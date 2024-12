Komatsu ist ein weltweit tätiger Hersteller und Vertreiber, der grundlegende Erdbewegungsmaschinen, Technologien und Services für die Bau- und Bergbauindustrie, die Energiebranche, die öffentliche Hand sowie die Abfall- und Steinbruchindustrie bereitstellt. Komatsu schafft durch Fertigung und technologische Innovation Werte, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, in der Menschen, Unternehmen und unser Planet gemeinsam gedeihen.

Komatsu Ltd. wurde 1921 in einem Bergbaudorf in Japan gegründet und ist heute einer der weltweit größten Anbieter von Versorgungs-, Bau- und Bergbauausrüstung. Das Unternehmen beschäftigt über 60.000 Mitarbeiter an Standorten auf der ganzen Welt. 1965 wurde Komatsu Australia eine Tochtergesellschaft und beschäftigt heute mehr als 3.400 Mitarbeiter in seinen Betrieben in Ozeanien.