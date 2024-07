Das US-Unternehmen ist auf intelligent personalisiertes Portfoliomanagement für vermögende Person mit hohem Reinvermögen, Familien und Institutionen spezialisiert. Das Unternehmen verwaltet Anlagen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar und zeichnet sich durch personalisierten Service und Portfolioaufbau aus. Das Unternehmen betreut private Kunden und ihre unabhängigen Finanzberater über seinen B2C-Kanal und berät Banken über seinen B2B-Kanal.

Über Pontis Research, Inc.

Der 1994 gegründete IBM Business Partner PRIExterner Link (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) schließt die Lücke zwischen Geschäft und IT mit einem Portfolio an Beratungsleistungen und -angeboten für IAM, Anwendungs- und Datensicherheit, Sicherheitsinformationen und Analysen sowie verwaltetem Support. PRI mit Sitz in Westlake Village, Kalifornien, betreut Kunden in verschiedenen regulierten Branchen, darunter Finanzmärkte, Fertigung, Bildung und Gesundheitswesen.