBM erbracht werden, gelten und in den Design- und Produktspezifikationen sowie in den Vertragsunterlagen gefordert werden.
IBM wird an allen Standorten, an denen das Unternehmen tätig ist, alle geltenden Gesetze, Vorschriften und sonstigen rechtlichen Anforderungen einhalten.
IBM erwartet von seinen Mitarbeitenden, dass sie ihre Geschäftstätigkeit im Einklang mit den höchsten ethischen Standards ausüben, und unterhält Richtlinien zum Geschäftsgebaren, die von den Mitarbeitenden zu befolgen sind. IBM hält sich strikt an den Foreign Corrupt Practices Act und alle Gesetze und Vorschriften zu Bestechung, Korruption und verbotenen Geschäftspraktiken. IBM bietet keine Beschäftigung oder andere Form von Arbeitserfahrung (bezahlt oder unbezahlt) als Gegenleistung für die Erlangung von geschäftlichen oder anderen Vorteilen für IBM an. IBM Global Procurement hält sich an die IBM Richtlinie zu Konfliktmineralien.
IBM stellt allen seinen Mitarbeitenden offene Kommunikationskanäle für Vorschläge und Beschwerden an das Management zur Verfügung. IBM unterhält Kanäle zur direkten Kontaktaufnahme mit dem Corporate Office für Beschwerden von Mitarbeitenden, einschließlich jeglicher Form von Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung.
IBM führt Unternehmensaudits durch, um die Einhaltung unserer Richtlinien, Praktiken und Verfahren sicherzustellen. Wir bewahren Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften auf.
IBM verpflichtet sich, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit von Informationen über seine Mitarbeitenden zu schützen. IBM ist sich bewusst, dass nach den Gesetzen einiger Länder bestimmte Informationen über Mitarbeitende, wie z. B. Informationen über die ethnische Herkunft, politische Meinungen oder philosophische Überzeugungen, die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, die Gesundheit oder das Sexualleben, als „sensibel“ gelten. Wann immer möglich, sollten solche sensiblen Informationen in aggregierter oder anonymer Form verarbeitet werden, sodass eine bestimmte Person nicht identifizierbar ist. Ist dies nicht möglich, verarbeitet IBM die Daten nur in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Gesetzen (und den darin vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen) und, falls erforderlich, mit der Zustimmung des Mitarbeitenden oder wenn dies für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie Informationen über IBM Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner in Übereinstimmung mit ihren beruflichen Verantwortlichkeiten und den IBM Business Conduct Guidelines verwenden.
IBM bietet zahlreiche Programme für Mitarbeitende an, um die positiven Auswirkungen ihres gesellschaftlichen Engagements zu fördern und zu verstärken. Zu diesen globalen Programmen gehören: On Demand Community, eine Reihe von Online-Tools und -Ressourcen zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements von Mitarbeitenden; Community Grants, ein Programm, das langfristige ehrenamtliche Engagements mit Geld- oder Ausrüstungszuschüssen von IBM belohnt; und Matching Grants, ein Programm, durch das IBM Zuschüsse von Mitarbeitenden an Schulen und gemeinnützige Organisationen ergänzt.
Formale Unternehmensrichtlinien, die vom IBM Chief Executive Officer oder dem von ihm geleiteten leitenden Angestellten herausgegeben werden, regeln unternehmensweite Maßnahmen innerhalb von IBM und Maßnahmen mit allen Dritten. Unsere Unternehmensrichtlinien spiegeln die Werte von IBM und das resultierende Managementsystem wider, in dem unsere Entscheidungen getroffen werden.
Diese Anweisung gilt für alle IBM Unternehmensfunktionen, Geschäftsbereiche und hundertprozentigen Tochtergesellschaften sowie Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz, die den IBM Business Conduct Guidelines unterliegen.
Juli 2018
IBM hat sich zu hohen Standards der unternehmerischen Verantwortung verpflichtet. Unsere Definition von unternehmerischer Verantwortung umfasst sowohl die Verantwortung für die Umwelt als auch soziale Belange für unsere Mitarbeitenden, Kunden, Geschäftspartner und die Gemeinden, in denen wir tätig sind.
Die Grundlage unserer Standards und Praktiken im Bereich der Unternehmensverantwortung ist unser Engagement für die Achtung der Menschenrechte. Die Haltung von IBM in Bezug auf die Menschenrechte orientiert sich an internationalen Standards wie den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen.
