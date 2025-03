Das Office of Information Services (OIS) (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) ist eine Shared-Service-Organisation, die sowohl das Oregon Department of Human Services (ODHS) als auch die Oregon Health Authority (OHA) unterstützt. OIS bietet IT-Services an und ist damit eines der größten IT-Unternehmen des Landes. Das Team hat sich der Weiterentwicklung der besten Technologie verschrieben und liefert Lösungen, die beide Behörden unterstützen, um den Bürgern Oregons zu Gesundheit, Wohlbefinden und Unabhängigkeit zu verhelfen.