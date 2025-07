Um schnellere, intelligentere und ansprechendere Inhalte bereitzustellen, hat UFC gemeinsam mit IBM die UFC Insights Engine entwickelt – eine KI-gestützte Plattform, die automatisierte Erkenntnisse zu Kämpfen und Kämpfern liefert. Das Herzstück der Lösung ist IBM watsonx Orchestrate, das mit einem Pre-Fight-Agenten für Erkenntnisse beginnt. Über eine einheitliche Konversationsschnittstelle können UFC-Analysten komplexe Fragen stellen, Trends analysieren und maßgeschneiderte Erkenntnisse generieren, die über watsonx Orchestrate an die am besten geeignete KI-Komponente weitergeleitet werden. Diese Orchestrierung integriert fortschrittliche Tools wie Text-zu-SQL-Pipelines für strukturierte Datenabfragen und RAG-Pipelines (Retrieval-Augmented Generation), die auf führenden Open-Source-Large-Language-Models (LLMs) wie IBM Granite und Llama basieren, um relevante Erkenntnisse aus umfangreichen Repositorys historischer Daten zu gewinnen. Diese LLMs tragen dazu bei, qualitativ hochwertige, kontextbezogene Antworten zu generieren, indem sie Informationen aus fachspezifischen Inhalten abrufen und verknüpfen. IBM watsonx bietet eine flexible Modellauswahl, sodass die Forscher der UFC das für jede Aufgabe am besten geeignete Modell auswählen können.

IBM watsonx wurde anhand einer umfangreichen Bibliothek mit historischen UFC-Daten geschult, darunter Kampfstatistiken, Athletenprofile und Ergebnisse. gewinnt Erkenntnisse, indem es die wichtigsten Leistungsindikatoren identifiziert, die die Ergebnisse beeinflussen. Anstatt einfache Vorhersagen zu treffen, hilft die IBM Lösung dabei, die entscheidenden Statistiken hervorzuheben, die jedes Duell prägen, und liefert so ein tieferes Verständnis, noch bevor die Kämpfer ihren ersten Schlag ausführen. Die watsonx-Lösung unterstützt die Erstellung aussagekräftiger Datenvisualisierungen und statistischer Erkenntnisse, die das Verständnis der Leistung von Kampfflugzeugen und der Dynamik von Ereignissen vertiefen. IBM watsonx.governance trägt dazu bei, die Erklärbarkeit, Relevanzbewertung und Transparenz jeder KI-generierten Antwort sicherzustellen, und IBM watsonx.dataunterstützt eine skalierbare, vektorisierte Datenverwaltung und -abruf. Um eine konsistente, wiederholbare und skalierbare Infrastrukturverwaltung zu gewährleisten, nutzt UFC außerdem Terraform in seiner Bereitstellungs-Pipeline, wodurch die Bereitstellung der Cloud-Infrastruktur automatisiert wird, um die UI- und API-Komponenten der UFC Insights Engine bereitzustellen. Diese Automatisierung trägt dazu bei, Updates zu optimieren, manuelle Konfigurationsfehler zu reduzieren und die Amortisationszeit in allen Umgebungen zu verkürzen.