Der KI-gestützte Rechtsagent beschleunigt die Entscheidungsfindung, reduziert manuelle Arbeit und verbessert die Compliance
Die Rechtsbranche steht unter zunehmendem Druck, mit dem Geschäftswachstum Schritt zu halten, steigende Vertragsvolumina zu verwalten und sich in immer komplexeren Vorschriften zurechtzufinden. In vielen Unternehmen wird erwartet, dass kleine interne Rechtsteams Tausende von Dokumenten prüfen, die jeweils eine präzise und zeitnahe Analyse erfordern.
Dynamiq, ein IBM Business Partner, erkannte diese wachsende Herausforderung als Chance. Ihr Kunde benötigte eine Lösung, um große Mengen unstrukturierter Daten zu verarbeiten und schnell wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Die Herausforderung bestand nicht nur in der Automatisierung, sondern auch darin, eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu ermöglichen und gleichzeitig die Abhängigkeit von kostspieligen externen Kontrollen zu verringern.
von 1,5 Stunden auf 45 Minuten
von 2 Tagen auf 60 Minuten
von 20 Minuten auf 2 Minuten
Dynamq wandte sich an den fortschrittlichen IBM – einschließlich des IBM watsonx.data® Data Lakehouse, IBM Granite® Foundation Models und die IBM watsonx Orchestrate® Plattform – um ihre Lösung zu unterstützen. Sie haben einen KI-gestützten juristischen Agenten auf der IBM watsonx®-Plattform entwickelt, um Dokumentenchaos in eine strategische Wissensdatenbank zu verwandeln.
Im Kern diente watsonx.data als einheitliche Plattform zum Aufnehmen, Organisieren und Abrufen von Tausenden von Verträgen, Compliance-Berichten und regulatorischen Dokumenten.
Zur Optimierung von Leistung und Kosten implementierte Dynamq eine Multi-Modell-Strategie, bei der die Modellauswahl an den Anforderungen der Aufgaben ausgerichtet war. Die kleinen Sprachmodelle von Granite übernahmen routinemäßige Compliance-Aufgaben wie Vorlagenabgleich und Formatierung.
Die modulare Architektur der Lösung – einschließlich APIs und vorkonfigurierten Integrationspunkten mit IBM watsonx Orchestrate – ermöglichte es, rechtliche Erkenntnisse in Geschäftssysteme wie CRM- und HR-Plattformen einfließen zu lassen. Dynamiq war erfolgreich bei der Entwicklung einer Lösung, die auf Juristen zugeschnitten ist, mit Hilfe der sicheren und skalierbaren KI-Angebote von IBM.
Der KI-Agent von Dynamiq hat die juristischen Abläufe transformiert, indem er den Teams einen schnelleren Zugriff auf entscheidendes Wissen ermöglicht, sich wiederholende Aufgaben reduziert und eine bessere strategische Entscheidungsfindung ermöglicht hat.
Zu den wichtigsten Funktionen des KI-Tools gehören:
Jetzt können Rechtsteams relevante Informationen schnell identifizieren, Formulierungen kennzeichnen, die regulatorische Bedenken auslösen könnten, und Abweichungen von internen Richtlinien erkennen. Die KI fasst Erkenntnisse aus allen Dokumenten zusammen, um rechtliche Fragen schnell und genau zu beantworten.
Der KI-Agent automatisiert auch Workflows: Er leitet Dokumente zur Genehmigung weiter und eskaliert komplexe Fälle zur menschlichen Überprüfung. Diese Umstellung ermöglicht es Rechtsabteilungen, von einer reaktiven zu einer proaktiven Haltung zu verschieben und damit mit dem Geschäftswachstum Schritt zu halten und gleichzeitig die Genauigkeit und die Compliance zu verbessern.
Dynamiq, ein IBM Business Partner, ist eine Unternehmensplattform, die es Unternehmen ermöglicht, schnell benutzerdefinierte KI-Agenten und Workflows zu entwickeln, zu bereitstellen und zu verwalten. Ihr Low-Code Visual Agent Builder ermöglicht es Teams, ihre Daten sicher zu nutzen und gleichzeitig die Kosten zu senken und die Time-to-Value zu beschleunigen.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, das IBM-Logo und Granite, watsonx, watsonx.data, und watsonx Orchestrate sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.