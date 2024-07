Startseite Sport Masters

Sie sehen Golf, wir sehen Daten. Mit Hilfe von watsonx setzt IBM generative KI ein, um Masters-Daten in KI-gestützte Erzählungen und Erkenntnisse umzuwandeln – über jeden Schlag, von jedem Spieler, an jedem Loch. Wir laden Sie ein, in der Masters App 2024 zu sehen, was wir sehen.