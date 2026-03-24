IBM® Bob ermöglicht schnellere Innovation, höhere Produktivität und moderne App-Entwicklung in Ihrem Unternehmen.
Agentische Entwicklungsumgebungen definieren neu, wie Unternehmen Software bauen und modernisieren – sie koordinieren Planung, Ausführung und Prüfung über den SDLC hinweg, damit Teams schneller ausliefern, Altsysteme kontinuierlich aktualisieren und die von Unternehmen geforderte Sicherheit und Governance gewährleisten können.
Erzielen Sie eine Produktivitätssteigerung von 20–80 % bei allen SDLC-Aufgaben sowie eine Zeitersparnis von über 90 % bei sich wiederholenden Arbeiten.
Erledigen Sie komplexe Engineering-Arbeiten 20–40 % schneller und reduzieren Sie den Aufwand bei strukturierten Workflows um 50–80 %.
Reduzieren Sie den KI-Rechenaufwand um ca. 40 % und senken Sie die Kosten pro Funktion durch frühere Problemerkennung und weniger Nacharbeit.
Erkennen Sie Schwachstellen eher, verringern Sie Folgeprobleme und verbessern Sie die Auditbereitschaft.
Mit den agentischen Modi von Bob können Teams komplexe Änderungen an Code und Systemen planen, begründen, implementieren und validieren. So können qualitativ hochwertige Ergebnisse und nicht nur generierter Code sichergestellt werden.
Die Modernisierung wandelt sich von einer risikobehafteten Initiative zu einem vorhersehbaren, schrittweisen Prozess. Diese Umgebungen verwalten Refactoring, Framework-Übergänge, Abhängigkeitsupgrades und Testregeneration auf eine Weise, die die Systemintegrität schützt und messbare Fortschritte ermöglicht.
Repo-weite Refactors, Abhängigkeits-Upgrades und Framework-Migrationen.
Automatische Testregeneration und CI-Ausrichtung.
Ermöglicht es Modernisierungsprogrammen, kontinuierlich voranzuschreiten – mit messbarer Risikominderung in jedem Schritt.
Bob integriert Sicherheit in die tägliche Entwicklung mit Echtzeitanalysen und automatisierten Prüfungen, die Sicherheitslücken schon bei der Codeerstellung erkennen, nicht erst im Nachhinein.
Früherkennung in den IDE- und PR-Reviews.
Weniger Vorfälle und weniger Nacharbeiten im weiteren Verlauf.
Vertrauensbildung durch automatisierte, überprüfbare Schutzmechanismen, die bereits bei der Erstellung integriert wurden.
Durch die Auswahl der passenden KI-Funktionen für jede Aufgabe und die Minimierung redundanter Rechenzyklen schafft diese Kategorie ein strukturiertes Kostenmodell für die KI-gestützte Entwicklung. Führungskräfte erhalten eine transparentere Kostenzuordnung und besser planbare Betriebskosten.
Vorhersehbare Ergebnisse und Kostendisziplin durch aufgabenorientierte Ausführung mit dem jeweils passenden Modell.
Deterministische Ausführungspfade reduzieren Verschwendung und Nacharbeit.
Ermöglicht planbare KI-Ausgaben durch zentrale Transparenz und Richtlinienkontrolle (Bobalytics).
IBM Bob beschleunigt die Softwareentwicklung durch die Automatisierung komplexer, zeitaufwändiger Arbeiten – vom Aufbau neuer Funktionen über die Modernisierung von Altsystemen bis hin zur Stärkung der sicheren Bereitstellung –, sodass Teams mit weniger Aufwand qualitativ hochwertige Software ausliefern können.
Erstellen Sie komplette Testautomatisierungs-Frameworks und generieren Sie schnell eine umfassende Testabdeckung, um die Sicherheit bei der Veröffentlichung zu erhöhen, ohne die Auslieferung zu beeinträchtigen.
Mit Einblicken in die Architektur lassen sich komplexe Codebasen schneller verstehen, sodass Teams neue Funktionen mit Zuversicht bereitstellen können.
Erstellen Sie in Minutenschnelle produktionsreife Integrationsagenten und MCP-Server, die die Automatisierung von Workflows im gesamten Unternehmen beschleunigen.
Modernisieren Sie Java-, COBOL-, RPG- und Mainframe-Systeme, indem Sie undokumentierten Code rückentwickeln und validierte Upgrades in Tagen statt Monaten ausführen.
Artur Skowronski
Leiter von Java & Kotlin Engineering
Bob ist das erste Tool seiner Art, das Java als vollwertiges Element behandelt. Das Werkzeug funktioniert sehr gut und erfasst die Modernisierungsabsicht. ”
Hans Boef
Manager Technical Consultants & Support, Novadoc
Bob hat ein Maß an Intelligenz und kontextuellem Verständnis bewiesen, das über alles hinausgeht, was ich bei anderen Tools gesehen habe. ”
Steve Cast
Practice Director, Fresche Solutions
Bob verfügt über eingebaute Schutzmechanismen. Er arbeitet in verschiedenen Modi, sodass Sie die Vorschläge genehmigen können, bevor Änderungen an Ihrem Quellcode vorgenommen werden. ”