Wir haben uns mit einigen führenden Unternehmen im Bereich KI in Verbindung gesetzt, darunter IBM. Schon bei unserem ersten direkten Kontakt mit dem IBM-Team fiel uns auf, dass sie ein echtes Interesse an dem zeigten, was wir erreichen wollten. IBM behandelte uns, ein kleines Start-up-Unternehmen in der Frühphase, als gleichberechtigten Entwicklungspartner. Wir haben schnell erkannt, dass die Zusammenarbeit mit IBM unsere Funktionen verbessern und unseren Fortschritt massiv beschleunigen würde: ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil für jedes Start-up.

Während andere AI-Unternehmen weltweit für Schlagzeilen sorgen, liefert IBM tatsächliche Business Solutions und echte Ergebnisse. Im Gegensatz zu vielen neuen KI-Unternehmen verfügt IBM über viel Erfahrung mit maschinellem Lernen und KI, die weit über den Horizont seiner Konkurrenten hinausreicht. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an die Zeit, als IBMs innovativer Supercomputer Deep Blue im Schach Geschichte schrieb. IBM schreibt mit seiner beständigen unternehmerischen Denkweise auch heute noch Geschichte. Wir freuen uns sehr, Teil dieser Reise zu sein und mit einem leistungsstarken Unternehmen wie IBM als kleines Tech-Startup zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Großes zu erreichen.

Es ist auch toll, Teil einer starken Gemeinschaft von KI-Gründern und Führungskräften zu sein. Dank IBM waren wir in der Lage, mit gleichgesinnten Innovatoren in Kontakt zu treten. Inspiriert von Präsentationen, Demos und Vorträgen auf der Veranstaltungsreihe „Build with watsonx™“ wurde mir klar, dass wir eine umfassendere Vision entwickeln müssen, die über Onlineshops und E-Commerce hinausgeht. Es gibt so viel mehr Potenzial für generative KI-Assistenten. Ich freue mich sehr, dass ich innerhalb kurzer Zeit von einem Teilnehmer zum Redner bei zwei der IBM-Veranstaltungen werde. Es ist wirklich aufregend, Erfahrungen zu teilen und andere zu ermutigen, weiterzumachen und nach den Sternen zu greifen, mit einem so wunderbaren Partner wie IBM an seiner Seite.