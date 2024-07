Die Auswahl eines Anbieters für die IGA-Initiative (Identity Governance and Administration) der VLI war ein sorgfältiger sechsmonatiger Prozess. Eine der wichtigsten Triebfedern für das Projekt war das Business Enablement, d. h. die Fähigkeit, den richtigen Benutzern zur richtigen Zeit Zugang zu den richtigen Ressourcen zu verschaffen. Letztendlich entschied sich VLI für IBM aufgrund der lokalen Präsenz und des Supports, der Breite des Angebots und der Kosteneffizienz der Lösungen.

„Wir haben uns zu Beginn des RFP-Prozesses [Request for Proposal] viele Lösungen angesehen“, erinnert sich Galvao. „Wir haben Szenarien erstellt. Wir haben Benchmarks erstellt. Wir haben uns angesehen, wie Lösungen integriert sind. Und wir haben Scorecards erstellt.“

Er fährt fort: „Wir haben uns aus einer Kombination von Gründen für IBM entschieden: die Technologie, der lokale Support und der Preis. Wir haben die technische Integration validiert und festgestellt, dass die Lösung für uns funktioniert. Wir haben uns davon überzeugt, dass IBM unsere Erwartungen erfüllen kann. Aber es war auch sehr wichtig, dass ich in Brasilien Support erhalte, denn wir müssen auch miteinander in Kontakt treten können. IBM hat sich um uns gekümmert. Und der dritte Grund war der Preis. Also haben wir in großem Maßstab in IBM investiert.“

Heute ist VLI der erste Kunde von IBM, der Lösungen für das gesamte Portfolio der IBM Security Identity and Access Management-Produkte bereitstellt. Zur Unterstützung bei der Integration und Bereitstellung wandte sich VLI an den IBM Business Partner Qriar, ein Technologieunternehmen, das sich auf Cybersicherheitslösungen spezialisiert hat. Qriar arbeitet seit der ersten Antwortphase auf die Ausschreibung mit VLI zusammen. Die beiden Unternehmen arbeiten während des gesamten Projekts zusammen, von der Planung und Definition der Architektur bis hin zum Rollout, der Installation, Konfiguration und Anpassung der IBM Produkte an die Bedürfnisse und Best Practices des Kunden.