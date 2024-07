Nur 54 % der KI-Projekte schaffen es von der Pilotphase in die Produktionsphase, und der ROI für unternehmensweite Initiativen liegt im Durchschnitt bei 5,9 % und damit deutlich unter den typischen Kapitalkosten von 10 %. Um erfolgreich zu sein, sollte KI in bestehende Workflows und Systeme integriert werden und wichtige Prozesse im gesamten Unternehmen und in der IT automatisieren – für Wachstum und Kostensenkung.

Wir können Sie dabei unterstützen, die lohnendsten Möglichkeiten zur Rationalisierung der Arbeit, zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zur Verbesserung der Customer Experience zu priorisieren – und diese Möglichkeiten dann in die Tat umzusetzen und für kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren.

Führungskräfte, die es vorziehen, die Anzahl der Anbieter, von denen sie kaufen, zu reduzieren, können von unserem kompletten und dennoch flexiblen Portfolio an wichtigen Integrations-, KI- und Automatisierungstechnologien sowie unserem Experten-Support zur Verbesserung der Geschäfts- und IT-Leistung profitieren.