IBM verfügt über eine starke Kultur der Ethik und Integrität, die von einem strengen System der Unternehmensführung geleitet wird, das Transparenz auf globaler Basis und die Compliance mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften in den Regionen fördert, in denen wir geschäftlich tätig sind.
Im Laufe seiner Geschichte hat IBM einen durchdachten, umfassenden Ansatz zur Unternehmensverantwortung verfolgt, der auf den Werten von IBM basiert und vier Wirkungsbereiche berücksichtigt, die für unsere Stakeholder von besonderem Interesse sind, nämlich die Unterstützung unserer Mitarbeitenden und Gemeinden, die Auswirkungen der Produkte und Tätigkeiten von IBM auf die Umwelt, das Management unserer globalen Lieferkette sowie die Governance, Ethik und Integrität unseres Unternehmens.
Der Ansatz von IBM berücksichtigt unser umfangreiches Netzwerk von Stakeholdern und das Verständnis, dass unsere Arbeit nicht nur unseren Geschäftserfolg, sondern auch die Effizienz und Innovation von Ländern, Städten, Regierungen, Gemeinden und der kritischen Infrastruktur unseres Planeten beeinflussen kann.
Wir sind bestrebt, den positiven Einfluss von IBM als globales Unternehmen auf verschiedene Weise zu maximieren: Wir identifizieren und nutzen neue Möglichkeiten, um unsere Technologie und unser Fachwissen auf gesellschaftliche Probleme anzuwenden; wir skalieren unsere bestehenden Corporate-Responsibility-Programme und -Initiativen, um einen maximalen Nutzen zu erzielen; wir befähigen unsere Mitarbeitenden und andere, ihren Gemeinden zu dienen; und wir integrieren Corporate Citizenship und unseren Respekt für die Menschenrechte in unser gesamtes Unternehmen.
Wir konzentrieren unser Engagement und unsere Programme auf bestimmte gesellschaftliche Themen, darunter wirtschaftliche Entwicklung, Bildung, Gesundheit, Alphabetisierung, Sprache und Kultur. Dies sind Bereiche mit grundlegenden menschlichen und weiter gefassten gesellschaftlichen Bedürfnissen, in denen wir die Technologie und das Talent von IBM einsetzen können, um Probleme zu lösen und zur Förderung der Menschenrechte beizutragen.
Die IBM Business Conduct Guidelines (BCGs) dienen als globaler Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden von IBM und spiegeln unser langjähriges Engagement für hohe ethische Verhaltensweisen und Entscheidungen wider. Sie legen die geschäftsethischen Standards, Grundwerte und Prinzipien von IBM fest.
Ergänzt werden die BCGs durch formelle Unternehmensrichtlinien, die unser unternehmensweites Handeln regeln. Ihre Absicht ist es, eine klare Richtung für die Dinge vorzugeben, die für unser Geschäft von grundlegender Bedeutung und daher am nachhaltigsten sind. Unsere Unternehmensrichtlinien enthalten nicht nur Leitlinien für Maßnahmen in bestimmten Bereichen wie Umweltschutz oder Datenschutz, sondern auch eine Reihe von globalen Beschäftigungsstandards.
Diese Grundsätze gelten für IBM-Mitarbeitende und werden auf unserer Webseite „Verantwortung bei IBM“ näher erläutert. Wir erwarten von unseren Managern und Mitarbeitenden, dass sie diese Standards vollständig einhalten.
Die globalen Beschäftigungsstandards sprechen Bereiche an, die für die Menschenrechte wichtig sind und beinhalten unter anderem die Verpflichtung, dass IBM:
keine Zwangs- oder Kinderarbeit einsetzt, mindestens alle geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetze und -vorschriften einhält, die gesetzlichen Arbeitszeitbeschränkungen beachtet, ein Arbeitsumfeld schafft, das frei von Diskriminierung oder Belästigung ist, und alle Mitarbeitenden mit Respekt und Würde behandelt, die gesetzlichen Rechte seiner Mitarbeitenden respektiert, Arbeitnehmerorganisationen beizutreten (oder nicht), einschließlich Arbeitsorganisationen oder Gewerkschaften. IBM ist bestrebt, vorteilhafte Beschäftigungsbedingungen zu schaffen, positive Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften zu fördern, die Mitarbeiterkommunikation zu erleichtern und die Mitarbeiterentwicklung zu unterstützen.
