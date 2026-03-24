Durch die Auswahl der passenden KI-Funktionen für jede Aufgabe und die Minimierung redundanter Rechenzyklen schafft diese Kategorie ein strukturiertes Kostenmodell für die KI-gestützte Entwicklung. Führungskräfte erhalten eine transparentere Kostenzuordnung und besser planbare Betriebskosten.

Vorhersehbare Ergebnisse und Kostendisziplin durch aufgabenorientierte Ausführung mit dem jeweils passenden Modell.​

Deterministische Ausführungspfade reduzieren Verschwendung und Nacharbeit​​.

Ermöglicht planbare KI-Ausgaben durch zentrale Transparenz und Richtlinienkontrolle (Bobalytics)​.