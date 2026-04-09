Das neue Tempo der Modernisierung

BlueApp, die hochskalierbare Plattform von Blue Pearl für das Matching von Beratern, basierend auf Suche, Workflow-Automatisierung und ML-gestütztem Ranking, wuchs zunehmend in Umfang und Komplexität. Der Verbleib auf Java 11 bedeutete, dass die Plattform nicht von einer modernen Long-Term Support (LTS)-Basislinie profitieren konnte, die stärkere Sicherheits- und Compliance-Vorteile sowie kontinuierliche Verbesserungen der Java Virtual Machine (JVM) bietet, etwa effizientere Nebenläufigkeitsmuster.

Auf technischer Ebene stießen Entwickler auf Reibungsverluste durch veraltete Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und inkompatible Abhängigkeiten, was die Bereitstellung verlangsamte und den Wartungsaufwand erhöhte. Der Wechsel zu Java 25 (LTS) bot die Möglichkeit, die Entwicklung zu vereinfachen, die Plattform auf eine moderne technische Grundlage zu stellen und einen skalierbaren Referenzerfolg für die KI-gestützte Modernisierungsstrategie von Blue Pearl zu schaffen. In der Vergangenheit erforderten vergleichbare Upgrades in der Regel etwa 30 Tage oder mehr Entwicklungsaufwand.