Wir schulen unsere Mitarbeitenden und führen regelmäßige Geschäftsprüfungen durch, um die Einhaltung unserer Richtlinien, Praktiken und Verfahren zu gewährleisten. In regelmäßigen Abständen, in der Regel jedes Jahr, müssen sich die Mitarbeitenden von IBM beispielsweise formell für das BCG zertifizieren und eine interaktive Online-Schulung absolvieren.
Die Zusammenarbeit mit Dritten ist ein integraler Bestandteil des Geschäfts von IBM, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Der Verhaltenskodex für Geschäftspartner von IBM beschreibt die Mindeststandards für das Geschäftsverhalten und die Praktiken, die wir von unseren Geschäftspartnern erwarten, z. B. dass den Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld geboten wird, das frei von Zwang, Diskriminierung und Belästigung ist. Wenn die geltenden Gesetze und Vorschriften freizügiger sind als dieser Verhaltenskodex, wird von den Geschäftspartnern erwartet, dass sie den IBM Verhaltenskodex einhalten. Bei Bedarf bietet IBM seinen Geschäftspartnern Online-Schulungen und in einigen Fällen auch Live-Schulungen zum Thema Ethik und Integrität an.
Für unsere Lieferkettenbeziehungen verwendet IBM den Verhaltenskodex der Responsible Business Alliance (RBA) (ehemals EICC-Verhaltenskodex) als einheitlichen Kodex für unsere globale Lieferbasis. Der RBA-Verhaltenskodex legt die Standards fest, die wir von unseren Lieferanten bei der Geschäftsabwicklung mit IBM in verschiedenen Bereichen der sozialen Verantwortung erwarten, darunter Arbeit, Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz, Ethik und Managementsysteme. Unser Ziel besteht darin, mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um deren vollständige Einhaltung des RBA-Verhaltenskodex zu fördern. Außerdem erwarten wir von ihnen, dass sie diese Standards an ihre erweiterten Bezugsquellen weitergeben, die an der Herstellung von Waren und Dienstleistungen für IBM beteiligt sind. Wir berücksichtigen diese Standards bei der Auswahl unserer Lieferanten und überwachen die laufende Leistung bei Bedarf durch regelmäßige Audits durch Dritte. IBM behält sich das Recht vor, gegen Lieferanten vorzugehen, die sich nicht an den RBA-Verhaltenskodex halten, und kann Maßnahmen wie die Reduzierung oder Beendigung von Geschäftsbeziehungen in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen in Betracht ziehen.
IBM stellt allen Mitarbeitenden offene Kommunikationskanäle für Vorschläge und Beschwerden an die Geschäftsleitung zur Verfügung. IBM unterhält auch einen Kanal für den Kontakt mit der Geschäftsleitung für Mitarbeiterbeschwerden, einen Kanal, um Bedenken mit Fachleuten zu besprechen, und einen Kanal, um Bedenken anonym zu äußern. Diese können sich mit Beschwerden jeglicher Art befassen, einschließlich jeder Form von Belästigung und sexuellem Fehlverhalten. IBM toleriert keine Drohungen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeitende, die ein Problem oder einen vermuteten Verstoß melden. Für Lieferanten, Geschäftspartner und andere Personen, die dem Unternehmen Bedenken oder vermutete Verstöße melden möchten, stehen zusätzliche Kommunikationskanäle zur Verfügung, einschließlich der Möglichkeit, anonyme Meldungen einzureichen.
Die Geschäftsleitung von IBM ist letztlich verantwortlich für unsere Programme und Fortschritte im Bereich der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Unternehmensverantwortung, einschließlich unseres Engagements für die Menschenrechte, sowie für die Einhaltung der allgemeinen Compliance-Programme von IBM. Der Vorstand von IBM und unser CEO überprüfen jährlich die Programme und Fortschritte von IBM im Bereich Corporate Responsibility. Unser Engagement für unternehmerische Verantwortung wird im gesamten Unternehmen gefördert und über die folgenden Foren in den Geschäftsbetrieb integriert.
Unser Exekutiv-Lenkungsausschuss für Corporate Responsibility setzt sich aus leitenden Angestellten aus allen Funktionsbereichen des Unternehmens zusammen und wird vom Vice President for Corporate Citizenship and Corporate Affairs von IBM geleitet. Der Ausschuss trifft sich in regelmäßigen Abständen, um bei wichtigen Fragen der Menschenrechte und der Unternehmensverantwortung eine führende Rolle zu spielen und die Richtung vorzugeben. Jeder Funktionsbereich ist für die Entwicklung seiner eigenen Ziele und Strategie verantwortlich, wobei die organisationsweiten Ziele vom Lenkungsausschuss genehmigt werden.
