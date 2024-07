Was wäre, wenn Sie mit weniger Aufwand und in einem Bruchteil der Zeit tiefere Einblicke in Ihre Geschäftsdokumente gewinnen könnten?

Mit IBM® Watson Discovery können Sie die Produktivität von Fachkräften steigern, indem Sie die Erkennung von Informationen und Erkenntnissen mit fortschrittlichem NLP (Natural Language Processing) und NLU (Natural Language Understanding) automatisieren. Das Ergebnis: schnellere Geschäftsergebnisse, zufriedene Kunden und glücklichere Mitarbeiter.



Wir bieten vollständig auf Unternehmen abgestimmte, vertrauenswürdige, skalierbare und benutzerfreundliche KI für natürliche Sprache, die auf individuellen NLP-Modellen und Large Language Models (LLMs) von IBM Research basiert.



Watson Discovery wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2022 als führende Plattform im Bereich Insight Engines ausgezeichnet.