Dynamq wandte sich an den fortschrittlichen IBM – einschließlich des IBM watsonx.data® Data Lakehouse, IBM Granite® Foundation Models und die IBM watsonx Orchestrate® Plattform – um ihre Lösung zu unterstützen. Sie haben einen KI-gestützten juristischen Agenten auf der IBM watsonx®-Plattform entwickelt, um Dokumentenchaos in eine strategische Wissensdatenbank zu verwandeln.

Im Kern diente watsonx.data als einheitliche Plattform zum Aufnehmen, Organisieren und Abrufen von Tausenden von Verträgen, Compliance-Berichten und regulatorischen Dokumenten.

Zur Optimierung von Leistung und Kosten implementierte Dynamq eine Multi-Modell-Strategie, bei der die Modellauswahl an den Anforderungen der Aufgaben ausgerichtet war. Die kleinen Sprachmodelle von Granite übernahmen routinemäßige Compliance-Aufgaben wie Vorlagenabgleich und Formatierung.

Die modulare Architektur der Lösung – einschließlich APIs und vorkonfigurierten Integrationspunkten mit IBM watsonx Orchestrate – ermöglichte es, rechtliche Erkenntnisse in Geschäftssysteme wie CRM- und HR-Plattformen einfließen zu lassen. Dynamiq war erfolgreich bei der Entwicklung einer Lösung, die auf Juristen zugeschnitten ist, mit Hilfe der sicheren und skalierbaren KI-Angebote von IBM.