Unsere Arbeitsgruppe für Unternehmensverantwortung besteht aus Vertretern von Funktionsbereichen (einschließlich der globalen Vertretung) und trifft sich regelmäßig, um die Aktivitäten von IBM in den Bereichen Menschenrechte und Unternehmensverantwortung sowie die Einbindung von Stakeholdern zu steuern. Die Arbeitsgruppe prüft die wichtigsten Standards und strategischen Fragen im Bereich der Unternehmensverantwortung und der Menschenrechte und gibt im Laufe des Jahres Empfehlungen an den Lenkungsausschuss ab.
IBM arbeitet aktiv mit Interessengruppen zusammen, die unsere Programme und Praktiken in den Bereichen Menschenrechte und Unternehmensverantwortung prüfen und beeinflussen. Für uns ist Stakeholder-Engagement viel mehr als Kommunikation und Konsultation. Für uns geht es um unternehmerisches Engagement und Zusammenarbeit – Schulter an Schulter mit Gemeinden, Regierungen, Investoren und dem sozialen Sektor. Wir arbeiten eng mit Organisationen zusammen, die ähnlich innovative, globale, offene und kollaborative Ansätze für Corporate Citizenship und Nachhaltigkeit verfolgen.
Wir berichten öffentlich über unsere Corporate-Responsibility-Initiativen und Fortschritte durch unseren jährlichen Corporate-Responsibility-Bericht, zusätzliche GRI-Berichte und spezifische Ad-hoc-Publikationen zu bestimmten Bereichen wie Vielfalt und Chancengleichheit.
Die Mitarbeitenden von IBM bilden eine talentierte und vielfältige Belegschaft mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen. Das volle Potenzial aller Mitarbeitenden bei IBM auszuschöpfen ist eine geschäftliche Priorität, die eine grundlegende Voraussetzung für Innovation und Kreativität ist, die unseren Erfolg im Wettbewerb sichern. Das langjährige Engagement von IBM für Chancengleichheit basiert auf fundierten geschäftlichen Überlegungen und ist in den Werten von IBM verankert.
IBM kann auf mehr als 100 Jahre Arbeit im Bereich Vielfalt, Integration und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zurückblicken. Dieses Erbe und unser fortwährendes Engagement für die Förderung der Gleichberechtigung in einer globalen Gesellschaft haben uns zu einem führenden Unternehmen in Sachen Vielfalt und Inklusion gemacht. Geleitet von unseren Werten und Überzeugungen sind wir stolz darauf, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder Mitarbeitende von IBM gerade wegen seiner Unterschiedlichkeit entfalten kann, nicht trotz seiner Unterschiedlichkeit.
Seit 1953, als Thomas J. Watson Jr. den Policy Letter Nr. 4 herausgab, hat sich IBM dazu verpflichtet, „Menschen einzustellen, die über die für eine bestimmte Stelle erforderlichen Persönlichkeitsmerkmale, Talente und Hintergründe verfügen, unabhängig von ihrer Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung.“ In einem modernen Umfeld und unter Einhaltung verschiedener lokaler Gesetze wird dies als Grundsatz dieser Organisation interpretiert, weiterhin Aktivitäten wie die Einstellung, Beförderung und Vergütung von Mitarbeitern durchzuführen, ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexuelle Orientierung, nationale Herkunft, Kaste, Genetik, Schwangerschaft, geistige oder körperliche Behinderung, Neurodiversität, Alter oder andere durch geltendes Recht geschützte Merkmale. IBM stellt angemessene Vorkehrungen zur Verfügung, wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese geeignet sind, um es Beschäftigten mit Behinderungen und anderen Personen eine effektive Ausführung ihrer Arbeit zu ermöglichen.
Wir respektieren und schätzen die Vielfalt unter unseren Mitarbeitenden und all jenen, mit denen wir Geschäfte machen. Von Führungskräften und Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie ein integratives Arbeitsumfeld fördern, das frei von jeglicher Form von Diskriminierung, Belästigung, Mobbing und Vergeltung ist. Von jeder Führungskraft bei IBM wird erwartet, dass sie sich an diese Richtlinie und alle geltenden Gesetze zu diesem Thema hält und das Engagement von IBM für Inklusion aufrechterhält.
