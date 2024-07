Bis 2033 wird das globale BIP aufgrund der Auswirkungen generativer KI auf Unternehmen und Gesellschaft um 7 %¹ oder 7 Billionen US-Dollar gewachsen sein. Die Hälfte dieses Wachstums wird aus Produktivitätseinsparungen kommen, die andere Hälfte aus einer erhöhten Verbrauchernachfrage infolge KI-gestützter Produktverbesserungen.

Doch wie stellen Unternehmen in einer Welt, in der 70 % aller Bemühungen um digitale Transformation scheitern², sicher, dass sie einen echten Nutzen aus der KI ziehen und gegenüber der Konkurrenz nicht an Boden verlieren?