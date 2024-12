Das Teamwork der vertrauenswürdigen Partnern begann, als IBM Consulting® sein vielseitiges Know-how in den Bereichen Technologie, Daten und Analyse sowie Governance einbrachte. So wurden Pläne entwickelt, um die Bewertung des Lieferantenrisikos und die Lieferantenauswahl für Unternehmen zu verändern, insbesondere in der Beschaffungsphase. Dun & Bradstreet stellte fest, dass seine Kundenprozesse durch manuelle, zeitaufwändige Arbeit und fehlende Echtzeit-Transparenz beeinträchtigt waren. Ziel war es, die KI-Expertise und -Technologie von IBM mit der Leistungsfähigkeit der Dun & Bradstreet Data Cloud zu kombinieren, die über 590 Millionen vertrauenswürdige und geschützte Datensätze enthält, um einen umfassenderen Überblick über potenzielle Unternehmen zu erhalten.

Das erste Pilotprojekt, das in Zusammenarbeit mit den Teams von Dun & Bradstreet und IBM abgeschlossen wurde, integrierte die fortschrittlichen KI-Funktionen von IBM® Watsonx Orchestrate™, Llama 3 und Mistral Large Language Models auf IBM Cloud®. IBM Consulting führte die KI-Assistentenfunktionen von Watsonx Orchestrate ein, um D & B Ask Procurement zu entwickeln. Der Assistent bietet eine Chatfunktion, mit der wiederholende Aufgaben automatisiert und komplexe Beschaffungsprozesse vereinfacht werden. Darüber hinaus ermöglichte die Integration der IBM Garage™ -Methodik ein schnelles Prototyping und iterative Verbesserungen, die unerlässlich waren, um schnell und effektiv die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die IBM Experte Labs spielten eine zentrale Rolle bei der Zusammenarbeit, indem sie KI-Funktionen für bestimmte Beschaffungsaufgaben perfektionierten und anpassten.

Die von KI unterstützte Pilotlösung bildete die Grundlage dafür, dass Kunden umfassendere und sofortige Einblicke in die Risikobewertung von Lieferanten, das Betrugspotenzial und umsatzbasierte Bewertungen erhalten. „Wir waren beeindruckt von der umfassenden Erfahrung, die das IBM-Team mitbrachte, und von den Möglichkeiten, die watsonx Orchestrate bietet. Für unsere Kunden im Einkauf bedeutet dies, dass sie schneller und effizienter umfassende Entscheidungen treffen können, die ihnen helfen, das Risikomanagement und die Risikominderung bei ihrer strategischen Planung zu verbessern“, sagt Gary Kotovets, Chief Data and Analytics Officer bei Dun & Bradstreet.

D&B Ask Procurement, das in die Integrationsfunktionen von watsonx Orchestrate eingebettet ist, bietet die Möglichkeit, tiefgreifende Daten über Lieferanten abzufragen und fortschrittliche KI-Technologie zur Interpretation dieser Daten einzusetzen. Es macht die zeitaufwändige, manuelle Dateneingabe überflüssig und reduziert so Fehler. Darüber hinaus bietet watsonx Orchestrate die Möglichkeit, fortschrittliche Automatisierungsfunktionen zu integrieren, um die systemübergreifende Arbeit zu vereinfachen und die Gesamteffizienz und Effektivität zu verbessern.