April 2025
Wo immer IBM auf der Welt tätig ist, bemühen wir uns, unsere Geschäfte auf faire und gerechte Weise zu führen. Im Einklang mit diesem Ziel beachten wir die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten der Länder, in denen wir tätig sind. Darüber hinaus bemühen wir uns aktiv um enge Arbeitsbeziehungen mit den in diesen Ländern ansässigen Unternehmen.
Die Richtlinie der IBM Corporation sieht vor, dass alle Unternehmen die gleichen Chancen haben, an allen Bereichen der Marketing-, Beschaffungs- und Vertragsaktivitäten von IBM mitzuwirken. Diese Richtlinie gilt für alle Unternehmen oder Institutionen, ungeachtet der Ethnie, der Hautfarbe, der Religion, des Geschlechts, der Schwangerschaft, der Geschlechtsidentität oder des Geschlechtsausdrucks, der sexuellen Orientierung, der nationalen Herkunft, der Kaste, einer Behinderung, des Alters oder des Status als besonders behinderter Veteran oder anderer Veteran.
In den Vereinigten Staaten erfüllen diese Aktivitäten alle anwendbaren Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze, einschließlich derer, die sich mit der Nutzung von Kleinunternehmen, kleinen benachteiligten Unternehmen, kleinen Unternehmen im Besitz von Frauen, HUBZone-Unternehmen, Unternehmen im Besitz von Veteranen und dienstunfähigen Veteranen befassen.
Diese Richtlinie gilt für alle Ausgabenbereiche, sowohl für Produkte als auch für Dienstleistungen. Alle Unternehmen von IBM sollten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Richtlinien umgesetzt werden und dass es Programme gibt, die die Einhaltung dieser Verpflichtung durch IBM gewährleisten.
Mai 2025
Es gehört zu den langjährigen Grundsätzen von IBM, dass wir uns als Privatpersonen an politischen Entscheidungsprozessen beteiligen, nicht als Mitarbeitende von IBM. Daher ist es ein Grundsatz von IBM, keine Spenden in Form von Geld, Waren oder Dienstleistungen an politische Kandidaten oder Parteien zu leisten. Diese Richtlinie gilt gleichermaßen in allen Ländern, in denen IBM geschäftlich tätig ist, unabhängig davon, ob solche Beiträge in einem Gastland als legal angesehen werden oder nicht.
Wir ermutigen IBM-Mitarbeitende, sich an politischen Aktivitäten in ihren jeweiligen Gemeinden und Ländern zu beteiligen. Das Unternehmen wird alles in seiner Macht Stehende tun, um den Mitarbeitenden entgegenzukommen, die der Arbeit fernbleiben müssen, während sie für ein politisches Amt kandidieren oder ein solches innehaben oder während einer Kampagne oder Wahl wichtige Parteiaufgaben erfüllen. IBM zahlt seinen Beschäftigten keine Freistellung für politische Aktivitäten. Wenn jedoch in einem Land, in dem IBM geschäftlich tätig ist, ein Gesetz gilt, das den Arbeitgeber verpflichtet, Angestellten, die ein öffentliches Amt bekleiden, bezahlten Urlaub zu gewähren, dann hat dieses Gesetz Vorrang.
Da IBM mit vielen Regierungsebenen zusammenarbeitet, haben wir Verfahren eingeführt, um Interessenkonflikte für IBM-Mitarbeitende, die Regierungsämter bekleiden, zu vermeiden. Diese Verfahren müssen befolgt werden.
Dezember 1975
Es gehört zu den Grundsätzen von IBM, auf der Basis von Gegenseitigkeit weder zu kaufen noch zu verkaufen.
Um die hohen Leistungsstandards unserer Produkte aufrechtzuerhalten, müssen wir uns bei all unseren Einkäufen auf die Qualität, den Preis und die Zuverlässigkeit des Lieferanten verlassen. Die Gegenseitigkeit als Kaufargument zu verwenden, würde unser Angebot einschränken und könnte die Qualität und den Preis unserer Produkte beeinträchtigen.
Außerdem sollten wir unsere umfangreichen Einkäufe nie als Verkaufsunterstützung nutzen. Wir müssen den Kunden die Freiheit lassen, frei zu kaufen, ohne durch Gegenseitigkeitsüberlegungen eingeschränkt zu werden.
November 1966