Das neue Tempo der Modernisierung

KI-gestützte Modernisierung – umgesetzt mit IBM Bob
BlueApp, die hochskalierbare Plattform von Blue Pearl für das Matching von Beratern, basierend auf Suche, Workflow-Automatisierung und ML-gestütztem Ranking, wuchs zunehmend in Umfang und Komplexität. Der Verbleib auf Java 11 bedeutete, dass die Plattform nicht von einer modernen Long-Term Support (LTS)-Basislinie profitieren konnte, die stärkere Sicherheits- und Compliance-Vorteile sowie kontinuierliche Verbesserungen der Java Virtual Machine (JVM) bietet, etwa effizientere Nebenläufigkeitsmuster.
Auf technischer Ebene stießen Entwickler auf Reibungsverluste durch veraltete Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und inkompatible Abhängigkeiten, was die Bereitstellung verlangsamte und den Wartungsaufwand erhöhte. Der Wechsel zu Java 25 (LTS) bot die Möglichkeit, die Entwicklung zu vereinfachen, die Plattform auf eine moderne technische Grundlage zu stellen und einen skalierbaren Referenzerfolg für die KI-gestützte Modernisierungsstrategie von Blue Pearl zu schaffen. In der Vergangenheit erforderten vergleichbare Upgrades in der Regel etwa 30 Tage oder mehr Entwicklungsaufwand.
Mit der Wahl von IBM® Bob, dem SDLC-Partner von IBM, konnte Blue Pearl Analyse, Refaktorisierung und Verifikation beschleunigen, während die Engineering-Teams durch Governance-Checkpoints und CI/CD-Validierung die Kontrolle behielten. Als früher Anwender von Bob profitierte das Team von architekturbewusster Unterstützung, die auf bestehende Designmuster und interne Bibliotheken abgestimmt war. Bob unterstützte das automatisierte Refactoring für veraltete APIs und Code-Hotspots, lieferte Erkenntnisse zur Abhängigkeitsausrichtung, um Kompatibilitätsprobleme und praktikable Upgrade-Pfade zu identifizieren, und beschleunigte die Testmodernisierung durch Aktualisierung und Erweiterung der Unit- und Integrationsabdeckung.
Das Upgrade wurde in einem strukturierten dreitägigen Vorgehen umgesetzt. Der erste Tag konzentrierte sich auf die Bewertung Codebasis- und Abhängigkeitsanalyse, die Identifikation veralteter APIs, die Sequenzierung und die Abnahmekriterien. Am zweiten Tag standen Refactoring, die Modernisierung von Entwicklungsmustern, die Aktualisierung von Abhängigkeiten sowie die Stabilisierung von Builds und Tests im Mittelpunkt. Am dritten Tag wurde die Transformation mit Unit- und Integration Testing, Leistungsvergleichen mit der Baseline, Sicherheitsprüfungen, Bereitstellung und einem überwachten Release abgeschlossen. Dieser Ansatz schafft einen wiederholbaren Bereitstellungsprozess, den Blue Pearl als marktfähiges Modernisierungsangebot nutzen kann.
Die Modernisierung brachte signifikante Effizienz- und Qualitätsgewinne für BlueApp. Durch die Durchführung des Upgrades auf Java 25 (LTS) in nur drei Tagen – üblicherweise werden für ähnliche Vorhaben rund 30 Tage benötigt – erreichte Blue Pearl einen um rund 90 % schnelleren Lieferzyklus und sparte mehr als 160 Entwicklungsstunden für höherwertige Arbeiten ein. Die Lösung ging ohne Fehler in der initialen Stabilisierungsphase in Produktion, was die Zuverlässigkeit des Upgrades unterstreicht. Leistungsbenchmarks zeigten ~15 % schnellere Reaktionszeiten in wichtigen Workflows, während die moderne LTS-Basis den Sicherheitsstatus der Plattform deutlich verbesserte.
Das Projekt erzeugte zudem strategische Dynamik für Blue Pearl und IBM. Das Team etablierte einen wiederholbaren Modernisierungsansatz, der auf weitere interne Produkte übertragen werden kann und zukünftige Initiativen in den Bereichen Standardisierung, Dokumentationsautomatisierung, Refactoring und Qualitätssicherung unterstützt. Parallel dazu wurde die Java-Modernisierung als starkes Angebot innerhalb umfassender Cloud-Migrations- und Modernisierungsprogramme positioniert, wodurch sich 15 bis 20 neue Kundenchancen eröffneten. Blue Pearl und IBM evaluieren außerdem gemeinsame Workshops und Assessments zur Identifikation von Quick-Win-Modernisierungskandidaten, um die Wirkung dieser frühen, von Bob unterstützten Transformation zu verstärken.
Blue Pearl ist ein führender Entwickler und Beratungspartner für Cloud-Lösungen mit Hauptsitz in Südafrika. Das Pearl-Team bietet professionelle Beratungsleistungen, die auf die Geschäftsstrategien und das Management der Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Unternehmen einen Mehrwert zu bieten, indem es zuhört, analysiert und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, die Wachstum und Innovation vorantreiben.
Die Client Experiences basieren auf einer frühen Vorschauversion von IBM Bob. Alle Ergebnisse basieren auf den vom Kunden geteilten Informationen. Die endgültigen Produktspezifikationen und Funktionen können von der frühen Vorschauversion abweichen. Individuelle Ergebnisse können variieren.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.