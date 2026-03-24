KI-Codierungsagent für Unternehmen

IBM® Bob ermöglicht schnellere Innovation, höhere Produktivität und moderne App-Entwicklung in Ihrem Unternehmen.

Interaktive Demo

Schneller entwickeln mit KI-Partner

Agentische Entwicklungsumgebungen definieren neu, wie Unternehmen Software bauen und modernisieren – sie koordinieren Planung, Ausführung und Prüfung über den SDLC hinweg, damit Teams schneller ausliefern, Altsysteme kontinuierlich aktualisieren und die von Unternehmen geforderte Sicherheit und Governance gewährleisten können.

 Interaktive Demo
Engineering-Produktivität in großem Maßstab

Erzielen Sie eine Produktivitätssteigerung von 20–80 % bei allen SDLC-Aufgaben sowie eine Zeitersparnis von über 90 % bei sich wiederholenden Arbeiten.
Beschleunigte Wertschöpfung

Erledigen Sie komplexe Engineering-Arbeiten 20–40 % schneller und reduzieren Sie den Aufwand bei strukturierten Workflows um 50–80 %.
Kalkulierbare Kosteneffizienz

Reduzieren Sie den KI-Rechenaufwand um ca. 40 % und senken Sie die Kosten pro Funktion durch frühere Problemerkennung und weniger Nacharbeit.
Frühere Risikoerkennung und weniger Vorfälle

Erkennen Sie Schwachstellen eher, verringern Sie Folgeprobleme und verbessern Sie die Auditbereitschaft.

Funktionen

Code, Ask, Plan, Advanced, Orchestrator

Mit den agentischen Modi von Bob können Teams komplexe Änderungen an Code und Systemen planen, begründen, implementieren und validieren. So können qualitativ hochwertige Ergebnisse und nicht nur generierter Code sichergestellt werden. 

  • Ask: Konzepte verstehen oder vorhandenen Code analysieren, ohne Änderungen vorzunehmen
  • Plan: Denken Sie vor der Implementierung über die Architektur nach oder erstellen Sie einen technischen Plan
  • Code: Implementieren Sie Funktionen, beheben Sie Fehler oder nehmen Sie Codeverbesserungen vor
  • Advanced: Vollständiger Toolzugriff für komplexe Workflows
  • Orchestrator: Koordinieren Sie komplexe Aufgaben über mehrere Modi hinweg
IBM Bob agentische Modi Chat-Schnittstelle

Schneller modernisieren, Qualität aufrechterhalten

Die Modernisierung wandelt sich von einer risikobehafteten Initiative zu einem vorhersehbaren, schrittweisen Prozess. Diese Umgebungen verwalten Refactoring, Framework-Übergänge, Abhängigkeitsupgrades und Testregeneration auf eine Weise, die die Systemintegrität schützt und messbare Fortschritte ermöglicht.

  • Repo-weite Refactors, Abhängigkeits-Upgrades und Framework-Migrationen​.

  • Automatische Testregeneration und CI-Ausrichtung​.

  • Ermöglicht es Modernisierungsprogrammen, kontinuierlich voranzuschreiten – mit messbarer Risikominderung in jedem Schritt.

IBM Bob Code-Vergleichsschnittstelle

Verschiebung nach links ohne zusätzliche Reibung

Bob integriert Sicherheit in die tägliche Entwicklung mit Echtzeitanalysen und automatisierten Prüfungen, die Sicherheitslücken schon bei der Codeerstellung erkennen, nicht erst im Nachhinein. 

  • Früherkennung in den IDE- und PR-Reviews​.

  • Weniger Vorfälle und weniger Nacharbeiten im weiteren Verlauf​.

  • Vertrauensbildung durch automatisierte, überprüfbare Schutzmechanismen, die bereits bei der Erstellung integriert wurden.

IBM Bob Ergebnis-Dashboard mit Code-Editor

Kostenkontrolle als Motor für Innovation

Durch die Auswahl der passenden KI-Funktionen für jede Aufgabe und die Minimierung redundanter Rechenzyklen schafft diese Kategorie ein strukturiertes Kostenmodell für die KI-gestützte Entwicklung. Führungskräfte erhalten eine transparentere Kostenzuordnung und besser planbare Betriebskosten.

  • Vorhersehbare Ergebnisse und Kostendisziplin durch aufgabenorientierte Ausführung mit dem jeweils passenden Modell.​

  • Deterministische Ausführungspfade reduzieren Verschwendung und Nacharbeit​​.

  • Ermöglicht planbare KI-Ausgaben durch zentrale Transparenz und Richtlinienkontrolle (Bobalytics)​.

Bobalytics-Dashboard

Anwendungsfälle

IBM Bob beschleunigt die Softwareentwicklung durch die Automatisierung komplexer, zeitaufwändiger Arbeiten – vom Aufbau neuer Funktionen über die Modernisierung von Altsystemen bis hin zur Stärkung der sicheren Bereitstellung –, sodass Teams mit weniger Aufwand qualitativ hochwertige Software ausliefern können.
Test- und Qualitätsautomatisierung

Erstellen Sie komplette Testautomatisierungs-Frameworks und generieren Sie schnell eine umfassende Testabdeckung, um die Sicherheit bei der Veröffentlichung zu erhöhen, ohne die Auslieferung zu beeinträchtigen.
Entwicklung von Funktionen

Mit Einblicken in die Architektur lassen sich komplexe Codebasen schneller verstehen, sodass Teams neue Funktionen mit Zuversicht bereitstellen können.
API-Integration und Automatisierung

Erstellen Sie in Minutenschnelle produktionsreife Integrationsagenten und MCP-Server, die die Automatisierung von Workflows im gesamten Unternehmen beschleunigen.
Anwendungsmodernisierung

Modernisieren Sie Java-, COBOL-, RPG- und Mainframe-Systeme, indem Sie undokumentierten Code rückentwickeln und validierte Upgrades in Tagen statt Monaten ausführen.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erstellen Sie hochwertige Software schneller. Erleben Sie Bob in Aktion. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Test oder vereinbaren Sie einen Termin mit einem Experten, um mehr zu erfahren.

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