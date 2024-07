Cloudability hat NRECA geholfen, seine Infrastrukturkosten zu senken und seine Cloud-Ausgaben zu verwalten. Laut Boyer wird aber noch viel mehr passieren. „Wir wollen die Erfolge, die wir erzielt haben, fortsetzen und weiter ausbauen“, sagt er.

Eine Möglichkeit, die Kosteneinsparungen zu erhöhen, sieht NRECA in der Nutzung der Optimierungsfunktionen von Cloudability, wie z. B. der reservierten Instanz und der Sparplanempfehlungen, um ein hohes Maß an Verpflichtungsabdeckung zu erreichen und die Stundensätze zu senken.

Eine andere Methode, so Boyer, ist die Nutzung von Cloudability, um NRECA dabei zu helfen, bei seinen Kunden in der Wertschöpfungspyramide aufzusteigen. „Es ist sehr wichtig, dass wir aus einer ganzheitlichen Perspektive wirklich verstehen, was wir tun, warum wir es tun, was es kostet und welchen Wert es bringt“, sagt er. „In der Vergangenheit war das kein Schwerpunkt für unsere Anwendungsteams. Aber mit Cloudability können wir diesen Wert demonstrieren. Und das wird uns helfen, unsere Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern weiter zu verbessern.“