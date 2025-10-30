Die Steuerabteilung von IBM hat durch den Einsatz von watsonx eine signifikante Transformation bei der Verwaltung unzugänglicher und unvollständiger Daten erzielt. Durch die Implementierung von KI-gestützten Lösungen – darunter ein intelligenter Steuer-Data-Lake, auf Geschäftsdokumente und Quellensteuerfeststellungen angewendete Erkennungs-und-Korrektur-Methoden – entwickelt sich die Steuerabteilung von IBM auf dem Weg zu einem hochautomatisierten Prozess zur Einhaltung von Steuervorschriften. Dieser Fortschritt zeigt, dass KI in grundlegenden Steuerkompetenzen trainiert werden kann und ebnet den Weg für ein KI-gestütztes Unternehmen, das auf die Zukunft der Arbeit im Zuge der KI-Revolution vorbereitet ist.

Die Transformation hilft den Ressourcen, sich auf strategischere Arbeitsabläufe zu konzentrieren. Da bereits drei Anwendungsfälle auf Kurs sind, um Mitarbeitern jährlich Zehntausende von Stunden an manuellen, datenspezifischen Aufgaben zu ersparen, ist IBM in der Lage, mit der Hilfe von EY erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen und das Umsatzwachstum voranzutreiben. Durch den Einsatz von watsonx.ai war Steuerabteilung von IBM in der Lage, unstrukturierte Rechnungsdaten mit hoher Genauigkeit zu validieren, während die Steuer-Data-Lake-Lösung eine einheitliche Datenebene aus verschiedenen Quellen in Ländern weltweit geschaffen hat.

Laut Morrissey „vermittelt dieses Projekt eine großartige Botschaft für das IBM-Ecosystem, indem es die Beziehung zwischen IBM und EY ans Licht bringt und zeigt, wie die generative KI von IBM Innovationen vorantreibt, die auf viele Geschäftsfunktionen übertragen werden können.“ Der Erfolg des MVP hat auch zu einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen IBM und EY geführt, mit Plänen zur Zusammenarbeit bei Marketingkampagnen und gemeinsamen Assets.

Da die Vorteile dieser Transformation für IBM immer deutlicher werden, ist das Unternehmen gut positioniert, um von neuen Technologien und Innovationen im Steuerbereich zu profitieren. Mit seinem Engagement für den Einsatz von KI und Automatisierung, um IBM zum produktivsten Unternehmen der Welt zu machen, ist das Team der Steuerabteilung bei IBM führend in Sachen Unternehmenstransformation und Innovation.