Die Teams von EY und die Steuerabteilung von IBM arbeiten gemeinsam an einer KI-gestützten Lösung, die mit IBM watsonx aufbaut und darauf abzielt, die globale Datenverwaltung zu optimieren und die Steuer-Compliance zu automatisieren.
Die Steuerorganisation von IBM besteht aus einem leistungsstarken Team von Steuerexperten, das die Betriebsabläufe in 170 Ländern weltweit unterstützt. Als multinationales Unternehmen ist IBM für die Einhaltung der Steuergesetze und -vorschriften in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten weltweit verantwortlich.
Die Steuerabteilung stand vor der Herausforderung, unzugängliche und unvollständige Daten zu verwalten, was zu vielen praktischen Prozessen führte, um die Einhaltung von Steuergesetzen und -vorschriften zu gewährleisten. Der manuelle Prozess der Zusammenführung und Harmonisierung großer Mengen granularer Daten aus Dutzenden von Quellsystemen war zeitaufwändig und erforderte einen erheblichen personellen Aufwand. Dieser Prozess führte zu einer enormen Workload, da IBM jeden Monat Tausende von Steuererklärungen einreicht, was sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirkte, Ressourcen für strategischere Arbeitsbereiche einzusetzen. Kanthi Morrissey, Chief Tax Officer bei IBM, erklärt: „Das größte Hindernis sind unzugängliche und unvollständige Daten.“
Mit einem starken Engagement für Innovation strebte die Steuerabteilug des Unternehmens danach, Kunde Null für IBM-Technologien – wie das IBM Watsonx® Portfolio an KI-Produkten – zu sein und KI während ihres gesamten globalen Steuerlebenszyklus zu operationalisieren.
Die Steuerabteilung von IBM hat in Zusammenarbeit mit EY eine Lösung für die weltweite Verwaltung unzugänglicher und unvollständiger Daten gefunden. Um diese Herausforderung zu meistern, entschieden sich IBM und EY für den Einsatz von IBM® watsonx.ai,ein unternehmenstaugliches KI-Studio zur Erstellung von EY.aifür Steuern, erstellt mit IBM watsonx®.
Die Multimodel-Bibliothek, die für die Bearbeitung einer Vielzahl von Rechnungen und Volumen in jedem Land verfügbar ist, machte watsonx.ai® attraktiv für Erkennungs- und Korrekturmethoden, während IBM watsonx.data®, ein hybrider, offener Data Lake, dazu beitrug, eine einheitliche Datenschicht aus allen verschiedenen Quellen zu erstellen. Der Implementierungsprozess umfasste eine vielschichtige Beziehung zwischen IBM, IBM Ecosystem Engineering und EY. Morrissey kommentierte: „Die Teams von IBM und EY einigten sich darauf, die neuesten Technologie-Innovationen zu nutzen, um unsere Geschäftsprozesse zu verbessern. Natürlich war es für IBM sinnvoll, watsonx® zu testen, da wir offene, unternehmenstaugliche und zweckmäßige Sprachmodelle mit vertrauenswürdiger KI anbieten.“
Die EY-Organisation spielte eine Schlüsselrolle als Denkpartner und Vermittler, von der Ideenfindung und Priorisierung bis hin zur Lösungsentwicklung und Bereitstellung. Das IBM Ecosystem Engineering „Services Solutions Accelerator“-Team entwickelte das MVP (Minimum Viable Product) für Detect-and-Correct-Anwendungsfälle. Die Steuerabteilung von IBM definierte integrierte Datenkontrollen und Abgleichkontrollpunkte für die Datenflüsse aus den einzelnen Quellsystemen, um die Effizienz zu steigern und einen qualitativ hochwertigeren Datenkonsolidierungsprozess zu ermöglichen.
Die Zusammenarbeit zwischen der Steuerabteilung von IBM, dem Ecosystem Engineering und den EY-Teams war entscheidend für die Gestaltung und Bereitstellung der Lösungen. IBM verzeichnet bereits Verbesserungen der Effizienz und Zeitersparnis im gesamten Prozess. Die Hauptvorteile sind die Erweiterung der menschlichen Funktionen zur Erledigung großvolumiger Aufgaben, wodurch sich qualifizierte Mitarbeiter auf die strategischere Planung zum Wachstum des Unternehmens konzentrieren können.
Die Steuerabteilung von IBM hat durch den Einsatz von watsonx eine signifikante Transformation bei der Verwaltung unzugänglicher und unvollständiger Daten erzielt. Durch die Implementierung von KI-gestützten Lösungen – darunter ein intelligenter Steuer-Data-Lake, auf Geschäftsdokumente und Quellensteuerfeststellungen angewendete Erkennungs-und-Korrektur-Methoden – entwickelt sich die Steuerabteilung von IBM auf dem Weg zu einem hochautomatisierten Prozess zur Einhaltung von Steuervorschriften. Dieser Fortschritt zeigt, dass KI in grundlegenden Steuerkompetenzen trainiert werden kann und ebnet den Weg für ein KI-gestütztes Unternehmen, das auf die Zukunft der Arbeit im Zuge der KI-Revolution vorbereitet ist.
Die Transformation hilft den Ressourcen, sich auf strategischere Arbeitsabläufe zu konzentrieren. Da bereits drei Anwendungsfälle auf Kurs sind, um Mitarbeitern jährlich Zehntausende von Stunden an manuellen, datenspezifischen Aufgaben zu ersparen, ist IBM in der Lage, mit der Hilfe von EY erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen und das Umsatzwachstum voranzutreiben. Durch den Einsatz von watsonx.ai war Steuerabteilung von IBM in der Lage, unstrukturierte Rechnungsdaten mit hoher Genauigkeit zu validieren, während die Steuer-Data-Lake-Lösung eine einheitliche Datenebene aus verschiedenen Quellen in Ländern weltweit geschaffen hat.
Laut Morrissey „vermittelt dieses Projekt eine großartige Botschaft für das IBM-Ecosystem, indem es die Beziehung zwischen IBM und EY ans Licht bringt und zeigt, wie die generative KI von IBM Innovationen vorantreibt, die auf viele Geschäftsfunktionen übertragen werden können.“ Der Erfolg des MVP hat auch zu einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen IBM und EY geführt, mit Plänen zur Zusammenarbeit bei Marketingkampagnen und gemeinsamen Assets.
Da die Vorteile dieser Transformation für IBM immer deutlicher werden, ist das Unternehmen gut positioniert, um von neuen Technologien und Innovationen im Steuerbereich zu profitieren. Mit seinem Engagement für den Einsatz von KI und Automatisierung, um IBM zum produktivsten Unternehmen der Welt zu machen, ist das Team der Steuerabteilung bei IBM führend in Sachen Unternehmenstransformation und Innovation.
IBM ist ein multinationales Technologie- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Armonk, New York, und Niederlassungen in über 170 Ländern. IBM wurde 1911 gegründet und kann auf eine lange Geschichte der Innovation und ein starkes Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung zurückblicken, mit erheblichen Investitionen in KI, Cloud Computing und anderen aufkommenden Technologien. Die Steuerabteilung von IBM, geleitet von Chief Tax Officer Kanthi Morrissey, umfasst ein leistungsstarkes Team von Steuerexperten weltweit, die für die Verwaltung der globalen Steuerverpflichtungen des Unternehmens und die Gewährleistung der Einhaltung von Steuergesetzen und -vorschriften zuständig sind.
